 Суд арестовал на 2 месяца экс-члена НКРЭКУ Евдокимова с альтернативой залога в 2 млн грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA:Новини.
Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей с альтернативой залога в 50 млн грн.
Евдокимов - однин из 6 подозреваемых в деле "Роттердам+".
Напомним, 8 августа что детективы НАБУ уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
саме слово"тариф" вибрали ґебельси пукіна як реперний пункт для впарювання примітивам-пересічним усілякої ДУРНІ.
ПРОБЛЕМА не в формулі "ротердам+" а проблема в мішпухі злодюжек які СКОРИСТАЛИСЯ своїми повноваженнями для особистого збагачування
так що ВГАМУЙТЕСЬ зебіли.. ПРЕЗИДЕНТ Порошенко до цієї крімінальної оборутки етнічної банди мафіоз(анатольівічєв мойшевічей..) НЕ МАЄ А НІ ЯКОГО ВІДНОШЕННЯ.
Вот эта фотография и будет предъявлена в суде в качестве доказательства!
и хватит бред нести, не в дурке ведь.
или ошибаюсь?
Что 200 скорых купил и чист перед законом как младенец?
Але є інформація, що замість Пороха прилетів двійник.... а Петрик зараз в Таіланді робить операцію з заміни лиця.
і статі
- от тепер Марыся растроицца ... .................
Она тоже сменила карьеру и стала депутатом!
1.Какая цена закупки угля на госшахтах?
2.Какая себестоимость добычи угля на госшахтах
3.Какая цена угля в Роттердаме
Зато писать обличающие посты все умеют
Протокол совещания от 30 ноября, на котором рассматривался этот вопрос, обнародован на сайте Минэнергоугля. В документе указывается, что повышение цены на угольную продукцию обеспечит прохождение осенне-зимнего периода 2018/2019 гг., а также улучшит состояние государственных угледобывающих предприятий и создаст условия для устойчивого функционирования предприятий ТЭК.
Также отмечается, что предложенная цена угля остается существенно ниже средней себестоимости добычи угольной продукции на государственных угледобывающих предприятий Украины. Средняя себестоимость 1 тонны энергетического угля государственных угледобывающих предприятий за 10 месяцев 2018 года составила 3217,1 гривни/тонна.
цена без НДС и транспорта.Вот так выходит 4000.А Вы говорите Роттердам
так що "перевиховувати"проплачених ботів - марна праця
Агов, порохоботня, щас ***** нападе.
откуда может быть у служащего 2 млн грн?
наворовал - осудили - внес часть наворованного в залог - гуляй дальше
Позорный Вовк понимал все риски, но, видимо, за эти пять лет работы на госслужбе, он для жизни в Европе сделал сбережения...
Сегодня предъявлены подозрения по коррупционному скандалу, о котором говорили с момента постановки подписей чиновниками. Говорили, предупреждали, но думали - авось обойдется. Не обошлось.
Предъявлены подозрения Дмитрию Вовку - экс-главе Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, а также еще пяти членам этой структуры по делу "Роттердам+" - и это одно из самых знаковых антикоррупционных расследований, которое полностью разрушает одну из самых известных схем Петра Порошенко.
НКРЭКУ была создана президентом Порошенко своим указом 27 августа 2014-го года, а ее главой был назначен 25-летний менеджер сети магазинов "Рошен" в России Дмитро Вовк. Хотя это не предусмотрено Конституцией, президент создал структуру для регулирования всей энергетики Украины, что относится к сфере исключительных полномочий правительства. Зачем? В результате НКРЭКУ стало просто инструментом для вмешательства президента в управление энергорынком. 27 августа был разгар боевых действий, наши войска были окружены под Иловайском, был митинг под АП, который я призывал провести, чтобы получить от президента ответы, как будут спасать наших бойцов. Оказалось, в тот день нашлось время и для незаконного НКРЭКУ - можно представить насколько это было важно.
Детективы пришли за руководством НКРЭКУ из-за "Роттердам+", когда по решению НКРЭКУ в стоимость угля была включена цена его транспортировки. Разницу НАБУ насчитало в 19 миллиардов гривен.
Благодаря наличию НКРЭКУ и возникло, например, дело "Запорожьеоблэнерго", где доверенное лицо президента Игорь Кононенко "решал" вопросы в интересах коррупционных прокладок Дмитрия Крючкова.
14 июня Конституционный суд признал неконституционным создание НКРЭКУ.
Отвечает за все, конечно, Дмитрий Вовк, это его подписи. Он заранее выехал в Европу.
Вовк понимал все риски, но, видимо, за эти пять лет работы на госслужбе, он для жизни в Европе сделал необходимые сбережения...
Юрий Бутусов.https://ua24ua.net/porohataya-shmakodyavka-uge-svalila-v-evropu/
А посадить их пытаются на основе Глубой Мысли НАБУ - стоимость транспортировки угля на ТЭС не должна входить в стоимость электричества, которое сжиганием этого угля добывают