 Суд признал законными действия ЦИК в 210 округе на Черниговщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УНИАН.

Об этом стало известно во время прямого эфира с зала суда. Кандидат по 210 округу (Черниговская область) обращался в суд с иском про признание неправомерной бездеятельность членов ЦИК в вопросе установления результатов выборов на округе.

Кроме того, кандидат был намерен в судебном порядке заставить ЦИК установить результаты выборов. Коллегия судей Верховного Суда Украины отказала гражданину Коровченко Сергею в удовлетворении иска, признав действия ЦИК законными.

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