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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Общество
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Все про:суд (22437) НКРЭКУ (296) Роттердам+ (27)

 Суд арестовал на 2 месяца экс-члена НКРЭКУ Евдокимова с альтернативой залога в 2 млн грн

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с альтернативой залога в 2 млн грн бывшему члену Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Владимиру Евдокимову - фигуранту дела "Роттердам+".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA:Новини.

Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей с альтернативой залога в 50 млн грн.

Евдокимов - однин из 6 подозреваемых в деле "Роттердам+".

Напомним, 8 августа что детективы НАБУ уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": САП просит суд арестовать фигуранта дела "Роттердам+" Евдокимова с альтернативой 50 млн грн залога, - Холодницкий. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3142228
 
   
 Топ комментарии
 
неужели и под татарина копнут, партнёра рошеновского.......
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как такое честное лицо могло установить такие тарифы???????????
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як це яке? це шановний пан Вовк, але чому набу взялося да якогось Євдокимова не розумію. цей шановний навіть нікуди не тікав
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бЄндьйоррифци русккєхь абєжяють!. "ввіді ваїска"?
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смотрите внимательно новости этот товарищ следующий.
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ТАРИФ-правила встановлення ціни... А НЕ ЦІНА!! Суд заарештував на 2 місяці ексчлена НКРЕКП Євдокимова - Цензор.НЕТ 3247

саме слово"тариф" вибрали ґебельси пукіна як реперний пункт для впарювання примітивам-пересічним усілякої ДУРНІ.
ПРОБЛЕМА не в формулі "ротердам+" а проблема в мішпухі злодюжек які СКОРИСТАЛИСЯ своїми повноваженнями для особистого збагачування
так що ВГАМУЙТЕСЬ зебіли.. ПРЕЗИДЕНТ Порошенко до цієї крімінальної оборутки етнічної банди мафіоз(анатольівічєв Суд заарештував на 2 місяці ексчлена НКРЕКП Євдокимова - Цензор.НЕТ 1633 мойшевічей..) НЕ МАЄ А НІ ЯКОГО ВІДНОШЕННЯ.
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та не что вы порошенко там ничего не знал и не на что не влиял. то просто его менеджер с рошена **** такая пан вовк. а порошенко в это время мова армiя томос.
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Точно, Шурик!
Вот эта фотография и будет предъявлена в суде в качестве доказательства!
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неужели и под татарина копнут, партнёра рошеновского.......
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Шария еще поблагодари, на коленях.
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Ахмєтов партнер Зеленського, прокинься.
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а ну ка расскажи, при каком презе татарин значительно приумножил свой капитал, после значительных потерь в 13-14гг
и хватит бред нести, не в дурке ведь.
или ошибаюсь?
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В чийому готелі відпочивала бригада ЗЕ в Трускавці?
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чьим электричеством обеспечивается офис преза?
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та вот я тоже вижу, шо зашевелились после выборов. я так понимаю, что это тупо прогиб перед Зелей, что бы ему понравиться и всё
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ну так и есть, раньше же никого не трогали по "Роттердам+", а тут только подул "зеленый" ветерок, то сразу политически стало выгодно работать по Роттердам+
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Ну залог 2 млн чисто как политику, а не члену ОПГ .
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А почему рыжего выгодополучателя не трогают?
Что 200 скорых купил и чист перед законом как младенец?
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Рыжего будут вводить в рамки закона .Он своими руками ничего не делает.Миттал настаивает,таки и Рыжий будет отвечать деньгами .Методы Саакашвили ещё никто не отменял.
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Судячи зі світлини - хлоп говірким буде на допитах.. Багатьом доведеться швидко готувати "тривожні" валізки, в тому числі - й петі та гросі..
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Так он один в Украине, остальные пять, за границей уже .
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так отож, це один з тих шановних, який нікуди не тікав взагалі. тому думаю, що це просто така собі гра на публіку від ситника, що б показати зеленському, що набу не даремно їсть свій хліб
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Треба весь свинарник на нари, разом з ахметкою і фірташем.
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хочеться сподіватись, шо за хитру сраку хвірташа таки попіклується американське правосуддя..
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коли в Україні вже нема на що сподіватися - сподівайтесь хоча б на американське правосуддя ..((
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У ***** була три яблука, два з них він вивіз у офшори , третє дав надкусити любим друзям свинарчукам і прочьєй ********...Скільки огризків задекларував курчавий мародер???
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Они за пределами Украины. Видно бессрочные отпуска у них как у гонтаревой был.
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Чекаємо, що скоро розколиться, і здасть замовника. Хоча, можлива пропозиція пожиттєвого утримання родини в обмін на прийняття провини на себе, або раптова смерть від інфаркту у тюремній камері.
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Порошенко, приготуватися.
Але є інформація, що замість Пороха прилетів двійник.... а Петрик зараз в Таіланді робить операцію з заміни лиця.
і статі
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і статі

