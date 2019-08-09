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 Политика Украины, Общество
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Все про:аудит (273) СНБО (3247) Укроборонпром (744)

 В СНБО достигли согласия относительно всестороннего аудита "Укроборонпрома"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк провел координационное совещание по вопросам реформирования военно-промышленного комплекса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СНБО.

Отмечается, что в заседании приняли участие члены наблюдательного совета ГК "Укроборонпром", гендиректор концерна, советники секретаря СНБО и сотрудники Аппарата СНБО.

Также в совещании приняли участие старший советник США по вопросам военно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сотрудники американского посольства и оборонных ведомств.

"По итогам совещания было принято решение о государственном органе, который должен выполнять функцию акционера ГК "Укроборонпром", о структуре и принципах формирования и работы наблюдательного совета, построении маркетинговой стратегии и системы продаж в ГК "Укроборонпром". Кроме того, участники совещания достигли согласия по вопросу проведения всестороннего аудита концерна", - говорится в сообщении.

"Укроборонпром" должен стать примером эффективной системы управления государственной компанией. Учитывая специфику, это должен быть бизнес с четкой основной миссией - обеспечение украинских военных всем необходимым", - подчеркнул Данилюк.

Данилюк поблагодарил Винтера и правительство США за предоставление квалифицированной экспертной помощи в реформировании ВПК Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142236
 
 
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Ну, якщо б це було так, то цей аудит взагалі б не призначали. І чому порошенківські свинарчуки мають бути аудиторами від Зеленського? Щось не зрозуміло...
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Вы уверены на все 100 что свынарчуки порошенковские? Почитайте где они сейчас для начала.
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Свинарчуки и Пашинский в курсе дела ?
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