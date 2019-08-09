 Суд арестовал на 2 месяца экс-члена НКРЭКУ Евдокимова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA:Новини.
Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей с альтернативой залога в 50 млн грн.
Евдокимов - однин из 6 подозреваемых в деле "Роттердам+".
Напомним, 8 августа что детективы НАБУ уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Что 200 скорых купил и чист перед законом как младенец?