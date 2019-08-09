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 Политика Украины
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 Решение по руководителям комитетов Рады примет подготовительная группа, - Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что партия готова выслушать предложения других политических сил по руководству комитетов парламента, но решение будет принимать подготовительная депутатская группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Разумков на брифинге в пятницу в Киеве.

"Я уверен, что в нашей политической силе есть 254 народных депутатов, которые также являются специалистами в разных сферах", - отметил он.

По его словам, "Слуга народа" будет озвучивать свои предложения и готова услышать предложения коллег.

"Но окончательное решение будет приниматься на заседании подготовительной группы...Но действительно я , как глава партии и как представитель политической партии "Слуга народа", буду отстаивать интересы нашей политической силы", - заявил политик.

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По словам Разумкова, "Слуга народа" будет претендовать на одну из руководящих должностей во всех комитетах Верховной Рады.

"Мы будем придерживаться квотного принципа, а он говорит о следующем, что от одной политической силы может быть только или председатель, или первый заместитель или секретарь и могут быть заместители. Исходя из того, что политическая партия "Слуга народа" будет представлена в парламенте 60% народных депутатов, то мы будем претендовать в каждом комитете на одну из вышеназванных должностей плюс на должности заместителей", - сказал Разумков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142186
 
 
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Разумков -- от морда комсюковская -- крамолая! ...меня такие же морды три раза в комсомол не приняли и два раза в партию... -- за шо я им очень сильно благодарен...*)
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Юзіка на голову комітету по проштовхування "Сватів" і реабілітації акторів-кацапів з українофобськими настроями!
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Есть такая кинуха совковая: "ЧП районного масштаба" -- там все разумковы...
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В переводе на нормальный язык это звучит так - Все решения по руководителям комитетов уже приняты Слугами самостоятельно, и ваше мнение и пожелания никого не ипут..точка" Решение по руководителям комитетов Рады примет подготовительная группа, - Разумков - Цензор.НЕТ 6602
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так я об этом и говорю .. просто нах этот цЫрк с подготовительными группами всех фракций..
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"Мы будем придерживаться квотного принципа, а он говорит о следующем, что от одной политической силы может быть только или председатель, или первый заместитель или секретарь и могут быть заместители. Исходя из того, что политическая партия "Слуга народа" будет представлена в парламенте 60% народных депутатов, то мы будем претендовать в каждом комитете на одну из вышеназванных должностей плюс на должности заместителей", - сказал Разумков. Источник: https://censor.net.ua/n3142186

И шо тут зрада
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"... подготовительная депутатская группа". "254 народных депутатов, которые также являются специалистами в разных сферах" Яких сферах? Що вміють ці випускники "трускавецької школи молодого зедепутата"?
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Ще невпевнено веде засідання Разумков...Лузуть там з пропозиціями,закручують дискусіі і гуцул з батьківщини Крулько,а екс голова адміністраціі Януковича...А треба щось вякнув - на голосування - і пішов нафіг...
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