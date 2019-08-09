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 Политика Украины
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Все про:ВР (23264) Стефанчук Руслан (50)

 Новый состав Рады в первую очередь займется экономическими вопросами, - Стефанчук

Верховная Рада IX созыва в первую очередь займется рассмотрением экономических вопросов. Об этом на брифинге 9 августа сказал будущий народный депутат от партии "Слуга народа", претендент на должность первого вице-спикера парламента Руслан Стефанчук,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вопросы, которые мы должны рассмотреть в первую очередь, – это вопросы выполнения обещаний и запуска экономики Украины. Это вопрос номер один. После этого мы перейдем к тому, чтобы структурировать политически и общество, и власть. Но у нас очень мало времени на то, чтобы запустить экономические и другие процессы в государстве", – сказал он.

По словам Стефанчука, предстоит также определить отношение к законопроектам, которые перейдут в новый созыв из предыдущего.

Он также сообщил, что "Слуга народа" определит блок законопроектов, касающихся внесения изменений в Конституцию Украины, а также у партии есть предложения по изменению регламентных процедур в Верховной Раде.

Также читайте: Законопроект об импичменте Рада рассмотрит одним из первых, - Стефанчук. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3142238
 
 
 Топ комментарии
 
Новый состав Рады в первую очередь займется экономическими вопросами, - Стефанчук Все правильно, войну закончили теперь можно и экономикой заняться.
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Для них війна десь там, за обрієм.
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Новый состав Рады в первую очередь займется экономическими вопросами, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2194
Юлия Тимошенко еще раз стала прабабушкой,это же сколько годков нашей Тигрюле?
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Новый состав Рады в первую очередь займется экономическими вопросами, - Стефанчук Все правильно, войну закончили теперь можно и экономикой заняться.
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А какая экономика без коррупции? Столько всего и всё так связано
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Ну, давай всех твоих родственников и знакомых, и знакомых их знакомых запряжем на 15 часовой рабочий день и работать вы все будете за еду, но ради разработки высокотехнологичного вооружения и средств защиты с которыми не так страшно будет идти в наступление солдатам. Лет пятьдесять помантолите без экономики, не каждый доживет, но кому то удастся увидеть атаку и главное ты будешь счастлив, не?
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Ты же бедняжка наверное все 5 лет по 15 часов работал? И как то развивалось вооружение. Народ который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую и тогда как раз твой сценарий оправдается. Как быстро риторика зеленых меняется зачем нам то вооружение, мы все равно не победим, надо договариваться.
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Не так мрачно. Но без победы в войне не будет и нормальной экономики. 6% ВВП идет на войну . Не забыл? Плюс блокада Азовского моря. Плюс анексированный Крым. Плюс отжатый Донбасс. Плюс заминированные земли в ООС... Ты правда думаешь , что возможно сделать эффективную экономику в воюющей стране?
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Новый состав Рады в первую очередь займется экономическими вопросами, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2194
Юлия Тимошенко еще раз стала прабабушкой,это же сколько годков нашей Тигрюле?
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Пишу відразу: Даніло тріпло. І так писатиму всюди поки не доведеш що це так. Бувай.
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- Чув звін та не знаю звідки він - Дочка Юлі народила другу дитину
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Порохососы,это же кошмар,будут заниматься экономикой а не схемами.
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Хоть одного економиста назови среди этих фотографов и няней?
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Даніло (чому не Данило?) я розкрою тобі таємницю. Коли ти бухав в Україні була обрана нова влада. Яка зараз контролює все і за все відповідає.
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Нової влади ще повністю немає,опохмєлісь тєрпіло
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А экономика 11 кварталов подряд сама росла Как там Свинарчук как делегат ПАСЕ от Зевовы уже не напрягает?
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Цены росли 11кварталов,и Роттердам процветал,а то что удерживали искусственно гривну так это и все
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Депутати-слуги всі одягнуть браслет - "економіка запустись" і економіка запуститься?
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Петино войско тут как тут Новый состав Рады в первую очередь займется экономическими вопросами, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5409.Танки будут петиным житы по новому заправлять и сами с передка про плохого зелю вещают Новый состав Рады в первую очередь займется экономическими вопросами, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5409.Будет экономика,будет и Украина,будет и армия.
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Тобто зараз всього цього нема, кацап?
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А математику для этого ребята прошли?
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Оленя нашли, на одной ноги попрыгали для начала сойдет 😀
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