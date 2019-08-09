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 Общество, Здоровье
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Все про:Минздрав (1972) Супрун Ульяна (552)

 За три года чиновничий аппарат Минздрава обновился на 60%, - Супрун

За последние три года чиновничий аппарат Министерства здравоохранения обновился на 60%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Когда мы зашли в Министерство, часть людей, которым не очень нравились новые правила, сами оставили свои должности. Вместе с ними пошла еще часть тех, кто не был готов к новому темпу, требованиям к качеству и объему задач. Благодаря этому за три года аппарат Министерства обновился на 60%. Это не считая вновь директората в рамках реформы государственной службы ", - написала Супрун.

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По ее словам, когда на министерства и позиции в правительстве смотрят как на портфель акций для влияния на те или иные сферы - не стоит ждать системных изменений и трансформаций.

"Когда разработкой и имплементацией политик занимаются представители групп интересов, кланов или олигархов - любые положительные сдвиги становятся заложниками противостояния не в интересах граждан. Очень трудно строить и создавать, когда речь идет о войнах кланов. Долгое время сфера здравоохранения была полем именно для таких процессов - постоянной борьбы фармацевтической мафии и медицинских феодалов за контроль над потоками средств налогоплательщиков, кадровых назначений, доступа к рынку и закупок. Заложниками этой борьбы были все граждане. Заложниками этой борьбы также были, и много где еще остаются люди, которые хотят профессионально развиваться и работать в этой сфере: медики, управленцы, государственные служащие", - подчеркнула Супрун.

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Она подчеркнула, что важным приоритетом в трансформации системы здравоохранения является превращение Минздрава и других институтов на современные профессиональные государственные органы и учреждения.

"" Современность "и" профессионализм "- это не только об использовании новых процедур, качество или эффективность работы. Речь идет о распространении принципиально новой культуры и возможности для людей - работать по-честному. При этом не становиться целью репрессий и преследований собственного руководства. В Министерстве, НСЗУ, ЦОС и Государственный экспертный центр МЗ, создание такой среды - приоритет. Прозрачный и справедливый конкурс, деление на должности без кумовства или взяток, уровни и честные правила для всех, не заставляют людей идти на компромиссы со своими ценностями и нарушать законы - дают совершенно новое качество работы и результатов", - отметила Супрун.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142229
 
 
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И толку- что на перекомиссиях взятки перестали требовать?
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Лікарі без цього не уявляють свого життя.
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То есть , врачи берут, а виновата она ? А вы что делаете? Вы чем ее помогли ? Или кричите что все пропало ?
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Де я написав що вона винувата? Покажи.
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А кто виноват?
Когда людям говоришь что у врача зарплата минималка они делают круглые глаза и говорят что у их знакомых врачей все нормально им пациенты платят.
Потом идут к врачу кау пациенты и начинают жаловаться что те деньги с них берут.
И т.д. и т.п.

Ладно у народа насрано в голове.
А у министра что?
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Иногда мне кажется , шо в США ей и кошек не доверяли . Проверьте диплом этой гражданки .
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Зебил , а можешь обьяснить чем она тебе не нравится?
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а тебе нравится, ПЭДРил? извращенец чтоле? За три года чиновничий аппарат Минздрава обновился на 60%, - Супрун - Цензор.НЕТ 4216
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Во первых - я к Зеленскому имею такое отношение как слон к моське . Я националист . Во вторых почитайте форумы о срочной медицине . Меня убило когда к ребенку при температуре 38 .9 не кому выехать . Визите сами .
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Пофиг как вы обновились! Главное что мед. обслуживание стало в разы хуже!!!
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Зебил , при чем тут Норвегия и Супрун к поликлинике ? Можешь обьяснить?
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Чего под прокси Украину обсуждаешь,любитель петин? За три года чиновничий аппарат Минздрава обновился на 60%, - Супрун - Цензор.НЕТ 7362
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ОНО просто кидает говно на вентилятор....
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могу ошибаться, но даже и.о. министра здравоохранения должен показателем своей работы называть, к примеру, уменьшение смертности рожениц или людей переживших инфаркт..не..?
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Вот я хочу спросить тех кого обокрал Порошенко, в чем вы со своими семьями плохо жили при Порохе? Как это сказалось на вас и ваших доходах? Что он плохого вам сделал и что именно?
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