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 Политика Украины, Общество
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Все про:суд (22434) НКРЭКУ (292) Роттердам+ (24)

 Суд арестовал на 2 месяца экс-члена НКРЭКУ Евдокимова

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с альтернативой залога в 2 млн грн бывшему члену Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Владимиру Евдокимову - фигуранту дела "Роттердам+".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA:Новини.

Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей с альтернативой залога в 50 млн грн.

Евдокимов - однин из 6 подозреваемых в деле "Роттердам+".

Напомним, 8 августа что детективы НАБУ уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": САП просит суд арестовать фигуранта дела "Роттердам+" Евдокимова с альтернативой 50 млн грн залога, - Холодницкий. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3142228
 
 
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как такое честное лицо могло установить такие тарифы???????????
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неужели и под татарина копнут, партнёра рошеновского.......
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Ну залог 2 млн чисто как политику, а не члену ОПГ .
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А почему рыжего выгодополучателя не трогают?
Что 200 скорых купил и чист перед законом как младенец?
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Судячи зі світлини - хлоп говірким буде на допитах.. Багатьом доведеться швидко готувати "тривожні" валізки, в тому числі - й петі та гросі..
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Треба весь свинарник на нари, разом з ахметкою і фірташем.
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