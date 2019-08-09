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 Происшествия, За рубежом
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 На военном арсенале в Красноярском крае РФ возобновились взрывы боеприпасов

На военном арсенале под Ачинском (Красноярский край РФ) вновь взрываются снаряды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Два взрыва произошли из-за попадания молнии. Как сообщил позднее собеседник агентства, пострадали пять человек, среди них есть военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. В свою очередь в Ачинской районной больнице уточнили, что травмированы четверо военных, они госпитализированы. Амбулаторно лечится один гражданский.

Между тем, жителей деревни Каменка Ачинского района вывозят из населенного пункта автобусами. Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации города Ачинска. Там объяснили, что такое решение принято в связи с ухудшением гидрометеоусловий.

Смотрите: В Ачинск никого не впускают, кроме машин реанимации, - последствия взрывов складов в РФ. ВИДЕО

Напоминаем, 5 августа на территории одного из складов воинской части рядом с деревней Каменка загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, потом последовали взрывы. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. В результате ЧП, по последним данным, один человек погиб, за медпомощью обратились 13 человек.

Также смотрите: Из-за взрывов складов в Ачинске (РФ) эвакуировано 6 тысяч человек, пропали без вести четверо солдат, на территории района введено чрезвычайное положение. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3142225
 
 
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Ось так кожен день по вибуху і дивись скоро від паРаші одне очко залишиться...
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еще забыл, что мимо проплывают горящие атомные подлодки и корабли со взорвавшимся радиационным топливом.
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Молния бьет два раза по снарядам запрещенным минскими соглашениями...
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«Два взрыва произошли из-за попадания молнии. Источник: https://censor.net.ua/n3142225»

О ! За діло взявся сам Небесний Артилерист...
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Не гневи бога: и так неделя в кацапии ярко и красочно проходит - тонут, горят, взрываются.. На военном арсенале в Красноярском крае РФ возобновились взрывы боеприпасов - Цензор.НЕТ 4398
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Все мы атеисты до того часа, пока петух в жопу не клюнет.
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Толька верю в сам себя и последний патрон...
😇
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Чому одна? Весь тиждень продовжували чмирити рашку, а сьогодні вони бігали з вибалушеними баньками в політшапіто «60-мінут нєнавісті к Украінє» , бо США почало свій газовий проект в Європу ...

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Обама, прекрати. Дай встать расеюшке с кален На военном арсенале в Красноярском крае РФ возобновились взрывы боеприпасов - Цензор.НЕТ 2595
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Не, это 100% не Обама. У него своя узкая специализация - орошение российских лифтов На военном арсенале в Красноярском крае РФ возобновились взрывы боеприпасов - Цензор.НЕТ 7802
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Хоть какая-то хорошая новость за день
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молнией? - кажется наверху наконец то прицел поправили...
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Желательно чтоб они переместились в Ново-Огарёво...
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,,кончайте эти сопли,вас ждет вторая серия...,,Человек с бульвара капуцинов
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Про молнию ,уверен,полная чушь.Стандартная ложь,что бы отмазать кого-то.Очень часто используют всякие там пожарные и МЧСники ,что бы никого не наказывать.(люди знающие подтвердят)
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скорее всего сдетонировал очередной снаряд при разминировании и пошло поехало.
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ЗЕсепары и голосовавшие за ЗЕсепаров манкурты малороссы уже высказали соболезнования мышебратьям??
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Гори гори ясно . что бы не погасло . Вспомнил детство
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Это правильно. Ведь ту хрень однозачно украинцы придумали и сделали. Вот и пусть бахкает
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Как прекрасен этот миг, посмотри.... Меня не надо поправлять в текстах. Если напишу свой вариант, вам херово станет, кацапье гребанное.
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