 Суд арестовал на 2 месяца экс-члена НКРЭКУ Евдокимова с альтернативой залога в 2 млн грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA:Новини.

Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей с альтернативой залога в 50 млн грн.

Евдокимов - однин из 6 подозреваемых в деле "Роттердам+".

Напомним, 8 августа что детективы НАБУ уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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