 Решение по руководителям комитетов Рады примет подготовительная группа, - Разумков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Разумков на брифинге в пятницу в Киеве.
"Я уверен, что в нашей политической силе есть 254 народных депутатов, которые также являются специалистами в разных сферах", - отметил он.
По его словам, "Слуга народа" будет озвучивать свои предложения и готова услышать предложения коллег.
"Но окончательное решение будет приниматься на заседании подготовительной группы...Но действительно я , как глава партии и как представитель политической партии "Слуга народа", буду отстаивать интересы нашей политической силы", - заявил политик.
По словам Разумкова, "Слуга народа" будет претендовать на одну из руководящих должностей во всех комитетах Верховной Рады.
"Мы будем придерживаться квотного принципа, а он говорит о следующем, что от одной политической силы может быть только или председатель, или первый заместитель или секретарь и могут быть заместители. Исходя из того, что политическая партия "Слуга народа" будет представлена в парламенте 60% народных депутатов, то мы будем претендовать в каждом комитете на одну из вышеназванных должностей плюс на должности заместителей", - сказал Разумков.
И шо тут зрада