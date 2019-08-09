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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:ВР (23264) голосование (1263)

 В аппарате ВР сомневаются в полноценном запуске сенсорной кнопки к первому заседанию 29 августа

Аппарат Верховной Рады сомневается в запуске сенсорной кнопки до открытия сессии Рады нового созыва, которое состоится 29 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  Українським Новинам сообщили руководитель пресс-службы Рады Ирина Кармелюк и первый заместитель Аппарата Николай Шевчук.

"Не знаем (успеем ли запустить)", - сказала Кармелюк.

Шевчук заявил, что сенсорные кнопки до сих пор не установлены и не протестированы.

"Они есть, но они не работали и непонятно, заработают ли... Чтобы протестировать, нужно 450 человек", - подчеркнул Шевчук.

Стало известно, что такая кнопка лишит депутатов возможности кнопкодавить, за что их хочет штрафовать Президент Владимир Зеленский.

Также читайте: Первое заседание Рады нового созыва пройдет 29 августа, - Разумков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3142230
 
 
 Топ комментарии
 
Парубий в очередной раз доказа,что все кто от сои балаболы и брехуны В аппарате ВР сомневаются в полноценном запуске сенсорной кнопки к первому заседанию 29 августа - Цензор.НЕТ 691.А потом крокодильи слезы ,как петя ну почему нас не любят В аппарате ВР сомневаются в полноценном запуске сенсорной кнопки к первому заседанию 29 августа - Цензор.НЕТ 691
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Дивні у тебе уявлення про європейців.. Дуже дивні.. Хоч раз виїздив за своє життя з Крижополя, сашко?
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У петі буде шанс ще й кнопкодавом стати? В аппарате ВР сомневаются в полноценном запуске сенсорной кнопки к первому заседанию 29 августа - Цензор.НЕТ 3154
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Парубий в очередной раз доказа,что все кто от сои балаболы и брехуны В аппарате ВР сомневаются в полноценном запуске сенсорной кнопки к первому заседанию 29 августа - Цензор.НЕТ 691.А потом крокодильи слезы ,как петя ну почему нас не любят В аппарате ВР сомневаются в полноценном запуске сенсорной кнопки к первому заседанию 29 августа - Цензор.НЕТ 691
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Теперки, судячи по всьому,
я вже не спікер, а святий! -
подумав, мацаючи «Томос»,
вельмишановний Парубій.

- Дай потриматися на шару!..
Ти шо, рамси попутав, чмо?! -
прошепотів позаду «Нарик»,
торкаючи Святе Письмо…

- Не дам! Бо тільки нам з гарантом,
цей «Томос» дарено було!
Щоб ми могли електорату
ним тицяти в його мурло!

