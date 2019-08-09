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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:США (15199) Франция (2098) нормандская четверка (608)

 Франция пока не рассматривает вопрос расширения нормандского формата за счет США

Франция пока не рассматривает вопрос о возможности расширения нормандского формата за счет Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Франции.

По словам представителя ведомства, вопрос модификации нормандского формата не стоит на повестке дня.

"Франция всецело привержена урегулированию конфликта и выполнению минских договоренностей, в частности в рамках нормандского формата, в котором она активно участвует", - отмечают в министерстве.

Также отмечается, что Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и консультации со специальным представителем США по Украине послом Куртом Волкером.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142231
 
 
 Топ комментарии
 
Да потому что сейчас Европа хочет стать отдельной от США фигурой на внешнеполитической арене. К чему ето приведет, да к тому что 80 лет назад. Потому будут просить помощи и защиты
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Если будет США то роль жабоедов сводится к нулю
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А зря. Жабоеды свою страну за 40 дней гитлеру просрали. И только благодаря американцам их допустили на подписание капитуляции Германии. А зря. Не воины они, так вояки.
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Если будет США то роль жабоедов сводится к нулю
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Русккємь братьєммь слід було б знати,що українською слід писати "ПОКИ ЩО".
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Да потому что сейчас Европа хочет стать отдельной от США фигурой на внешнеполитической арене. К чему ето приведет, да к тому что 80 лет назад. Потому будут просить помощи и защиты
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Ежу понятно. Тот "формат" - путлер и его союзники против Украины. Какие тут к черту США?
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А зачем расширять то? Просто заменить Францию на США и сумма не изменится...
Но качество поменяется существенно. Трамп снова будет угощать фрау конфетками...
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За 6 лет формат Франция-Германия- Украина- Рашка- никчему не привел. Так может стоит поменять позицию, ато писька уже натерлась а результата 0
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Всё верно. Формат может быть только один Украина-Рашка, всех зрителей - в сад.
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Проблема состоит в том что эти страны решают судьбу нашего вступления в НАТО и ЕС. А стать стратегическим партнёром США было бы лучше для нас---но амеры с рашкой ругаться не станут из-за нас. Сидеть на двух стульях нельзя---но мы пытаемся. Есть ли реальный выход---да конечно. Стать нацией. Ведь мы никогда такими не были. Посмотрите кого опять привели в Раду мы и в который раз? Вот это наше лицо. Псюрло по народному. С такими не играют в крупную игру---но пожрать чуть дают. А мы и хаваем. Можно и так. Всем известно как Моисей свой народ 40 лет водил по пустыне. А потом вывел. Но не потому что поумнели. А проще всё. Кому было 40 лет при вступлении в пустыню---передохли, а кому исполнилось 39 лет и 11 месяцев, те кто родился уже в пустыне были другие. Ну вот 24 августа 1991 года и берите за отсчёт. Смешно? Смейтесь--но помните про смеющихся последними. Вот они и построят себе страну----родившиеся в 1991 году.
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тогда продолжительность жизни была поменьше...а ща водить надо лет до 70 Франція поки не розглядає питання розширення нормандського формату за рахунок США - Цензор.НЕТ 8170
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Не хотел сразу добить народ, но вы настояли. Тут в другом дело. Как говорят в Одессе---то евреи 40 лет ходили, а нам.....да по граблям.....да ещё раздавая девок своих за пироги с сыром.....---та навеки за горизонт! Шутка! Мало осталось!
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Нормандский формат в составе Франции и Германии был ошибкой. США, Британия и Польша (Канада) вот был нужный формат для Украины.
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Это не ошибка. Это подстава, приготовленная путлером Украине западня.
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"... приготовленная путлером Украине западня", реализованная агентом Лолита.
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Мало вам арабов завезла госпожа Меркель с ****** , ой мало .
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Igor Aizenberg
3 ч. ·

Прямо зараз на каналі MSNBC передають вперше запис, як Трамп приблизно півгодини тому, о 10-й ранку за часом Східного узбережжя, відповідав на запитання журналістів біля Білого Дому перед відльотом у відпустку.
Його запитали серед іншого, чи буде Зеленський запрошений до Білого Дому. Відповідь американського президента: «Він дуже гарний хлопець, він прагне укласти угоду з путіним, він прагне миру в Україні. Так, він буде запрошений до Білого Дому».
От ви всі і дізнались, що є справжньою умовою запрошення людини, яка грає роль шостого президента України, до Білого Дому. «Угода з путіним». Так що не дивуйтесь дзвінкам. Прохання «вплинути на ту сторону» було не останнім. Далі буде.
А якщо кому подобається Трамп, або хтось сподівається на нього, то вподобайте його далі. Разом із зе.
UPD З'явився повний відеозапис відповідей Трампа. Усі, хто бажає, дивіться та слухайте з 11:41 до 12:14
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Трамп просто озвучил к чему он хочет склонить Зеленского.
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будет так,как позволит пассионарное меньшинство украинцев.а трамп через год с небольшим будет переизбираться. Франція поки не розглядає питання розширення нормандського формату за рахунок США - Цензор.НЕТ 1716
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Этот успеет ещё за год и 4 месяца наломать ещё не мало. А Зе играют.
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Да, шлюхи они такие....... Проститутки....
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Да никто за нас домашнее задание делать не будет им пофиг сколько здесь погибнет они уже ручки с ПУйлом пожали а посмотрим на ЗЕ будет еще один гетьман который сдаст Украину РОссии или будет огрызаться и будет вырываться с русского духа а запах Вам его всем известен
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Участь США у переговорах в першу чергу залежить від України. До цього часу кучма блокував можливу участь США у Нормандському форматі.
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Меркеляка упиралась рогом изо всех сил, падла. А слизняк обама только рад был предлогу ничего не предпринимать.
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Соединенные Штаты будут навязывать Украине новый Будапештский меморандум, в рамках которого "ЛДНР" должны получить автономию

