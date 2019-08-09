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 За рубежом
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Все про:Москва (2654) протест (4497) Россия (73569) Дудь (1)

 Украинец по происхождению Дудь зовет россиян на новую акцию протеста в Москве

Популярный российский журналист Юрий Дудь призвал россиян выйти на новую акцию протеста, которая состоится 10 августа на проспекте Сахарова в Москве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Дудь отметил: "Что чаще всего вы слышите от своих друзей, когда происходит какой-то политический шухер? Под друзьями я имею в виду и друзей настоящих, и друзей эмоциональных – тех, за кем вы следите в телеке, ютубе, музыке, спорте, тех, кого канцелярским языком принято называть "лидерами мнений". Лично я чаще всего слышу такое: "Я аполитичен. Политика мне совершенно неинтересна".

Кажется, пришло время, когда такая позиция – в первую очередь от известных людей - стыдная.

Сразу уточним: если под политикой подразумевать выдвижения, избрания, мандаты, то есть именно профессию, мне это тоже неинтересно. Никогда и ни в какой стране мира я не хотел бы работать политиком. Причин полно, но одна из основных - предпринимательством можно зарабатывать гораздо интереснее и гораздо больше, чем политикой. Если мы, конечно, имеем в виду честный заработок, а не когда при обычной зарплате чиновника ты покупаешь себе трехсотметровую квартиру в центре Москвы. А чтобы за свой счет снимать про Колыму, Камчатку, Курилы и Сахалин, чтобы оставаться независимым и чтобы не лизать чью-нибудь жопу, надо зарабатывать много".

Он продолжил: "Но если ты не планируешь политическую карьеру, это не значит, что ты не участвуешь в политической жизни своей страны – хотя бы в ключевые ее моменты (а их не так много, как можно подумать).

Так вышло, что все последние годы молодым людям в России было максимально неинтересно касаться выборов, протестов, басманного правосудия, политзаключенных, вот этого всего. Две последние субботы показали, к чему привела наша инертность. Наша инертность привела к тому, что в важнейших кабинетах никого нового, там шевелятся одни и те же тела: их седины, лысины, пиджаки и скорость поднятия ладоней на единогласных голосованиях все больше напоминают декорации советской как бы политической жизни. Наша инертность привела к тому, что любая политическая конкуренция уничтожена. Наша инертность привела к тому, что любой, кто эту конкуренцию задумывает, моментально получает по лицу шпалой. И самое важное: шпалой по лицу теперь может получить любой из нас.

Вы можете не поддерживать независимых кандидатов в Мосгордуму: топить за разные политические силы – это так же, как топить за разные футбольные клубы, то есть совершенно нормально и правильно. Но вы точно не можете поддерживать то, что делало государство в последние недели. Это не имеет никакого отношения к той самой "стабильности", про которую говорят, когда вписываются за текущую власть".

"Когда толпа бойцов хватает двоих не сопротивляющихся ботаников и резиновыми дубинками отбивает им ахилловы сухожилия – это не стабильность. Это сублимация тех, кто долго жил с комплексами, но – слава нашей полиции - нашел способ за все эти комплексы отомстить.

Когда 25-летнему парню грозит срок то ли за алюминиевую банку, то ли за бумажный стаканчик, брошенный В СТОРОНУ полицейского, - это не стабильность (гуглите: Сергей Абаничев). Это позор и унижение достоинства сотрудника силовых структур со стороны государства. Тому менту, который будет проходить по этому делу пострадавшим, я советую изучить дела спецназовцев, которые врывались в бесланскую школу.

Там мужики ложились на гранаты, чтобы прикрыть заложников, и вытаскивали детей, когда воздух решетило пулями, как на настоящей войне. А этот согласился быть потерпевшим из-за того, что в его сторону полетел кусочек то ли алюминия, то ли бумаги. Надеюсь, себе он объяснил это тем, что банка – от американской колы, то есть действительно была угроза национальной безопасности.

Когда дизайнера, вышедшего на пробежку задолго до начала митинга, скручивают и кладут на асфальт так, что ломают ногу о бордюр, это не стабильность (гуглите: Константин Коновалов). Это тупорылое исполнение приказа и отношение к человеку как к мешку с костями.

Когда в изоляторах мотает административный арест десяток мирных студентов, это не стабильность. Это новое поколение политзаключенных и простой сигнал всему молодняку: будешь возмущаться – вместо решетки хештега получишь решетку тюрьмы.

Когда мэр говорит, что граждане, вышедшие на улицы отстаивать свои права, - это приезжие зимбабвийцы, а полиция вела себя правильно, это не стабильность. Это полная оторванность от жизни людей, городом которых ты руководишь", - продолжил Дудь

Журналист подчеркнул: "Если вы думаете, что вся эта красота касается только несогласных, вы ошибаетесь.

Посмотрите видео, на котором женщина трясет партбилетом: "Я член "Единой России". Моего мужа задержали. Мы шли домой. Он хотел на ту сторону пройти просто".

