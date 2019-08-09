EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
  10012  150
Все про:МИД РФ (1243) Захарова (188)

 Захарова поблагодарила Украину за допуск в свое воздушное пространство российского самолета

Спикер МИД РФ Мария Захарова поблагодарила Украину за то, что та накануне из-за урагана разрешила российскому самолету использовать свое воздушное пространство.

Об этом Захарова написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Отличная новость! Спасибо!" - прокомментировала она решение "Украэроруха".

Захарова поблагодарила Украину за допуск в свое воздушное пространство российского самолета 01

Накануне "Украэрорух" сообщил, что российскому пассажирскому самолету, следовавшему из Италии в РФ, было предоставлено разрешение на использование воздушного пространства Украины. Причиной такого решения стала гроза, бушевавшая над Беларусью и Польшей. В ведомстве пояснили, что руководствовались прежде всего безопасностью полета.

Также на Цензор.НЕТ: Спикер МИД РФ Захарова сравнила с "библейской притчей" идею создания всемирного украинского русскоязычного канала



Источник: https://censor.net.ua/n3142183
 
 
 Топ комментарии
 
Ну это безусловно успех на внешнем фронте. Когда там ночные волки уже в Киев с пробегом? А всего то 3 месяца прошло
 показать весь комментарий
 
Нормальний? Наступного разу кацапи запросять аварійну посадку та ще й на смузі військового аеродрома. І з пасажирського літака вистрибнуть ЗЕлені чоловічки, як було у Празі у серпні 1968.
 показать весь комментарий
 
В Чехословакии когда то тоже помогли самолетику совдеповскому который аварийную посадку запросил, не очень они потом радовались этому.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А меня из-за их жалоб регулярно и несправедливо банят, поэтому можно перевести дух от этой грязи и негатива, и заняться чем-то полезным. Сутки/трое можно и посмотреть на этих брызжущих ядом рептилий...
 показать весь комментарий
 
 
Правильно, давай на РуНет дуй,там санкции на пользу, америка загнивает, северная корея процветает , расися развивается с опережающим обнищанием.
 показать весь комментарий
 
 
ты порохнявый, не в курсе - "рунет" в Украине запрещен!
 показать весь комментарий
 
 
А ты ************ не в курсе, что на таких как ты здесь ложат, и даже не болт
 показать весь комментарий
 
так на таких как ты тут тоже ложат и тоже самое Захарова подякувала Україні за допуск у свій простір російського літака - Цензор.НЕТ 1173
 показать весь комментарий
 
Для упоротых - представьте, что такая ситуация могла бы произойти с самолётом украинской авиакомпании и он вынужден был бы запросить вход в воздушное пространство РФ для обхода грозы. Это нормально. И настоящие моряки получив бы сигнал бедствия пришли бы на помощь независимо от флага. Есть какая-то профессиональная этика, что-ли, не говоря о правилах... Давайте поговорим о другом. Если бы он вошёл в воздушное пространство без запроса и не отвечал бы. Были бы вовремя подняты истребители для перехвата и принуждения к посадке или уничтожения? Это более актуально.
 показать весь комментарий
 
 
это бесполезно - сайт оккупирован одноклеточными неадекватами!
 показать весь комментарий
 
 
Для особо тех кто в танке, мы уже помним проход Украинских кораблей, и чем закончилось, так что не транди благодетель
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Для особо упоротых - проход украинским военным кораблям через Керченский пролив давали неоднократно по согласованию сторон до того случая, о котором вы упомянули. А когда не дали - нужно было застопориться, чтобы не попасть в плен и не потерять корабли, до выяснения и согласования прохода. Либо вступать в бой и потопить вражеские корабли. Но это не было их целью. Это был разыгранный кипиш для введения военного положения, чтобы Порки мог отсрочить выборы... Но у Рады хватило здравого смысла не дать этому мародёру осуществить свой план. И он бодро пошёл на выборы. А вы за него голосовать... Так и было.
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы порки военный стан,выборы, как часто я слышал эту ********** сказку, а теперь для мордовских дибилов, ты баран *************,застопори свои мозги и передай *****, меняйте методички, пеця,который ***** твоего послал сейчас не у власти
 показать весь комментарий
 
 
во вторую мировую особенно..))))
вроде война??? или зеля уже победил?? ))))))))0
 показать весь комментарий
 
 
А как же моряки в нейтральных водах? Так может нужно было посадить самолет в Украине и обменять имбецилов из рашки-говняшки на наших пленных? Не слишком ли мы добренькие по отношению кэтим гнидам. Ниче скоро 20 год их ждет отменная веселуха, жаль что и нас заденет.
 показать весь комментарий
 
"Бука" - не было, не сцали лететь над Украиной, курвы...
 показать весь комментарий
 
 
А як диспетчеру бути? У разі недопуску та катастрофи літака були б питання до України. І не лише з боку рф (на них я срати хотів), але і з боку цивілізованих країн.
 показать весь комментарий
 