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Вадим Денисенко, передает "ДС".

https://t.co/y5iy16pQ88?amp=1

Vadym Denysenko
1 год ·

Президент США пропонує другий будапештський меморандум. Що це означає?
Трамп вважає, що Зеленський може піти на угоду з Путіним.
В перекладі на людську мову це означає, що США (в особі президента) будуть нав'язувати нам таку угоду.
Можна здогадатися, що суть цієї угоди дуже проста: автономія для ЛДНР і певні компенсації за Крим (нюанси зараз особливо неважливі).
Є два варіанти: погодитися або нав'язати свою гру. Свою гру можна нав'язати тільки тоді, коли лідер нації консолідує суспільство під свій план. На жаль, ніякого плану нема. І нам його, на жаль, не озвучують. І тому, ніякої консолідації, крім того, що якось воно буде, нема..
І останнє: угода передбачає, що хтось виступить гарантом. Нас чекає, з неймовірно високою долею імовірності Будапешт-2. З усіма відповідними наслідками.
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Мля, Меня за такое банят.. на трое суток..
Соевых пачемута нет...
🤑
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а патаму што не фиг быть красивым таким зеесос
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ну это мы уже проходили. вспомни как хряк в глубокой тайне вел переговоры с куйлом о том чтобы Украину затащить в ТС и ЕАС. вспомни также харьковские договоренности о пребывании ЧФ в крыму... плавали знаем! если зеля прйдет по такому же пути тайно ведя переговоры об автономии лугандона о размене крыма на мир о амнистии попочленцев ит.д. то все это для него закончится быстро!
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А зря. Жабоеды свою страну за 40 дней гитлеру просрали. И только благодаря американцам их допустили на подписание капитуляции Германии. А зря. Не воины они, так вояки.
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За это они США и ненавидят, неблагодарные ничтожества!
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Они, вообще то, под гитлером жили весело и уютно. Была фотовыставка Андре Зюкка которая вызвала скандал в Франции и ее хотели запретить. Пока союзники воевали, парижане жили отлично, француженки делали минет офицерам СС ночью, пока их отцы и мужья пекли воинам 3-го рейха круассаны на завтрак.
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Нагадаю, що цей формат було створено при Порошенкові, і Порошенко неодноразово заперечував необхідність залучення США до цього формату.
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еще бы макрон что то рассматривать будет! он и меркельша первые и лучшие друганы куйла
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З цією половиною шостого призедента ніхто рахуватись не буде... Привид маларосії стає все більше та більше окресленим...
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Ну,что ВАЗон, как подставил Вас друг мануель.Как он Вас развел?Вы думали потрендели пару раз и уже друзья?Делайте выводы.Почему макрон,а я думаю на днях и Германия заявит что-то подобное,не желает участия Америки?Да потму,что у макарона,ангелы и кремлевского хейла уже все договорено и присутствие америки сломает эту договоренность.Ваша же участ в этом пасьянсе,будет чисто символической.Вы должны будете только слушать и подписывать то,что они трое вам скажут.И им плевать,что Вас ждет в Украине,по возвращению.А,что Вас ждет Вы и сами хорошо знаете.Думай -ТЕ! Пока не поздно.
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есть кто то знающий иврит?переведите...а то говорят ,что последние две строчки
ла-ла-ла-ла
ла-ла-ла-ла Франція поки не розглядає питання розширення нормандського формату за рахунок США - Цензор.НЕТ 805

Франція поки не розглядає питання розширення нормандського формату за рахунок США - Цензор.НЕТ 6412
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Ничего хорошего не ждите если самому Трампу говорят что "мы хотим договариваться с Путиным напрямую". Зачем тогда там, в Нормандсом формате Америка? Зачем вообще тот формат. Мечта Франции как бы умыть руки в конфликте сбывается. И лицо не потеряли.
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Макарон от ботоксного уже свою долю получил...
Только на бритишей и надежда осталась
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Як це не рассматріват? Макрон не чув шо сказав Зельцман?
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