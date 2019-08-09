EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  306  12
Материалы по теме:
Все про:Варфоломей (170) Зеленский (2431) ПЦУ (433)

 Вселенский патриарх Варфоломей заверил Зеленского, что Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела ПЦУ

Вселенский патриарх Варфоломей I на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне на Фанаре (Стамбул, Турция) заявил что Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской православной церкви.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Православной церкви Украины (ПЦУ), со ссылкой на отдел прессы и связей Вселенского патриархата.

"Как 1031 год назад мы из Константинополя дали вам крещение, так и теперь мы дали вам независимость, возможность для вашей Церкви нести свое служение независимо и без какого-либо вмешательства извне. Константинополь никогда не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской православной церкви. Она полностью независимая и автокефальная", - сказал Вселенский патриарх на встрече с Зеленским, 

Он заверил, что из Константинополя Украинская церковь будет иметь "только высокую защиту и наши постоянные молитвы за успех ее дела".

Как сообщалось, 8 августа Зеленский встречался с Вселенским патриархом Варфоломеем I в резиденции на Фанаре. Президент Украины сообщил, что обсудил с патриархом ситуацию на Донбассе и вопрос возвращения Крыма, а также ряд других актуальных тем.

"Наша общая ценность - жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - сказал Зеленский на встрече, передала его слова пресс-служба главы государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3142227
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
«Вот сейчас ситцуация в Украине, когда накинулись на Порошенко, пытаются всех вообще всех собак навешать, что он виноват, он должен сидеть. Кстати, сообщение Bloomberg, очень авторитетное агентство, которое уверяет, что именно Порошенко один миллиард гривен выделил лично, из своего капитала на оборону. Все системы ПВО вокруг Киева созданы на его личные деньги. А его капитал, Порошенко, уменьшился на 40% за время его правления.

Но там очень сильна, как говорится, рука Москвы, и журналисты, и активисты, которые прокручивают миф о том, что он коррумпирован, хотя я не могу, я не знаю. Кстати, я разговаривал когда-то с Мустафой Джемилевым, и он сказал, что он ручается, что Порошенко не коррумпирован...»
(С)
Из интервью Игоря Чубайса
🤔
 показать весь комментарий
 
 
То есть он терпел коррупцию подчиненных?
Это называется - лох.
Если сам не берешь, то логично шо если твой заместитель берет - ты выглядишь обосравшимся.
 показать весь комментарий
 
 
"...я думаю, что это уголовное дело не имеет перспективы, это просто… Конечно, когда глава администрации Януковича… Ведь Зеленский выступил уже, его первое выступление было в качестве президента, он сказал: «Все украинцы, нас 65 миллионов, должны вернуться на родину, должны вернуться домой». Вернулись те, которые убежали в Россию. Остальные пока еще не вернулись. И вернулся глава администрации Януковича, который осужден за национальную измену и предательство. Конечно, он начинает.. Его никто не ограничивает. Вообще, на мой взгляд, если говорить об Украине, то мы говорим о люстрации, о том, что нужна люстрация. Но там совершенно свободно и спокойно действуют все сторонники, допустим, прихода России в Украину…"
(C)
Из того же интервью😱
 показать весь комментарий
 
Мы поверим на слово Джемилеву, но 13 уголовных дела против Петра доведем до конца! Вселенский патриарх Варфоломей заверил Зеленского, что Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела ПЦУ - Цензор.НЕТ 7910
 показать весь комментарий
 
 
"только высокую защиту и наши постоянные молитвы за успех ее дела". Источник: https://censor.net.ua/n3142227\\\\\\\\

Поп, а если бы Билл Гейтс предложил накормить всех подыхающих с голоду в мире, если ты со своими корешами в течении дня будешь бормотать свои мантры и шоб у Билла прошел кашель? При том что кашель проходит за два дня, то есть - своим шаманством - сократить недомогание Билла - в 2 раза.
Подсказать шо получилось бы?
Ты бы обосрался, промямлив что-то типо "насморкБиллузагрехи" и "провидениеЯхве" Вселенский патриарх Варфоломей заверил Зеленского, что Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела ПЦУ - Цензор.НЕТ 6884
Пещерные богачи - высеры древние, но машины последних моделей и платья в золоте. Учитесь, стадо Вселенский патриарх Варфоломей заверил Зеленского, что Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела ПЦУ - Цензор.НЕТ 8850
 показать весь комментарий
 
Тобто вже Зе втручався у відносини Вселенського патріархату і ПЦУ.
 показать весь комментарий
 
 
Переймайся краще справами "радіального ісламізму" , котрий ти проповідуєш - і не сунь свого носа в православ'я.. Якось і без тебе розберемося..
 показать весь комментарий
 
 
Человеку, которому Томос все равно что термос, встречаться с БЛАЖЕНИЙШЕМ, это равносильно что медведю отсосать у 150 сантиметрового х.....ула в мухосранске.
 показать весь комментарий
 
...Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - сказал Зеленский...

Для цього спершу зроби так, щоб в церковні діла не втручалася влада сусідньої держави, а вона дає вказівки як діяти, що їм казати, та використовує церкви як арсенал зброї та сховище бойовиків - терористів! Зе_думай.Те!
 показать весь комментарий
 
1031 рік, яка важливу дату наголосив патріарх...саме під диктатом церкви київським князям вдалось обєднати державу - русь...і в україни ця церква є)...тому і держава має підтримувати цю церкву...вона легітимізує більш, як 1000 літню історію україни
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх