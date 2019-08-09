 Зеленский посетит Белый дом в ближайшее время, - Трамп

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, Трамп заявил, что Зеленский будет приглашен в Белый дом и что он "очень скоро приедет".

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп также сказал, что считает Зеленского "очень разумным парнем" и что он может заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным.

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