- от тепер Марыся растроицца ... Суд заарештував на 2 місяці ексчлена НКРЕКП Євдокимова - Цензор.НЕТ 8761.................
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Конечно расстроится он и фамилию и пол меняет.
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Порохоботы от него будут торчать даже если он станет темнокожей блондинкой Чичёлиной Лумумбовной Непомнящей

Она тоже сменила карьеру и стала депутатом!
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Крім обличчя змінює ще й прізвище,ім"я та орієнтацію.
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Так секут холопов в назидание хозяевам ! Тепер команда Пороха-Ахметова получила чёткий сигнали и будет прогибаться уже под нового президента ! ..))
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Интересно, много ли тут людей, которые могут ответить на пару вопросов:
1.Какая цена закупки угля на госшахтах?
2.Какая себестоимость добычи угля на госшахтах
3.Какая цена угля в Роттердаме
Зато писать обличающие посты все умеют
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Евдокимов на следствии и в суде ответит на все эти вопросы. Может и Порошенко с Ахметовым будут отвечать, если Евдокимова стрелочником не назначат.
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Ответит, ответит, и окажется, что себестоимость нашего угля сейчас выше Роттердамского
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Ну, окажется, тогда Ахметов с Порошенко и все восьмипроцентные дякулы ему подякують
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Цена Угля СИФ Роттердам = СИФ Черноморск= 95 дол за тонну. Цена плюса 15-20 долларов. Во Львове -15 дол.
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воровать меньше нужно, а так то сс любую надуть можно
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там уже все известно. уголь покупали в днр по цене 25-50 в Украине благодаря схеме проводили по 105 . это не просто экономическое преступление это предательство и измена.
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А может готовят к мертвой петле чечетова...И концы в асфальт.
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Цена угла в Роттердаме около 70 дол. Плюс это ещё 32 дол. Цена закупки на шахтах 1800 2100 грн т. Себестоимость угля на любой шахте посчитать в принцине. Минуглепром платит дотации, которая идёт только на зарплату.
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Цена закупки уже 2800, при себестоимости под 4000
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Себестоимость и 10 000 можно нарисовать. Не проблема. 2800 нет ни на одной шахте. У Ахметка концентрат после ЦОФа и 2000 не стоит. Расчётная цена 1650. А ты про 4 000 фигню городить...
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Министерство энергетики и угольной промышленности объявило о плановом повышении с 1 января 2019 года граничной цены на уголь для государственных добывающих предприятий. Стоимость за одну тонну увеличится на 10,4% - до 2800 грн.
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Министерство энергетики и угольной промышленности объявило о плановом повышении граничной цены на уголь для государственных добывающих предприятий. Стоимость за одну тонну увеличится на 10,4% - до 2800 гривен (без НДС и затрат на транспортировку). Новая цена начинается действовать с 1 января.
Протокол совещания от 30 ноября, на котором рассматривался этот вопрос, обнародован на сайте Минэнергоугля. В документе указывается, что повышение цены на угольную продукцию обеспечит прохождение осенне-зимнего периода 2018/2019 гг., а также улучшит состояние государственных угледобывающих предприятий и создаст условия для устойчивого функционирования предприятий ТЭК.

Также отмечается, что предложенная цена угля остается существенно ниже средней себестоимости добычи угольной продукции на государственных угледобывающих предприятий Украины. Средняя себестоимость 1 тонны энергетического угля государственных угледобывающих предприятий за 10 месяцев 2018 года составила 3217,1 гривни/тонна.
цена без НДС и транспорта.Вот так выходит 4000.А Вы говорите Роттердам
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То есть, Ахметов закупал уголь на своих шахтах по цене 4000 грн., а нам продавал электроэнергию, как произведенную из угля по цене 2800 грн.? Вот он какой наш благодетель! Себе в убыток работал ради украинского народа! ДЯКУЮ, Ринате Леонідовичу від всієї свиновати!
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Угу, так Ахметов и будет покупать уголь газовой группы за такие деньги.Из ОРДЛо левыми путями куда дешевле.Вот и лежит уголь наш невостребованный, ибо нужен энергетический.А чтоб перевести генерацию на этот уголь деньги нужны и немалые.Где их брать?
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та всі розуміють що тут ґебельси пукіна хором з крімінальною мішпухою пересічним засерають мізки тим що Порошенко поганий а зєлєнський просто хуцпатий хєрой...... Суд заарештував на 2 місяці ексчлена НКРЕКП Євдокимова - Цензор.НЕТ 730

