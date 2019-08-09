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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2431) США (15199) Трамп (2317)

 Зеленский посетит Белый дом в ближайшее время, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен в Белый дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, Трамп заявил, что Зеленский будет приглашен в Белый дом и что он "очень скоро приедет".

Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп также сказал, что считает Зеленского "очень разумным парнем" и что он может заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142209
 
 
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Ринат Амедов - про какую сделку пишет путенофил Трамп...?

По средине Днепра?

Трамп также сказал, что считает Зеленского "очень разумным парнем" и что он может заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным.Источник: https://censor.net.ua/n3142209
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Вот и мы боимся, что Зе может заключить сделку с российским президентом Владимиром Хутиным.
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располагаете рецептом как наголову разбить кацапов..? не стесняйтесь, поведайте миру..
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А барыга под забором Белого Дома заплатил аренду и на этом все ...
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Після Анкари трохи лячно за нього, може його на тиждень в Трускавець на навчання.
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А може нам побудувати білий будинок у Трускавці?
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Не зовсім зрозумілі слова щодо заключення угоди.. Угоди про що?
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Главное чтобы не во вред Украине, можно для начало пороха обменять на захваченных украинских моряков.
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А можна подробнее про "сделку"?
Уже один сдельщик сидит в Ростове.
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Х....й там в ближайшее время. Сначала надо разобраться, на недоразвитых территориях наши граждане или ополченцы. Будем мстить за наших ГЕРОЕВ, или по роялю х...ем стучать. Я не за кондитера и не за клоуна. За державу обидно.
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Соевая зрада !!! А кто то деньги для таких встреч платил
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