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 С начала суток 9 августа враг два раза нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В информации, озвученной на вечернем брифинге, отмечается: "Враг обстреливал позиции наших подразделений из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
вблизи Лебединского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
в районе Золотого-5 - из крупнокалиберного пулемета".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты почти час обстреливали украинских военнослужащих в районе Лебединского

Источник: https://censor.net.ua/n3142216
 
 
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меня терзают смутные сомнения о том , хто дал сепарам координаты морпехов . шось тут не то .
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вот прямо шас Вова мужественно не отвечает на грязные намеки Богдана: ну, типа пятница и всё такое.. и Ленка далеко... Это же "мужественность" и "смелость", правда?!
или я чего-то не понимаю?!
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Зачем *настамнетам* обстреливать *потерьнетов* ? Просто впустуют спускают свой БК С начала суток 9 августа враг два раза нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5732
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Надеюсь, теперь наша очередь нарушать.
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