 Зеленский поддерживает идею крымскотатарской автономии, - Джемилев

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ATR.
"Мы уведомили президента, что рабочая группа закончила работу, и дело за тем, чтобы подать законопроект в Верховную Раду. Сейчас благоприятная ситуация в стране, большая фракция, и если будет воля президента, то проходимость этого законопроекта очень перспективная. Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет свою точку зрения донести — за исключением некоторых групп, которые есть в "Слуге народа", — то будет так, как скажет президент", — сказал Джемилев.
По словам лидера крымских татар, Зеленский готов созвать конституционную комиссию, чтобы рассмотреть подготовленные поправки к десятой главе Конституции, и уже после этого вынести законопроект на рассмотрение Верховной Рады. Однако, добавил Джемилев, говорить, наберет ли данный законопроект необходимые 300 голосов, пока рано.
Напомним, в мае 2017 года в Украине была создана Рабочая группа по наработке предложений изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно АР Крым. В ее состав вошли народные депутаты всех фракций, ведущие правоведы и юристы, а также представители Меджлиса крымскотатарского народа. В апреле 2018 года рабочая группа завершила работу над поправками и приняла текст изменений и дополнений.
Зеленский хочет нового конфликта?
в Ялте, Феодосии, татар никогда не было, с какой такой стати автономия? совсем там подурели..
А остальные 92 - поддерживают Порошенко
По-ро-шен-ко! По-ро-шен-ко!
Вы же взрослый человек, что вы так убиваетесь за каким спившимся проворовавшимся политиком. Политики приходят и уходят, а Украина - навсегда 🇺🇦✌🏻
...там у же и группы есть, за исключением президента... *)
Мы сейчас обсуждаем здесь сдачу национальных интересов Зеленой Соплей...
Они же видели вот это....
Для турок и вообще мусульман это шок и дно....
Чем они хуже татар...?
Желающих сделать в стране какую-либо автономию или федерацию пошли все в сад ... ➡️🖕...
восстановит государственность крымских татар ( Крымское Ханство ? )
будем ездить в Турцию на автобусе