EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  3017  64
Материалы по теме:
Все про:автономия (110) Джемилев (796) Зеленский (2431) крымские татары (2132)

 Зеленский поддерживает идею крымскотатарской автономии, - Джемилев

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев рассказал, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 9 августа, они обсудили вопрос создания крымскотатарской национально-территориальной автономии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ATR.

"Мы уведомили президента, что рабочая группа закончила работу, и дело за тем, чтобы подать законопроект в Верховную Раду. Сейчас благоприятная ситуация в стране, большая фракция, и если будет воля президента, то проходимость этого законопроекта очень перспективная. Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет свою точку зрения донести — за исключением некоторых групп, которые есть в "Слуге народа", — то будет так, как скажет президент", — сказал Джемилев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа: обсудили вопрос политзаключенных и введение СММ ОБСЕ в Крыму

По словам лидера крымских татар, Зеленский готов созвать конституционную комиссию, чтобы рассмотреть подготовленные поправки к десятой главе Конституции, и уже после этого вынести законопроект на рассмотрение Верховной Рады. Однако, добавил Джемилев, говорить, наберет ли данный законопроект необходимые 300 голосов, пока рано.

Напомним, в мае 2017 года в Украине была создана Рабочая группа по наработке предложений изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно АР Крым. В ее состав вошли народные депутаты всех фракций, ведущие правоведы и юристы, а также представители Меджлиса крымскотатарского народа. В апреле 2018 года рабочая группа завершила работу над поправками и приняла текст изменений и дополнений.

Также читайте: У команды Зеленского нет ясного представления о необходимости национальной автономии для крымских татар, - Джемилев

Источник: https://censor.net.ua/n3142196
 
 
 Топ комментарии
 
8% населения
А остальные 92 - поддерживают Порошенко
По-ро-шен-ко! По-ро-шен-ко!
 показать весь комментарий
 
Украина - унитарное государство !
Желающих сделать в стране какую-либо автономию или федерацию пошли все в сад ... ➡️🖕...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ага. где-нибудь на коломые, пусть пожрут там всех лошадок
 показать весь комментарий
 
 
новая яма для Украины, никакой автономии, это большая ошибка, Крым - область Украины, без всяких автономий.. потом Закарпатье захочет автономии, и тд..
Зеленский хочет нового конфликта?
в Ялте, Феодосии, татар никогда не было, с какой такой стати автономия? совсем там подурели..
 показать весь комментарий
 
Простите, а Зеленского кто поддерживает?
 показать весь комментарий
 
8% населения
А остальные 92 - поддерживают Порошенко
По-ро-шен-ко! По-ро-шен-ко!
 показать весь комментарий
 
 
Когда клоун пробудет президентом столько же, сколько и Порох, у зеленского и 8% поддержки не будет. А все потому, что Порох начинал с 55%, а клоун - с 30%.
 показать весь комментарий
 
 
А со второго выбора уже 73%, рекорд среди президентских выборов в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Сравнивать второй тур Зеленского с первым туром Порошенко некорректно. Можно сравнивать лишь то, что было у обоих - первый тур в начале каденции, а если хочешь второй тур - то в конце каденции Зеленского. По первому туру даже в абсолютном количестве голосов Порох в 2014-м набрал больше, чем Зеленский в 2019-м.
 показать весь комментарий
 
 
😁😁 а если принять число Пи равным 10, то за Петю вообще вся планета

Вы же взрослый человек, что вы так убиваетесь за каким спившимся проворовавшимся политиком. Политики приходят и уходят, а Украина - навсегда 🇺🇦✌🏻
 показать весь комментарий
 
 
Еще надо разобратся, реально сколько Порошенко набрал % в 2014 году, может там и 50% не было.
 показать весь комментарий
 
У порошенко в первом туре была фальсификация, а по честному процентов 35-40 он там набрал и не более.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, 8% - это поддержка ЕС, у Пороха во втором туре было 15%, так что не нужно передергивать.
 показать весь комментарий
 
Вопрос был лично за Зеленского, в чем я не прав.
 показать весь комментарий
 
 
за исключением некоторых групп, которые есть в "Слуге народа", - то будет так, как скажет президент", - сказал Джемилев.

...там у же и группы есть, за исключением президента... *)
 показать весь комментарий
 
похоже буратину свозили в Турцию просто для оформления татарской автономии...
 показать весь комментарий
 
 
ну видно же на фотографиях и видео с Турции что Эрдоган принимал его с отвращением только за ради татар...
 показать весь комментарий
 
 
И оно как тот лошок которого фулюганы послали за сигаретами, - старается выслужится перед чужими дядями за счет своей страны... Хотя своей ли...
 показать весь комментарий
 
 
Bander_UA 1d21dedd - да мне плевать на петю, витю или кого там еще...

