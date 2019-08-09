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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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 Суд признал законными действия ЦИК в 210 округе на Черниговщине

9 августа, коллегия судей Верховного Суда Украины отказала гражданину Коровченко Сергею в удовлетворении иска, признав действия ЦИК законными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УНИАН.

Об этом стало известно во время прямого эфира с зала суда. Кандидат по 210 округу (Черниговская область) обращался в суд с иском про признание неправомерной бездеятельность членов ЦИК в вопросе установления результатов выборов на округе.

Кроме того, кандидат был намерен в судебном порядке заставить ЦИК установить результаты выборов. Коллегия судей Верховного Суда Украины отказала гражданину Коровченко Сергею в удовлетворении иска, признав действия ЦИК законными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат в депутаты по 210 округу Коровченко обвинил ЦИК в бездействии и обратился в ГБР

Источник: https://censor.net.ua/n3142232
 
 
 Топ комментарии
 
законотворці, плять

скажіть хто небудь довбню, що військові складають Присягу Україні, а не царьку недомірку

Суд визнав законними дії ЦВК у 210 окрузі на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 8473
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Малахольный ЗЕбил, спать ложись, чмошник недоношенный. Это был вброс за 6 августа. За это вброс мокшанской обезьяне насували полную дупу оргазмов. Зайди, почитай. Покайфуй.
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І дійсно!
Навіщо загальна інформація?
Головне, з якої партії!
Якщо з ПЄСа, то самий найкращий!!!
Якщо з іншої, і не дай Боже з партії СН, то повний невіглас!
Алі, я правильно кажу? Суд визнав законними дії ЦВК у 210 окрузі на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 4933
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Это типо "инсайд" с ОП:
\\\\\\\\\\\\\Сегодня опять явились неугомонные архитекторы по перестройке Украинского дома в ОПУ. Предложили шикарное решение прохода безопасности - вывести его на склон Днепра. Иного решения нет. Нормально, там по прямой до Днепра по склону котиться всего то километра. Мы ехидно предложили построить канатную дорогу. Они оставили здоровенный том своих соображений и ушли. У Вовы там штук двести лежит не расписанных. Сунули на самый низ. "Никуда ты от нас не уйдешь....".

Мы точно определили объем долговременной памяти Зеленского - 16 дней. Если в течении 16 дней ему о вопросе не напоминать - он пропадает из памяти.

По коридору шел Данилюк с каким то прибором. Тихо поинтересовались через плечо. Дозиметр ! Все так плохо?\\\\\\\\\\\\\\\
Не смотрел это совковое говно про "штирлица", но анекдоты про феерические выходки, вроде прохода с парашютом и балалайкой - и никто не догадался, смахивают на данный "инсайд".
Настолько примитивно держат за лохов? Их бы уже прокатали в багажнике еще давно, когда там этот сайт начал работать?
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Ніхєра нє понял!
Своїми словами могьошь?
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Тихий п*здєц: "Слуга народу" висуватиме на посаду голови комітету нацбезпеки Олександра Завітневича. Він чоловік однокласниці президента Володимира Зеленського. Саме йому надали перевагу над командувачем десантно-штурмових військ ЗСУ Михайлом Забродським. Ох, ті любі друзі!

Суд визнав законними дії ЦВК у 210 окрузі на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 6796
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законотворці, плять

скажіть хто небудь довбню, що військові складають Присягу Україні, а не царьку недомірку

Суд визнав законними дії ЦВК у 210 окрузі на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 8473
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Разумков ("Слуга Кремля") проти призначення головою комітету нацбезпеки командувача десантно-штурмових військ ЗСУ Михайла Забродського: "У нас є достатня кількість людей, які пройшли фронт, є і герої України.". Шось я вперше чую шо такі є в ЗЕпартії.

