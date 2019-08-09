 С начала суток 9 августа враг два раза нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В информации, озвученной на вечернем брифинге, отмечается: "Враг обстреливал позиции наших подразделений из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:

вблизи Лебединского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:

в районе Золотого-5 - из крупнокалиберного пулемета".

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