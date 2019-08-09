 Зеленский посетит Белый дом в ближайшее время, - Трамп

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Как сообщается, Трамп заявил, что Зеленский будет приглашен в Белый дом и что он "очень скоро приедет".
Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп также сказал, что считает Зеленского "очень разумным парнем" и что он может заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным.
По средине Днепра?
Трамп также сказал, что считает Зеленского "очень разумным парнем" и что он может заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным.Источник: https://censor.net.ua/n3142209
Уже один сдельщик сидит в Ростове.