 
Ничего не было бы, если ситуация штатная, в смысле, что воздушное судно не терпит бедствие. Командир обошёл бы грозовой фронт иначе или вернулся бы в аэропорт вылета. Просто это всё стало бы более затратно авиакомпании и неудобно паксам.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"читаю комментарии порохоботов(называть вас "порохо***рями" запрещает "цензор") и просто диву даюсь - годами(!) порошенковский прихвостень медведчук ЛЕТАЛ В РОССИЮ НЕ СМОТРЯ НА ЗАПРЕТ но ни одно порохоботское тело не спешило критиковать "хозяина" а тут, Украина проявила акт милосердия к простым людям летящим в гражданском самолете - и... мегатонны го*на и отборнейшей блевотины из вонючих глоток проплаченных подонков!"_______________ а что такое "цензор"? я опять нечаянно "оскорбил" порохоботствующую публику??
 показать весь комментарий
 
 
Это точно лицо? В медицинских справочниках можно фото публиковать в разделе ,,гемморой,,
 показать весь комментарий
 
 
Это ЗЕкомандующий так отблагодарил за убийство четверых наших ребят, пустил самолет в воздушное пространство Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Опять забыл таблетки принять? При чём здесь Зекомандующий? Зачем ты это пишешь, недодумок? Ты что не знаешь из СМИ какие действия предпринял Зекомандующий связанные с гибелью четверых бойцов ВСУ?
 показать весь комментарий
 
 
а у вас есть какая-нибудь запасная, нас хорошими называть??))
 показать весь комментарий
 
"Все ещё не верится, на краю какой адской пропасти хочется написать "стояла", но суеверно оставлю "стоит" Украина? Или туман рассеялся и стали проступать коричневые оттенки местного национализма, который много лет воплощали в жизнь карательные отряды, ставшие частью вооруженных сил страны, и режим, опекаемый ф*шиствующими элементами? Ой, забыла: #ихтамнет", - высказалась Захарова. Это она говорила еще месяц назад. Так что благодарит Захарова "укрофашистов" и "бандеровцев"
 показать весь комментарий
 
 
Старый , добрый анекдот : "Тундра. Жуткая метель. Видимость- ноль. Плетется обессилевший геолог... "Лю-ю-юди!"- из последних сил голосит геолог... Рядом чум, в нем сидит чукча, попивая горячий чай.. Слышит вопли геолога и тихонько бурчит себе под нос : "О! Уже, однако, "люди"! А то всегда "чурки ё...."
 показать весь комментарий
 
 
Игра слофф

«...разрешила российскому самолету использовать свое воздушное пространство»
 показать весь комментарий
 
События развиваюся стремительно.Три дня назал лугандонцы дейнега и кобцева перешли линию разграничения в Станице и ничего,потом нагло расстреляли парней- мало того,что ничего,но еще и позвонили и попросили НЕ СТРЕЛЯТЬ,"Веник"- гл.редактор "газпромовского" ЭХА, приперся в Киев филлиал рос.СМИ открывать,сегодня самолет пропустили.Зеленые,вы в своем уме вообще.Что следующее - визит путина ожидать,этого убийцы?
 показать весь комментарий
 
 
Так выключи кнопку Эха Москвы и не слушай, чёж ты мучишься от умных людей? Включи Полтаву и наслаждайся жизнью, кто тебе мешает?
 показать весь комментарий
 
 
Ну если тебя, погань от полтавы плющит, значит всё понятно, кокошник не падает, да и репу пора собирать
 показать весь комментарий
 
 
Меня от такого не плющит. Я просто не слушаю такую хню. Его просто нет в моей жизни. А кому-то за счастье. Пусть люди радуются. А посоветовал мне его один форумчанин. Я попробовал. Не пошло. Мне нравится Шарий. Дубинский. Как-то так.
 показать весь комментарий
 
 
Поклонник педошария? Можешь не продолжать...
 показать весь комментарий
 
 
Тебе то что до меня? Слушай Полтаву и не слушай Шария! Живи в гармонии с собой.
 показать весь комментарий
 
Мне нравится Шарий. Дубинский..... Захарова подякувала Україні за допуск у свій простір російського літака - Цензор.НЕТ 3352 Захарова подякувала Україні за допуск у свій простір російського літака - Цензор.НЕТ 3352
Зебіли, ви дойшли до цього разом!
 показать весь комментарий
 
 
"...скажи мне, кто твой друг, и я скажу - кто ты..."(с)
 показать весь комментарий
 
Пётр Алексеевич Порошенко твой друг) На тебя эта пословица тоже распространяется. Ну, ничего. Пройдёт время и ты отмоешься. Искренне. Без обид...
 показать весь комментарий
 
Да чтоб ты сдохла и тот кто допустил мордорский самолет на украинскую территорию.
 показать весь комментарий
 
 
а сколько бы вони и визга было бы, если бы его не пустили "злобные бЕндеровцы", а он н@******* бы в грозовом фронте (что не редкость для их самолетов)?
 показать весь комментарий
 
Во-первых, чего это они к фашистам обращались?
Во-вторых, почему зеленосопельные разрешили, нарушая закон? Ах, да, мышебратья... Гуманизм...

