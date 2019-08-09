 Мариупольский суд выпустил из СИЗО двух террористов - одного под домашний арест, второго под залог 158 тысяч

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Липриди отметил: "Двух боевиков ДНР отпустили из СИЗО. Так решил районный суд в Мариуполе.



Роман Джулаев воевал в "Пятнашке". Был задержан в сентябре 2017 года. В мае 2018 выпущен под домашний арест. В декабре 2018 опять задержан, но уже за то, что он оказал сопротивление при изъятии его незаконного киоска. Он ещё и бизнесом, блин, занимался в свободной Украине, против которой воевал. В общем, сейчас он опять вышел из СИЗО под домашний арест.



С.Костенко воевал гранатометчиком в т.н. "Республиканской гвардии". Был задержан в июле 2018 года. Сейчас выпущен под залог в 153 тысячи грн.



Вот она, наша правоохранительная реформа. Наших там в подвалах мучают, а мы террористов на волю выпускаем".

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