 Захарова поблагодарила Украину за допуск в свое воздушное пространство российского самолета

Об этом Захарова написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Отличная новость! Спасибо!" - прокомментировала она решение "Украэроруха".
Накануне "Украэрорух" сообщил, что российскому пассажирскому самолету, следовавшему из Италии в РФ, было предоставлено разрешение на использование воздушного пространства Украины. Причиной такого решения стала гроза, бушевавшая над Беларусью и Польшей. В ведомстве пояснили, что руководствовались прежде всего безопасностью полета.
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вроде война??? или зеля уже победил?? ))))))))0
«...разрешила российскому самолету использовать свое воздушное пространство»
Зебіли, ви дойшли до цього разом!
Во-вторых, почему зеленосопельные разрешили, нарушая закон? Ах, да, мышебратья... Гуманизм...
***...ь! В стране война! Представляете, гитлер просит сталина, мол, дай пролететь над твоей территорией, а то мне надо жратву окруженным подкинуть...
А так нормально, и бензин кацапам сэкономили, и похвалу от рашистки-оккупантки получили!
Ни хера мозгическое устройство не работает...
Нация стоит на трех столпах: язык, история и религия. Если их уничтожить (чем успешно занимался совок), образуется инертная тупорылая биомасса, которой легко управлять, для которой страна проживания - это просто территория. С ними можно делать все, что хочешь. В истории тому примеров хватает, напр., Беларусь. Эта биомасса впивается в землю и порождает своих франкенштейнов - выразителей своих интересов (потолще колбаса во рту и член в заднице), которые их же грабят (Вилкул, Ахметов, Медведчук и прочая территориальрая мразь).
Назовите, пожалуйста, хотя бы один из трех вышеупомянутых столпов, на которых стоит нынешний президент Украины. Да ни на одном! Думаю, что и жена-наводчица тоже. Он будет работать на территории, которая по какому-то недоразумению называется Украиной (от "Окраина" - чего-то великого, что им ближе и роднее). Вот и забулькала зеленая блевотина по всей стране, подняла бошки территориальрая мразь = вата, поперли в Крым отдыхать=финансировать оккупантов, повыходили с тюрем сепары, возвращают утерянное воры, навазелинили анус и развернули его из позиции "сбор помидоров" в сторону мышебратьев.
Мы сделали это вместе!
Если обычно руководитель страны доказывает в борьбе свое право быть лидером (тюрьма, оппозиция, общественная деятельность, патриотизм), то в Украине достаточно уметь играть членом на балалайке, развлекая территориальную биомассу. И не важно, что тупой. Но зато "некоррумпированный" (бу-га-га). А если так, то почему интересы Нацбанка, страны на международном уровне, всех госструктур должны представлять профессионалы!? Достаточно быть в шоколаде с ШАНПАНЗЕ (шановним паном Зеленським). Будет классно, чуваки! Стопудово! Миллиардные инвестиции в Украину гарантированы, рост ВНП в 7% гарантирован, IT-технологии зальют Украину... - степень ипанутости зашкаливает, быдло рукоплещет! Оно смотрит дальше по ящику похождения Остапа Ибрагимовича в Нью-Васюках.
Мы сделали это вместе!
Кто-то пережил после выборов чувство стыда и унижения, понимая, что в случае остальных - состоялась победа надежды над разумом. Не бачили очі, що купували? Тепер їжте, хоч повилазьте!
Мы идем к третьему Майдану, потому что остались в Украине украинцы, и они не будут равнодушно смотреть, как зеленая блевотина заливает страну. Но он будет кровавым... Вата будет бешенно сопротивляться, ненавидя все украинское, отстаивая чучела ленина, бюсты жуковых-ватутиных, возвращая совковые названия улиц и тд и тп - вообще свои права жить по-скотски на территории, целуясь в десна с мышебратьями. Манкуртов и янычар будут резать...
Мы сделали это вместе!
Хотите избежать? Уберите зелену шмарклю, введите поражение в гражданских правах за ЛЮБЫЕ ватные высеры (в стране война!), обеспечьте непрерывный поток рефрежираторов 200 в Ростовскую область, - и вы увидите, как преобразится страна.