Жернова такой стабильности – штука, которая рано или поздно начнет перемалывать всех: и неудобного, и того, кто так складно и так регулярно на своем ютуб-канале рекламирует мэрию. Ребятки, которые стали популярны у молодежи, помните об этом, когда в следующий раз по просьбе старших будете рекламировать "Беляш-фест" в Парке Горького или "Чурчхельную волну" в Сокольниках. Никто не призывает вас лезть на баррикады, но, как поет один известный панк-ансамбль: "Если всем страшно быть против / То хотя бы не будем за".

Давайте критически мыслить, давайте сомневаться, давайте задавать вопросы и давайте не принимать как норму, когда невинных людей бросают в тюрьму или жестко избивают полицейские".

"10 августа, в субботу, в 14:00, я выйду на проспект Сахарова на митинг в поддержку уже арестованных и против ментовского беспредела. Митинг согласован, причем сразу на 100 000 человек. Будет круто, если столько народу туда и придет.

Чем больше нас, тем больше шансов, что когда-нибудь граждан России перестанут бить шпалой по лицу", - резюмировал Дудь.

Источник: https://censor.net.ua/n3142199
 
   
 Топ комментарии
 
Да, Юра, тревога! тревога! Волк унес зайчат!

А если серьезно, нам, Украинцам, плевать на ваши провинциальные ничтожные местечковые события.
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Там проблема гораздо глубже.
Это заблуждение, что рабы хотят быть свободными.
Рабы всегда хотят, чтобы у соседа было хуже, чем у него самого.
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Митинг согласован, причем сразу на 100 000 человек. Будет круто, если столько народу туда и придет
------
А митинг против войны с Украиной когда согласует єтот "выходец"?

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Така сама шваль,як і той що фоткався біля сбу.
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Да, Юра, тревога! тревога! Волк унес зайчат!

А если серьезно, нам, Украинцам, плевать на ваши провинциальные ничтожные местечковые события.
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Там проблема гораздо глубже.
Это заблуждение, что рабы хотят быть свободными.
Рабы всегда хотят, чтобы у соседа было хуже, чем у него самого.
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И барин соседский быил свирепее ихнего.
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Неинтересно, данная акция на Сахарова разрешена, соберутся, потрындят и разойдутся.
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Погодження акцій протесту взагалі абсурд.
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Митинг согласован, причем сразу на 100 000 человек. Будет круто, если столько народу туда и придет
------
А митинг против войны с Украиной когда согласует єтот "выходец"?

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Сейчас дудью Вдуют по полной, скоро будет его письмо извинение для власти или посадка в тюрьму, если умный = бегство там где ютюб будет ещё работать ведь в паРаше и ютубчик скоро прикроют! Уверен что если выйдет много людей их еще более жёстко будут паковать возможно постредяют пару штук чтоб рабы смиренно гребли и не расскачивали галлеру.
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жалко Дудя-хороший чел, но посадят его там
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Ну вот! Оказывается, что в Москве без проблем можно провести ЗАКОННЫЙ митинг протеста!
Вообще не ясно, почему Дудь или навальный не могут создать массовую партию с членскими взносами и партбилетами, коммунистам это вполне удавалось после СССР. Почему нужно вопить и брыкаться, вместо разработки приятного народу курса страны, с правильной законностью?
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Законий мітинг протесту, закона революція, законий заколот, дурдом.
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Какая чушь Украинец по происхождению Дудь зовет россиян на новую акцию протеста в Москве - Цензор.НЕТ 7279 Или вы из тувинских кибервойск Украинец по происхождению Дудь зовет россиян на новую акцию протеста в Москве - Цензор.НЕТ 5043 По зэконам рашистов уже депутата городского совета выбрать невозможно.
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Вы сначала проведите кто победит в упаковке навальных крымнашистов в автозаги. А свергнуть х....ла, вам, как членна свергнуть в 1898 году ( люблю историю не гуглю) на 1 съезде коммуняк в Минске не удастся. Хотелось конечно, но у вас кацапов ( к Макаревичу, Ахиджаковой и тысячам настоящих русских это не относится) ни чего не получится.
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Молния запустила вторую волну взрывов на складах с боеприпасами под АчинскомУкраинец по происхождению Дудь зовет россиян на новую акцию протеста в Москве - Цензор.НЕТ 5942
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Поддерживаю,вата вставай! Вата вставай) Даешь революцию на росии! Рядовые мокшане и угро-фины, хватит быть терпилами - выходите массово на улицы москвы и питера. Все на акцию протеста! Даешь восстание ватников!
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"10 августа, в субботу, в 14:00, я выйду на проспект Сахарова на митинг в поддержку уже арестованных и против ментовского беспредела. Митинг согласован, причем сразу на 100 000 человек. Будет круто, если столько народу туда и придет. Источник: https://censor.net.ua/n3142199

На согласованный митинг ага
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Да, нужна кровь, побольше крови. А откуда ей взяться на согласованных митингах?
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Кому нужна? Неужто опять проклятым пиндосам? Ужос.
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Митинг не может быть согласованным Украинец по происхождению Дудь зовет россиян на новую акцию протеста в Москве - Цензор.НЕТ 389 Иначе это крестный ход или первомай. Кровь же проливат только мусорье поганое. Типа беркута и когда нать.
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Дудь получит в дюндель,прокатится с компанией в автозаке и на этом очередные кацапские массовые гуляния закончатся.
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