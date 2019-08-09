 В аппарате ВР сомневаются в полноценном запуске сенсорной кнопки к первому заседанию 29 августа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщили руководитель пресс-службы Рады Ирина Кармелюк и первый заместитель Аппарата Николай Шевчук.
"Не знаем (успеем ли запустить)", - сказала Кармелюк.
Шевчук заявил, что сенсорные кнопки до сих пор не установлены и не протестированы.
"Они есть, но они не работали и непонятно, заработают ли... Чтобы протестировать, нужно 450 человек", - подчеркнул Шевчук.
Стало известно, что такая кнопка лишит депутатов возможности кнопкодавить, за что их хочет штрафовать Президент Владимир Зеленский.
я вже не спікер, а святий! -
подумав, мацаючи «Томос»,
вельмишановний Парубій.
- Дай потриматися на шару!..
Ти шо, рамси попутав, чмо?! -
прошепотів позаду «Нарик»,
торкаючи Святе Письмо…
- Не дам! Бо тільки нам з гарантом,
цей «Томос» дарено було!
Щоб ми могли електорату
ним тицяти в його мурло!
А заодно - бюджет пиляти,
та не зважать на кожен чих!
Бо хто ж дерзне кидать за грати
гарантів, й спікерів святих?!
😁
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А прислуга ВР правильно поняла и не оправдала надежды босса.
Пишайся, лічно дорогой Леонід. Лічильник увімкнено.
Еще все время меня просто бесила графа "не голосовали" в распечатках Рады по статистике голосования по разным законам. То есть, якобы сидел в зале, но кнопку "За", "Против" или "Воздержался" было в падлу нажать. Имхо, это сабботаж и он должен мгновенно и действенно караться. И отнюдь не штрафами.
Не, соевыя??
🤑
🤑
Ну что вы все про Порошенко,
Луценко, Гройсмана, Стеця,
Ляшко и Юлю Тимошенко,
И где же про ПарубиЯ!
Ведь я же Рады председатель,
Все зарубите на носу,
Кто критикует - тот предатель.
Кто хвалит - я того люблю.
Вы, плебс, не ловите момента,
Ведь эта должность ого - го,
Могу и в кресло президента,
Слегка присесть в случай чего.
Через Майдан и баррикады,
Я рвался к должности, во власть,
Не обошлося и без Зрады,
Туда иначе не попасть.
На заседаниях я гений,
Я так считаю голоса,
Что побеждают Петя с Сеней,
А документы как слеза.
Но снова мечется душа,
Для достижений и высот,
Когда ж поднимется страна,
И вновь Майдан произойдет.
И свергнем снова президента,
Напором мы народных масс,
И я воспользуюсь моментом,
И расцветет мой звездный час!
🧐
Соєвия балаболки??
🤑