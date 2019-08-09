 Российские СМИ массово соврали о результатах расследования Скотланд-Ярда

На ложь росСМИ обратил внимание российский оппозиционный журналист и блогер Андрей Мальгин, информирует Цензор.НЕТ. Он собрал заголовки, под которыми пропагандисты Кремля подавали информацию из Скотленд-Ярда.

"Российская газета": под броским заголовком "Лондон не смог доказать причастность России к отравлению Скрипалей" утверждается: "В ходе общения с прессой Басу признал, что детективы так и не приблизились к установлению личностей причастных к отравлению".

"АиФ": Заголовок: "The Guardian: у Лондона нет доказательств причастности РФ к делу Скрипалей". Текст: "Британская полиция не имеет должных доказательств, чтобы предъявить РФ обвинения в связи попыткой покушения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери".

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НТВ: Заголовок: "Скотленд-Ярд признал отсутствие доказательств причастности Москвы к делу Скрипаля". Текст: "Полиция Великобритании не располагает реальными доказательствами причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявил замглавы Скотленд-Ярда Нил Басу".

"Комсомольская правда": Заголовок: "Британские полицейские признали отсутствие доказательств "вины России" в деле Скрипалей". Текст: "Как сообщил журналистам глава антитеррористического подразделения британской полиции Нейл Бейзу... серьезных улик против России, за исключением фотографий мифических "агентов Боширова и Петрова", якобы отравивших Скрипалей, нет. Бейзу объясняет, почему же спустя столько времени Скотленд-Ярд до сих пор не выписал международный ордер на арест "Боширова и Петрова".

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Russia Today пошла еще дальше:

"Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в беседе с ФАН прокомментировала сообщение о том, что британская полиция не располагает доказательствами, чтобы предъявить властям России обвинения в связи с делом об отравлении в Солсбери.

"Мы об этом и говорили с самого начала. Понимаете, мы с самого первого дня, когда все это случилось, говорили: Россия тут совершенно ни при чем", - заявила она".

На самом деле, как сообщал Цензор.НЕТ, в Скотленд-Ярде заявили о том, что пока не владеют доказательствами причастности к отравлению Скрипалей не России, а лично Путина.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.