***...ь! В стране война! Представляете, гитлер просит сталина, мол, дай пролететь над твоей территорией, а то мне надо жратву окруженным подкинуть...
А так нормально, и бензин кацапам сэкономили, и похвалу от рашистки-оккупантки получили!
Ни хера мозгическое устройство не работает...

Нация стоит на трех столпах: язык, история и религия. Если их уничтожить (чем успешно занимался совок), образуется инертная тупорылая биомасса, которой легко управлять, для которой страна проживания - это просто территория. С ними можно делать все, что хочешь. В истории тому примеров хватает, напр., Беларусь. Эта биомасса впивается в землю и порождает своих франкенштейнов - выразителей своих интересов (потолще колбаса во рту и член в заднице), которые их же грабят (Вилкул, Ахметов, Медведчук и прочая территориальрая мразь).
Назовите, пожалуйста, хотя бы один из трех вышеупомянутых столпов, на которых стоит нынешний президент Украины. Да ни на одном! Думаю, что и жена-наводчица тоже. Он будет работать на территории, которая по какому-то недоразумению называется Украиной (от "Окраина" - чего-то великого, что им ближе и роднее). Вот и забулькала зеленая блевотина по всей стране, подняла бошки территориальрая мразь = вата, поперли в Крым отдыхать=финансировать оккупантов, повыходили с тюрем сепары, возвращают утерянное воры, навазелинили анус и развернули его из позиции "сбор помидоров" в сторону мышебратьев.
Мы сделали это вместе!
Если обычно руководитель страны доказывает в борьбе свое право быть лидером (тюрьма, оппозиция, общественная деятельность, патриотизм), то в Украине достаточно уметь играть членом на балалайке, развлекая территориальную биомассу. И не важно, что тупой. Но зато "некоррумпированный" (бу-га-га). А если так, то почему интересы Нацбанка, страны на международном уровне, всех госструктур должны представлять профессионалы!? Достаточно быть в шоколаде с ШАНПАНЗЕ (шановним паном Зеленським). Будет классно, чуваки! Стопудово! Миллиардные инвестиции в Украину гарантированы, рост ВНП в 7% гарантирован, IT-технологии зальют Украину... - степень ипанутости зашкаливает, быдло рукоплещет! Оно смотрит дальше по ящику похождения Остапа Ибрагимовича в Нью-Васюках.
Мы сделали это вместе!
Кто-то пережил после выборов чувство стыда и унижения, понимая, что в случае остальных - состоялась победа надежды над разумом. Не бачили очі, що купували? Тепер їжте, хоч повилазьте!
Мы идем к третьему Майдану, потому что остались в Украине украинцы, и они не будут равнодушно смотреть, как зеленая блевотина заливает страну. Но он будет кровавым... Вата будет бешенно сопротивляться, ненавидя все украинское, отстаивая чучела ленина, бюсты жуковых-ватутиных, возвращая совковые названия улиц и тд и тп - вообще свои права жить по-скотски на территории, целуясь в десна с мышебратьями. Манкуртов и янычар будут резать...
Мы сделали это вместе!
Хотите избежать? Уберите зелену шмарклю, введите поражение в гражданских правах за ЛЮБЫЕ ватные высеры (в стране война!), обеспечьте непрерывный поток рефрежираторов 200 в Ростовскую область, - и вы увидите, как преобразится страна.
 показать весь комментарий
 
 
Все это верно, но, думаю, они руководствовались международными законами. Это как неоказание помощи тонущим...
 показать весь комментарий
 
 
Манька-*********, спасибо в стакан не нальёшь! Живите, пока мы, бандеровцы, добрые.
 показать весь комментарий
 
 
Кацапи мають забути взагалі про можливість використання українського повітряного простору. ********** має бути ізольовано. Це ракова пухлина яка розповзається метастазами імперського дебілізму.
 показать весь комментарий
 
 
Обычная человеческая порядочность вызывает у лаптеногих чувство удивления. Естественно они по меньшей мере запретили бы украинскому самолету залететь в воздушное пространство РФ или просто сбили бы его.
 показать весь комментарий
 
Скотленко,ну и дурак,ну и дурак.Нарисовал кацапию для Украины.Это же надо в 21 веке до такого дойти...Люди расширяют свои права,а оно поражение в правах.Откуда взялись то столпы нации?Армия,мова,вера где?Как это смеют жить такие нации как Америка,Канада с двумя языками,Швейцария с несколькими языками,Испания?Вот кацапы молодцы,пассажирский самолет из Кореи залетел без спросу,они его взяли и сбили.Молодцы,не так ли, Скотленко?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх