 Суд признал законными действия ЦИК в 210 округе на Черниговщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УНИАН.
Об этом стало известно во время прямого эфира с зала суда. Кандидат по 210 округу (Черниговская область) обращался в суд с иском про признание неправомерной бездеятельность членов ЦИК в вопросе установления результатов выборов на округе.
Кроме того, кандидат был намерен в судебном порядке заставить ЦИК установить результаты выборов. Коллегия судей Верховного Суда Украины отказала гражданину Коровченко Сергею в удовлетворении иска, признав действия ЦИК законными.
\\\\\\\\\\\\\Сегодня опять явились неугомонные архитекторы по перестройке Украинского дома в ОПУ. Предложили шикарное решение прохода безопасности - вывести его на склон Днепра. Иного решения нет. Нормально, там по прямой до Днепра по склону котиться всего то километра. Мы ехидно предложили построить канатную дорогу. Они оставили здоровенный том своих соображений и ушли. У Вовы там штук двести лежит не расписанных. Сунули на самый низ. "Никуда ты от нас не уйдешь....".
Мы точно определили объем долговременной памяти Зеленского - 16 дней. Если в течении 16 дней ему о вопросе не напоминать - он пропадает из памяти.
По коридору шел Данилюк с каким то прибором. Тихо поинтересовались через плечо. Дозиметр ! Все так плохо?\\\\\\\\\\\\\\\
Не смотрел это совковое говно про "штирлица", но анекдоты про феерические выходки, вроде прохода с парашютом и балалайкой - и никто не догадался, смахивают на данный "инсайд".
Настолько примитивно держат за лохов? Их бы уже прокатали в багажнике еще давно, когда там этот сайт начал работать?
Своїми словами могьошь?
😇
скажіть хто небудь довбню, що військові складають Присягу Україні, а не царьку недомірку
Може Юзик?
Мож Богуцкая?
Навіщо загальна інформація?
Головне, з якої партії!
Якщо з ПЄСа, то самий найкращий!!!
Якщо з іншої, і не дай Боже з партії СН, то повний невіглас!
Алі, я правильно кажу?
6 серпня о 11:16 · Вінниця ·
Доброе утро, Петр Алексеевич.
Специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного Кодекса Панамы - преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов.
Это уголовное расследование того, как Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания похищенных у украинского государства средств.
Документ здесь: http://bit.ly/31i6lLb.
С петЯрастом даже не стану спорить: вы ж тут сутками срете: отрабатываете свои 3 копейки/высер, труженники клавы.
Не говори что мне делать, а то скажу куда тебе и твоим петярастам идти, убожество соевое!
Главное - не любите вы советскую ой соевую власть. Враг народа.
Первые два раза ему не нравились мои о нём показания, а в этот раз взволновало нарушение тайны следствия. Тревожит, откуда я узнаю тайну, что он преступник и вор.
И пока я не в тюрьме за нарушение этой тайны, информирую, что сегодня следствие направило в отношении ключевого партнёра Порошенко Гонтаревой три письма в Великобританию - в миграционные органы, в центральный банк и институт, в котором она формально преподаёт.
Попросили обычные для будущего подозреваемого документы - характеристику, основание проживания в Великобритании, регистрационные и разрешительные документы и информацию о банковских счетах.
Не хватает экспрессии конечно, но ничего не поделаешь, приходится делиться и скучными следственными тайнами.
(С)
Portnov
Вокзальні злодії-цигани розгромили відділок та побили поліцейських і вільно пішли знову грабувати.
Ви уявляєте всю міць цього піздєца ?!?
Ви сподівались на захист та допомогу?!? Забудьте
Вони здатні лише обмежувати розклейку плакатів проти ЗЕ і ВСЕ!
(С)
@antigotovina69
☹️