Може Юзик?
Мож Богуцкая?
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Богуцкой раньше чуть чуть верил, но и она это зешвалью оказалась.
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Якби ви уважно читали її коментарі, то одразу би бачили звідки вона😒
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Сам стиль її коментарів говорить, що поруч із нею можуть бути лише брехуни. Вони будуть оббріхувати один одного до смерті.
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Погугли: он "радиоинженер, офицер запаса. экономист, предприниматель, директор Смелянского литейного завода", т.е. как бы далеко не идиот и не вася с соседней лавочки..
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Я лише запитую, бо загальна інформація не цікава. З якої він партії?
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І дійсно!
Навіщо загальна інформація?
Головне, з якої партії!
Якщо з ПЄСа, то самий найкращий!!!
Якщо з іншої, і не дай Боже з партії СН, то повний невіглас!
Алі, я правильно кажу? Суд визнав законними дії ЦВК у 210 окрузі на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 4933
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Даже если очередной вор свинарчук или а-ля кононенко, да хоть чикатило, НО - главно шоб с ПЕСа! - "золота людина"! Читаю коменты этих штатных "писунов" и охреневаю: продолжают дело соевого боХа по расколу и стравливанию нас всех в Украине..
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Тобто відповіді нема і перехід на особистості. В спам.
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То Богданчик пристроївся ззаду? Ну шалунішка, не терпиться йому.
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Відомо, що на Чернігівщині лише Гройсман і опоблок рекламувався. Звідки цей Коровченко?
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Али Хасан ! Ты за белых или за красных ?
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Кацапы бывают разные . Есть козачье ряженное , а есть люди которые любят Украину , как ты . как я .Для тебя выложу https://www.youtube.com/watch?v=0N6T53rUXow&list=RDvds-PeowGEo&index=5
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Кацапи по суті не є національністю, а є імперськими ворогами України. Любити Україну вони нездатні, бо їхня мета - славити велич імперії та забути свою національність.
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Нулевок шо пыли . Якась свыня бабло вкинула .
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Віктор Малиновський знаходиться в Вінниця Україна.

6 серпня о 11:16 · Вінниця ·

Доброе утро, Петр Алексеевич.
Специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного Кодекса Панамы - преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов.
Это уголовное расследование того, как Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания похищенных у украинского государства средств.
Документ здесь: http://bit.ly/31i6lLb.
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JulyusCaesar, свинособака, там же тебе в комментах насували полный тухес пипирок. Ты как после этого вообще смог встать и на коленях приползти на Цензор, опущенный7
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После таких фактов и документов его утро вряд ли будет "добрым"...
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Малахольный ЗЕбил, спать ложись, чмошник недоношенный. Это был вброс за 6 августа. За это вброс мокшанской обезьяне насували полную дупу оргазмов. Зайди, почитай. Покайфуй.
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ПетЯраст и ты и те, кто тебе лайкнул. Суд визнав законними дії ЦВК у 210 окрузі на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 3100 Вот покажи ГДЕ я нахваливаю зелю, ГДЕ, даунито??? Суд визнав законними дії ЦВК у 210 окрузі на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 1685
С петЯрастом даже не стану спорить: вы ж тут сутками срете: отрабатываете свои 3 копейки/высер, труженники клавы.
Не говори что мне делать, а то скажу куда тебе и твоим петярастам идти, убожество соевое! Суд визнав законними дії ЦВК у 210 окрузі на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 1685
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Это необязательное условие
Главное - не любите вы советскую ой соевую власть. Враг народа.
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Друзья, день прошёл рутинно. Фигурант написал в отношении меня третье заявление о преступлении.

Первые два раза ему не нравились мои о нём показания, а в этот раз взволновало нарушение тайны следствия. Тревожит, откуда я узнаю тайну, что он преступник и вор.

И пока я не в тюрьме за нарушение этой тайны, информирую, что сегодня следствие направило в отношении ключевого партнёра Порошенко Гонтаревой три письма в Великобританию - в миграционные органы, в центральный банк и институт, в котором она формально преподаёт.

Попросили обычные для будущего подозреваемого документы - характеристику, основание проживания в Великобритании, регистрационные и разрешительные документы и информацию о банковских счетах.

Не хватает экспрессии конечно, но ничего не поделаешь, приходится делиться и скучными следственными тайнами.

(С)
Portnov
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Цікава та показна новина.
Вокзальні злодії-цигани розгромили відділок та побили поліцейських і вільно пішли знову грабувати.
Ви уявляєте всю міць цього піздєца ?!?
Ви сподівались на захист та допомогу?!? Забудьте
Вони здатні лише обмежувати розклейку плакатів проти ЗЕ і ВСЕ!
(С)
@antigotovina69
☹️
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