так що "перевиховувати"проплачених ботів - марна праця
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набу тупо пиарятся. взяли рядового менеджера и пытаются на него всех собак повесить, а как же Вовк? это ж он там всем заправляет
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тем более если не ошибаюсь, этот менеджер никуда не убегал и НАБУ задержало его на работе, а теперь пытаются как обычно устроить из всего показательное шоу
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Давай туда остальных ублюдков и главное самых главных ублюдков!
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передай абрамичу що тебе "спалили".. Суд заарештував на 2 місяці ексчлена НКРЕКП Євдокимова - Цензор.НЕТ 5187
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Капець Зеленський вже заколєбав . Вони так довго будували свої схеми, а якийсь холоп , клоун, наркоман, все руйнує.
Агов, порохоботня, щас ***** нападе.
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Та пысець,зрада зрадная,путенвведи и наших бьют! Суд заарештував на 2 місяці ексчлена НКРЕКП Євдокимова - Цензор.НЕТ 6167
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така муть... ОБХСС = Труба
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Який арешт? В журналістів проблеми з логікою? Застава то не арешт, а 2 міліона для цього чиновника - сємки.
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Карманные расходы, вечерок в кабаке зависнуть
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одного не розумію - нащо таку космічну сумку застави гнути? в НАБУ знають, що суди їх не призначать... чи то просто піар?
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вот это мне нравится - или внесение залога 2 млн грн
откуда может быть у служащего 2 млн грн?
наворовал - осудили - внес часть наворованного в залог - гуляй дальше
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Одна порохатая шмакодявка уже свалила в Европу
Позорный Вовк понимал все риски, но, видимо, за эти пять лет работы на госслужбе, он для жизни в Европе сделал сбережения...
Сегодня предъявлены подозрения по коррупционному скандалу, о котором говорили с момента постановки подписей чиновниками. Говорили, предупреждали, но думали - авось обойдется. Не обошлось.
Предъявлены подозрения Дмитрию Вовку - экс-главе Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, а также еще пяти членам этой структуры по делу "Роттердам+" - и это одно из самых знаковых антикоррупционных расследований, которое полностью разрушает одну из самых известных схем Петра Порошенко.
НКРЭКУ была создана президентом Порошенко своим указом 27 августа 2014-го года, а ее главой был назначен 25-летний менеджер сети магазинов "Рошен" в России Дмитро Вовк. Хотя это не предусмотрено Конституцией, президент создал структуру для регулирования всей энергетики Украины, что относится к сфере исключительных полномочий правительства. Зачем? В результате НКРЭКУ стало просто инструментом для вмешательства президента в управление энергорынком. 27 августа был разгар боевых действий, наши войска были окружены под Иловайском, был митинг под АП, который я призывал провести, чтобы получить от президента ответы, как будут спасать наших бойцов. Оказалось, в тот день нашлось время и для незаконного НКРЭКУ - можно представить насколько это было важно.
Детективы пришли за руководством НКРЭКУ из-за "Роттердам+", когда по решению НКРЭКУ в стоимость угля была включена цена его транспортировки. Разницу НАБУ насчитало в 19 миллиардов гривен.
Благодаря наличию НКРЭКУ и возникло, например, дело "Запорожьеоблэнерго", где доверенное лицо президента Игорь Кононенко "решал" вопросы в интересах коррупционных прокладок Дмитрия Крючкова.
14 июня Конституционный суд признал неконституционным создание НКРЭКУ.
Отвечает за все, конечно, Дмитрий Вовк, это его подписи. Он заранее выехал в Европу.
Вовк понимал все риски, но, видимо, за эти пять лет работы на госслужбе, он для жизни в Европе сделал необходимые сбережения...
Юрий Бутусов.https://ua24ua.net/porohataya-shmakodyavka-uge-svalila-v-evropu/
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А чего только его?! У него же есть брат-близнец...Женя!Давайте и его,для количества посадим.Боже!!! Президент новый,а режим "очковтирательства",старый....Нашли крайнего....Все,всё знают,судя по СМИ,но сидеть будет....."зиц председатель".....В нормальной стране.разве такое, было бы, возможно???
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Гав-гав, пук-пук...
А посадить их пытаются на основе Глубой Мысли НАБУ - стоимость транспортировки угля на ТЭС не должна входить в стоимость электричества, которое сжиганием этого угля добывают
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Стрелочник. Сопляка барыги и ахметку врядли тронут.
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