А заодно - бюджет пиляти,
та не зважать на кожен чих!
Бо хто ж дерзне кидать за грати
гарантів, й спікерів святих?!
😁
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зеленая команда дает заднюю...слуги, служи-те
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"И я надеюсь, что Аппарат найдет все необходимые механизмы, в тот период, когда не будет сессии, - между 11 июля и первым заседанием нового созыва, чтобы этот период был максимально использован, чтобы в зале провести переоборудование", - сказал Парубий. Источник: https://censor.net.ua/n3137438
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А прислуга ВР правильно поняла и не оправдала надежды босса.
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У петі буде шанс ще й кнопкодавом стати? В аппарате ВР сомневаются в полноценном запуске сенсорной кнопки к первому заседанию 29 августа - Цензор.НЕТ 3154
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Дивні у тебе уявлення про європейців.. Дуже дивні.. Хоч раз виїздив за своє життя з Крижополя, сашко?
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Вы голосовали за зеленского? Хотя и так понятно...
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А чому запитуєш? Відповідаю - так , 21-го травня я голосував за Володимира Олександровича.. Вважаю петю, вілкула та бойко - однаковісіньким злом для України.. Хто завгодно - тільки не ця трійця.. Своїм вибором досьогодні - я задоволений..
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Так стоп: я вижу что у вас трускавецкое образование, я спрашивал только за Порошенка, речь о уацапских тварях не вел. Или не так?
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Есть, Порошенко за Европу, а зебилы и жопы за росию
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Через три місяці зізнання що проголосував за зе буде дорівнювати зізнанню що трахав козу. Через 6 місяців - що цапа (казла). А через рік - що казьол тебе.
Пишайся, лічно дорогой Леонід. Лічильник увімкнено.
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Забоится после снятия неприкосновенности с депутатов.
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Я бы, обладая таким большинством, тут же уволил бы всех сомневающихся. А потом распустил бы Раду еще раз, в случае, если депутаты не поменяют свои привычки прогуливать заседания.
Еще все время меня просто бесила графа "не голосовали" в распечатках Рады по статистике голосования по разным законам. То есть, якобы сидел в зале, но кнопку "За", "Против" или "Воздержался" было в падлу нажать. Имхо, это сабботаж и он должен мгновенно и действенно караться. И отнюдь не штрафами.
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очень простое решение не ставите до 29 идете всем скопом на выход уволить тогда быстро все найдут и сделают
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Для депутатів Zeбілів у ВР зроблять всього ДВІ кнопки: червону і дві зелених(це не помилка,бо 1+1=3 е)
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Для соєвих-чоКАЛадного кольору..
🤑
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Нет повести печальнее на свете, чем повесть о картавом логопеде.
Ну что вы все про Порошенко,
Луценко, Гройсмана, Стеця,
Ляшко и Юлю Тимошенко,
И где же про ПарубиЯ!

Ведь я же Рады председатель,
Все зарубите на носу,
Кто критикует - тот предатель.
Кто хвалит - я того люблю.

Вы, плебс, не ловите момента,
Ведь эта должность ого - го,
Могу и в кресло президента,
Слегка присесть в случай чего.

Через Майдан и баррикады,
Я рвался к должности, во власть,
Не обошлося и без Зрады,
Туда иначе не попасть.

На заседаниях я гений,
Я так считаю голоса,
Что побеждают Петя с Сеней,
А документы как слеза.

Но снова мечется душа,
Для достижений и высот,
Когда ж поднимется страна,
И вновь Майдан произойдет.

И свергнем снова президента,
Напором мы народных масс,
И я воспользуюсь моментом,
И расцветет мой звездный час!
🧐
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Уроды ! Вас вынесут в перед ногами . Народ дал пока знак . Поймете не поймете , как то так . ВЫ же слуги народа .- уроды !
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разрывами соевых пердаков удовлетворён В апараті ВР сумніваються в повноцінному запуску сенсорної кнопки до першого засідання 29 серпня - Цензор.НЕТ 7070
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Бідолашний! А як можна Петру чаю передати? В апараті ВР сумніваються в повноцінному запуску сенсорної кнопки до першого засідання 29 серпня - Цензор.НЕТ 5590
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Гнать цей апарат сраною мітлою, якщо в них не працює кнопка, то не вистачає клепки і утримувать їх за народний кошт ніхто не збирається. В апараті ВР сумніваються в повноцінному запуску сенсорної кнопки до першого засідання 29 серпня - Цензор.НЕТ 5137
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А кто енти "неуспевалки"??
Соєвия балаболки??
🤑
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Сенсорна кнопка. Та зробіть звичайний турникет з перепустками, як на режимному заводі! І блокуйте картки всіх тих, хто не пройшов цей турникет.
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Брехня. Вирішити питання кнопкодавствства можливе дуже, дуже просто. Перший раз штраф . Другий раз позбавлення мандата депутата. Все. Всілякі технічні засоби лише роблять це діло більш складнішим.
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Обыкновенный саботаж старой власти и Парубия! Для тестирования нужно найти 450 человек? Напиши объявление на дверях и через пол часа там будет тыща! В апараті ВР сумніваються в повноцінному запуску сенсорної кнопки до першого засідання 29 серпня - Цензор.НЕТ 8147
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так цена каждой кнопкі порядка дєсяті лямов зєлєні, йєслі запрєтіть кнопкодавство, то ето же какійє расходи!!!
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