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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:НАБУ (2825) Зеленский (2431) Бутусов Юрий (1795) Сытник (692) Холодницкий (635) САП (1125) Богдан Андрей (125)

 Зеленский помирил Сытника с Холодницким, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что конфликт между главой НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким улажен. Такому результату противостояния предшествовало то, что президент Зеленскиий отказался принимать позицию одной из сторон и призвал их работать на результат.

Об этом он написал в Фейсбуке.

Бутусов отметил: "8 июля директор НАБУ Артем Сытник приехал на встречу к главе САП Назару Холодницкому, и договорился снова о восстановлении служебных отношений (они не разговаривали почти два года), о совместной работе, личном контакте и т.д. Оказалось, что спустя два года не осталось непреодолимых разногласий. Переговоры прошли в том самом кабинете, куда сам Сытник распорядился поставить прослушку. Видимо, теперь там все чисто. По непроверенным данным, Артем Сергеевич привез с собой некий примиряющий напиток, и с его помощью (во внеслужебное время, не нарушая профессиональную этику), восстановление рабочих отношений НАБУ и САП было скреплено символическим употреблением.

Два года бушевал конфликт между НАБУ и САП, поскольку НАБУ попыталось сбить главу САП Назара Холодницкого, которого обвиняли в затягивании самых резонансных антикоррупционных преступлений. НАБУ даже установило прослушку в кабинете Холодницкого.

Я пытался, если честно, помирить два новорожденных ведомства в конфликте, где слишком многое было весьма не очевидно. Потому что понимал уязвимость новых антикоррупционных институтов, их неопытность, общую и неразделимую ответственность за результат, и то, что их вражда поможет их подследственным максимально эффективно стравливать их, чтобы разваливать дела. Говорил, что никто не победит из них в этой войне, что они или вместе выиграют, или вместе провалятся.

С тех пор нашелся компромат и на НАБУ. Новый президент Владимир Зеленский, и глава ОП Андрей Богдан также не сочли необходимым принимать одну из сторон, а выслушали НАБУ и САП, и пожелали им поскорее вместе доводить дела до суда, не тратя времени на выяснение отношений. В общем, как и было ясно с самого начала, никому из политиков не показалось интересным участвовать в выяснении кто там больше "сливает".

Что ж, посмотрим, как теперь это повлияет на эффективность расследования "Роттердам+", "Запорожьеоблэнерго", "Приват" банка и так далее.

5 сентября должен приступить к работе Антикоррупционный суд, думаю, это должно значительно повысить эффективность действий антикоррупционных структур, более четко показать уровень компетентности их сотрудников, и окончательно всех помирить. Решения будут приниматься быстро - суд в Киеве, ездить по регионам не надо, заседания одно за другим".

Также читайте: В НАБУ начали поступать из СБУ материалы на топ-чиновников. Такого не было никогда, - Сытник

Источник: https://censor.net.ua/n3142226
 
 
 Топ комментарии
 
вообщем новые-старые лица теперь уже от Зе будут продолжать заниматься симуляцией работы...
На них до хрена компромата, а значит они ручные....
Такие Бени и нужны...
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Дайте результат и хоть поженитесь
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незабаром зюзя почне болящих зцілювати, та мертвих оживляти
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незабаром зюзя почне болящих зцілювати, та мертвих оживляти
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глянув на календарь вроде как не 1 апреля Зеленский помирил Сытника с Холодницким, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9316 ух ты как весело жить в стране дураков...
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Тепер буде зелений календар у якому на усіх сторінках буде лише 1 квітня.
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вообщем новые-старые лица теперь уже от Зе будут продолжать заниматься симуляцией работы...
На них до хрена компромата, а значит они ручные....
Такие Бени и нужны...
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Прикольно будет, если завтра выяснится, что они пьяные в рабочее время друг другу морды набили. И вся журналистская братия будет требовать раскрытия инсайдера и обвинит Бутусова во вбросе.
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А може вони кокс нюхнули чи колеса крутили...
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По непроверенным данным, Артем Сергеевич привез с собой некий примиряющий напиток, и с его помощью (во внеслужебное время, не нарушая профессиональную этику), восстановление рабочих отношений НАБУ и САП было скреплено символическим употреблением. Источник: https://censor.net.ua/n3142226
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А це взагалі ноу комент.
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це якраз нормально. Це українська традиція.
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тут таке...всі хто народжені та живуть в Україні - не виїжджають, то це все українці.
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Всё правильно ,их нужно амнистировать по "приливу" и если ПОСЛЕ споткнуться то под асфальт закатать Зеленский помирил Сытника с Холодницким, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9362
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Привез бутылочьку примиряющего Зелья..
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Очередной промах зебени. Только в конкуренции спец служб и надзорных органов залог законности. Представляю себе дружбу ФБР и ЦРУ . Брежневского КГБ и МВД Зеленский помирил Сытника с Холодницким, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9635? Хотя откуда про это шуту знать? Совок развалился, когда мальцу 13 лет было
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так они же мальчики...а женятся мальчики с девочками. Как же так?
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Та достали уже
Мирятся- ссорятся- но никто из обещанных топов не сидит
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Петр Алексеевич со товарищами тоже заждался ... результата своей " деятельности" , схоронился .
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" привез с собой некий примиряющий напиток"____________________отличная шутка - ценю Зеленский помирил Сытника с Холодницким, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4623
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У индейцев "трубка мира", а здесь "литр мира"
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СПИД помирился с туберкулезом!... теперь заживем!!! .. спасибо ЗЕ за завтрашний восход Солнца!
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если этот гумус не выгоняют, а мирят - значит это кому-то очень надо..могу ошибаться, но точно не государству..
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из гамна гамно и будет за столько лет результат 0 то зачем это продолжать???????????
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Зеконодательство в действии Зеленский помирил Сытника с Холодницким, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9860 Нюхнули и порешали...а как же взаимные обвинения в преступлениях уголовных Фсе Так разве можно Зеленский помирил Сытника с Холодницким, - Бутусов - Цензор.НЕТ 291
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Хотів би помилитися, але вважаю, що результату від цих двох молодих рожевощоких генералів Україна не отримає.. Дарма чекати молока від ялової корови - холодницький і ситник обоє ялові..
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Т.е. две гос.структуры нифига не наработали, а теперь все должны радоваться примирению двух муфлонов .
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И першою спільною справою буде закриття попереднього гаранта в качанівську колонію. Може жіночки його не поб'ють
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Бутусов тоже там присутствовал?
Этот чел, смотрю, всё знает и всюду вхож, по его словам.
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в Ситника є серйозніший конфлікт - з Трампом і там миром і не пахне
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А шо там мирить? С такими результатами работы нужно ставить вопрос о отстранении от служебных обязанностей или увольнении (если их возможно уволить) Хотя может быть на этом фоне и помирил он их с испытательным сроком...
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угу, прям как "Праздник Святого Иоргена".
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