Мы сейчас обсуждаем здесь сдачу национальных интересов Зеленой Соплей...
 показать весь комментарий
 
каких интересов???, все интересы были слиты в 14-м!,, если бы не татары ( да не воевали, да не резали глотки фашикам, но никто их к этому и не готовил), то признай Турция за деньги, за газ, за чтто либо, Крым-русским, Турция очень влиятельный игрок в регионге, то Украина лет 50 точно б не увиделв крым в своем составе, а торги по признанию Крыма национальной автономией татар... туут большое поле для сотрудничества....
 показать весь комментарий
 
 
Змушений визнати, що ви правильно написали! А ще національна автономія значно менше територіальної, яка досі є згідно Конституції.
 показать весь комментарий
 
 
Навряд чи була відраза до нього, але сміялися відверто😜
 показать весь комментарий
 
да понятно...
Они же видели вот это....
Для турок и вообще мусульман это шок и дно....
Зеленський підтримує ідею кримськотатарської автономії, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 4917
 показать весь комментарий
 
 
вот если турки признают Крым русским - вот тогда вся Украина Буратиной будет....
 показать весь комментарий
 
Получив автономию захотят независимость при численности там татар в 10%. Результат Автономии Крыма налицо. Зачем наступать второй раз на те самые грабли?
 показать весь комментарий
 
 
Если Зе шось там сказал , то это вовсе не означает то , шо он думает на самом деле .
 показать весь комментарий
 
 
Может с начало мокшанскую чуму с Крыма выгнать...а потом будем создавать автономии правительство и прочие виртуальные службы.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, всё правильно. Прокуратура Крыма есть? Есть. Аваков даже подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя у концу 2018-го обещал создать. Почему бы теперь "полноценную" автономию крымским татарам не предоставить? Короче: мультики и впаривание- продолжаются. Хрен остановить.
 показать весь комментарий
 
и венграм с румынами нужно автономии....
Чем они хуже татар...?
 показать весь комментарий
 
 
Потрепали большие дяди по загривку, назвали "смелым шагом" отсутствие реакции на убийство украинских солдат, - оно и радо стараться... Кемска волость - пусть забирают(с)
 показать весь комментарий
 
 
но ведь это происходило постоянно, смысл в мгновенном ответе какой от этого ?
 показать весь комментарий
 
Украина - унитарное государство !
Желающих сделать в стране какую-либо автономию или федерацию пошли все в сад ... ➡️🖕...
 показать весь комментарий
 
 
Джемилёв расскажи всем что это уже давняя договоренность между тобой Петей и Эрдоганом
 показать весь комментарий
 
 
Кримський район Херсонської області.Ніяких автономій,бо це розвале Україну.
 показать весь комментарий
 
 
А зараз є Автономія згідно Конституції?
 показать весь комментарий
 
Правильно, пусть татары воюют с кацапами за свою автономию! А то отдыхают...
 показать весь комментарий
 
А тепер чекай п'ять років, бо пізно почав ти думати.
 показать весь комментарий
 
ну да, Украина сильно проиграет, если её народ
восстановит государственность крымских татар ( Крымское Ханство ? )
будем ездить в Турцию на автобусе
 показать весь комментарий
 
Мова йде не про державність, а про національну автономію. Розумієте в чому різниця?
 показать весь комментарий
 
 
Національно-культурна автономія - форма самоорганізації етнічних груп для збереження та розвитку їх самобутньої культури і забезпечення відповідних прав. На відміну від національно-територіальної автономії національно-культурна автономія встановлюється не на певній території компактного проживання етнічної групи, а як екстериторіальна форма, пов'язана з дисперсним розселенням етнічного масиву. Національно-культурна автономія реалізується через такі організаційні форми, як етнокультурні товариства, центри, земляцтва, громади, ради та об'єднання.
 показать весь комментарий
 
 
Меня эта мумия с своей автономией сильно раздражать стала. Почему ей недостаточно того, что я ее считаю таким же гражданином Украины как и я сам?
 показать весь комментарий
 
Ок, но при одном условии, пусть татары свою автономию сами и отбивают.
 показать весь комментарий
 
Можна так - надати кримським татарам статус єдиної національної меншини в Україні. Територіальна автономія може принести багато проблем і для українців і для кримських татар.
 показать весь комментарий
 
Мова йде про національно-територіальну автономію, а це може бути зовсім інший юридичний термін.
 показать весь комментарий
 
 
Никаких автономий. Наигрались уже в эти автономии.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх