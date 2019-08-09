 В "Слуге народа" обнародовали названия предлагаемых 22 комитетов Рады

Как сообщает партия в Facebook, об этом шла речь на заседании подготовительной депутатской группы в пятницу, передает "Цензор.НЕТ".
"Слуга народа" предлагает образовать следующие комитеты:
- Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
- Комитет по вопросам бюджетных отношений
- Комитет по вопросам экономического развития
- Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики
- Комитет по вопросам образования, науки и инноваций
- Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений
- Комитет по вопросам цифровой трансформации
- Комитет по вопросам правовой политики
- Комитет по вопросам аграрной и земельной политики
- Комитет по вопросам антикоррупционной политики
- Комитет по вопросам правоохранительной деятельности
- Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
- Комитет по вопросам инфраструктуры
- Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики
- Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
- Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования
- Комитет по вопросам экологической политики и природопользования
- Комитет по вопросам свободы слова
- Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины
- Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества
- Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом
- Комитет по вопросам социальной политики
В соответствии со статьей 10 закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" в Верховной Раде также будет действовать Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", в "Слуге народа" предлагают отдать оппозиционным фракциям в будущем парламенте должности заместителя председателя Верховной Рады, глав двух комитетов: по вопросам свободы слова и по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений, а также главы Спецкомиссии по приватизации.
одинКомитет № 10-11- слил
бы с Комитетом № 8Комитет № 6 и 18 слил бы в одинКомитеты 12-14 в ОДИН комитетКомитеты № 16 и 17 и 22 в ОДИН комитетКомитет 20 и 21 в ОДИН
аби шось бовкнути
зюзя стать змінив?
У якості трансгендера зюзя був би набагато корисніший за президента
Після виборів: «Чьто ві ат нєго хатітє? У нєго нєт на єто палнамочій!»
- хз...особо никаких..я ПТУ закончил, ландшафтный дизайнер-штукатур 7 разряда...логистом работал полгода..
- пойдёте на министерство инфраструктуры. Следующий!
- А у меня есть права категории В, и еще на мотоцикле немножко могу..
- В комитет по вопросам транспорта!
- А я выращиваю дома кактус и орхидею!
- в комитет по аграрной политике и земельным ресурсам.
- а я знаю 5 языков!
- ну, скажите что-то по-немецки!
- my name is Sveta
-так это ж по-английски...
- О! Значит 6!
- Возглавите комитет иностранных дел. Следующий! Семья есть?
- Да, уже вторая!
- На комитет по вопросам семьи, молодёжи и спорта этого спеца. А где этот свадебный фотограф, о котом все говорят?
- Я тут, здрасте! свадьбы, корпоративы, дни рождения, крестины! Сделаю скидку 20% для однопартийцев...
- А сколько будет 20% от 1000 грн?
- Так 200 грн, что тут сложного...
- *пиши его на комитет по вопросам бюджета, толковый хлопец!
Свинарчукам гаплик,нє??
🤑
https://sport.ua/uk/news/453552-elina-svitolina-sofiya-kenin-smotret-onlayn-live-translyatsiya
І, до речі - а де комітет по обороні і по силовим органам? Що, оборони, ЗСУ в нас вже не будще?
Задумали сыграть квартет:
Поставили лисичку р*ком,
**ут, **ут - а сыра нет!
🤑