 На военном арсенале в Красноярском крае РФ возобновились взрывы боеприпасов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Два взрыва произошли из-за попадания молнии. Как сообщил позднее собеседник агентства, пострадали пять человек, среди них есть военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. В свою очередь в Ачинской районной больнице уточнили, что травмированы четверо военных, они госпитализированы. Амбулаторно лечится один гражданский.

Между тем, жителей деревни Каменка Ачинского района вывозят из населенного пункта автобусами. Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации города Ачинска. Там объяснили, что такое решение принято в связи с ухудшением гидрометеоусловий.

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Напоминаем, 5 августа на территории одного из складов воинской части рядом с деревней Каменка загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, потом последовали взрывы. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. В результате ЧП, по последним данным, один человек погиб, за медпомощью обратились 13 человек.

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