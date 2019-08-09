 Вселенский патриарх Варфоломей заверил Зеленского, что Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела ПЦУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Православной церкви Украины (ПЦУ), со ссылкой на отдел прессы и связей Вселенского патриархата.

"Как 1031 год назад мы из Константинополя дали вам крещение, так и теперь мы дали вам независимость, возможность для вашей Церкви нести свое служение независимо и без какого-либо вмешательства извне. Константинополь никогда не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской православной церкви. Она полностью независимая и автокефальная", - сказал Вселенский патриарх на встрече с Зеленским,

Он заверил, что из Константинополя Украинская церковь будет иметь "только высокую защиту и наши постоянные молитвы за успех ее дела".

Как сообщалось, 8 августа Зеленский встречался с Вселенским патриархом Варфоломеем I в резиденции на Фанаре. Президент Украины сообщил, что обсудил с патриархом ситуацию на Донбассе и вопрос возвращения Крыма, а также ряд других актуальных тем.

"Наша общая ценность - жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - сказал Зеленский на встрече, передала его слова пресс-служба главы государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви, - Зеленский