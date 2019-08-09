 Вселенский патриарх Варфоломей заверил Зеленского, что Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела ПЦУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Православной церкви Украины (ПЦУ), со ссылкой на отдел прессы и связей Вселенского патриархата.
"Как 1031 год назад мы из Константинополя дали вам крещение, так и теперь мы дали вам независимость, возможность для вашей Церкви нести свое служение независимо и без какого-либо вмешательства извне. Константинополь никогда не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской православной церкви. Она полностью независимая и автокефальная", - сказал Вселенский патриарх на встрече с Зеленским,
Он заверил, что из Константинополя Украинская церковь будет иметь "только высокую защиту и наши постоянные молитвы за успех ее дела".
Как сообщалось, 8 августа Зеленский встречался с Вселенским патриархом Варфоломеем I в резиденции на Фанаре. Президент Украины сообщил, что обсудил с патриархом ситуацию на Донбассе и вопрос возвращения Крыма, а также ряд других актуальных тем.
"Наша общая ценность - жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - сказал Зеленский на встрече, передала его слова пресс-служба главы государства.
Но там очень сильна, как говорится, рука Москвы, и журналисты, и активисты, которые прокручивают миф о том, что он коррумпирован, хотя я не могу, я не знаю. Кстати, я разговаривал когда-то с Мустафой Джемилевым, и он сказал, что он ручается, что Порошенко не коррумпирован...»
(С)
Из интервью Игоря Чубайса
🤔
Это называется - лох.
Если сам не берешь, то логично шо если твой заместитель берет - ты выглядишь обосравшимся.
(C)
Из того же интервью😱
Поп, а если бы Билл Гейтс предложил накормить всех подыхающих с голоду в мире, если ты со своими корешами в течении дня будешь бормотать свои мантры и шоб у Билла прошел кашель? При том что кашель проходит за два дня, то есть - своим шаманством - сократить недомогание Билла - в 2 раза.
Подсказать шо получилось бы?
Ты бы обосрался, промямлив что-то типо "насморкБиллузагрехи" и "провидениеЯхве"
Пещерные богачи - высеры древние, но машины последних моделей и платья в золоте. Учитесь, стадо
Для цього спершу зроби так, щоб в церковні діла не втручалася влада сусідньої держави, а вона дає вказівки як діяти, що їм казати, та використовує церкви як арсенал зброї та сховище бойовиків - терористів! Зе_думай.Те!