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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
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Все про:МИД РФ (1242) Захарова (187)

 Захарова поблагодарила Украину за допуск в свое пространство российского самолета

Спикер МИД РФ Мария Захарова поблагодарила Украину за то, что та накануне из-за урагана разрешила российскому самолету использовать свое воздушное пространство.

Об этом Захарова написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Отличная новость! Спасибо!" - прокомментировала она решение "Украэроруха".

Захарова поблагодарила Украину за допуск в свое пространство российского самолета 01

Накануне "Украэрорух" сообщил, что российскому пассажирскому самолету, следовавшему из Италии в РФ, было предоставлено разрешение на использование воздушного пространства Украины. Причиной такого решения стала гроза, бушевавшая над Беларусью и Польшей. В ведомстве пояснили, что руководствовались прежде всего безопасностью полета.

Также на Цензор.НЕТ: Спикер МИД РФ Захарова сравнила с "библейской притчей" идею создания всемирного украинского русскоязычного канала



Источник: https://censor.net.ua/n3142183
 
 
 Топ комментарии
 
Ну это безусловно успех на внешнем фронте. Когда там ночные волки уже в Киев с пробегом? А всего то 3 месяца прошло
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Нормальний? Наступного разу кацапи запросять аварійну посадку та ще й на смузі військового аеродрома. І з пасажирського літака вистрибнуть ЗЕлені чоловічки, як було у Празі у серпні 1968.
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В Чехословакии когда то тоже помогли самолетику совдеповскому который аварийную посадку запросил, не очень они потом радовались этому.
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В данном случае Захарова не курва. Курвы те кто рашистким еропланам небо Украины открывает. Гибридная война , пи-ть.
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И Венедиктову разрешила....кто за него скажет спасибо?... Захарова поблагодарила Украину за допуск в свое пространство российского самолета - Цензор.НЕТ 6997
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И правильно стебется. Средства ПВО лугандонам параша поставили, а мы ее самолеты в свое небо пускаем Так где курвы? иы можешь себе представить чтобы Израиль пустил в свое небо сирийский самолет?
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Ну это безусловно успех на внешнем фронте. Когда там ночные волки уже в Киев с пробегом? А всего то 3 месяца прошло
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Один, волосатый Веник, уже приехал на разведку☹️
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А шампунь она себе не думает прикупить? Страшна же лошадь
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Нормальний вчинок, чого з цього політику робити.
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Нормальний? Наступного разу кацапи запросять аварійну посадку та ще й на смузі військового аеродрома. І з пасажирського літака вистрибнуть ЗЕлені чоловічки, як було у Празі у серпні 1968.
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Про наступный раз поговорим наступного разу, а сейчас пасть прикрой, герой уев
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Порад від лоботомованих не потребую.
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Не той випадок, вони не просили посадку та й не уявляю що мордва може захопити одним літаком.
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на думку ідіотів, виходить, що може Захарова подякувала Україні за допуск у свій простір російського літака - Цензор.НЕТ 1916
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"Не ідіот",ти знаєш,скільки спецназівців зі спорядженням може вмістити, наприклад, Боінг-747?І що може зробити пара рот спецназу в аеропорту?
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2013 рік - так, це можливо було...
Наразі, ми вже не такі довірчеві...
якщо таке опудоло і залетить до нас, то на нього відразу буде чекати 100500 бандерівців Захарова подякувала Україні за допуск у свій простір російського літака - Цензор.НЕТ 5089
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Від мордви не можна, а ПОТРІБНО завжди очікувати на якусь підлість та провокацію. Нажаль більшість наших громадян, а також силовиків, розумнішає заднім числом. Кацапи мали повернутися на запасний аеродром суміжної країни.
P.S. Через два тижні буде 5 років з дня загибелі на даунбаці українського екіпажу (військові транспортники), де штурманом летів чоловік моєї знайомої. 57 років, давно списаний по здоров'ю, але в той виліт він, волонтер-інструктор, не пустив молодих курсантів. Прізвище не називаю, не маю повноважень.
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Не гони пургу, мил человек, и не будь идиотом.
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Давай поради тобі коли тебе про це просять. Я про окупацію ЧССР багато чого знаю від інсайдера, колишнього офіцера. Такого що ти ніде не прочитаєш.
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Это все расширение границ допустимого.Сначала разрешить пролитеть,потом разрешить летать,потом Вконтеате и т.д.И закончиться все таежным союзом и потерей суверенитета
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В Чехословакии когда то тоже помогли самолетику совдеповскому который аварийную посадку запросил, не очень они потом радовались этому.
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Чехи колись теж нормальний вчинок зробили. Дозволили кацапському літаку аварійну посадку. Потім це їм боком вилізло.
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Мы же все таки люди, а не как некоторые, которые норовят нож в спину воткнуть.
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"Вы нас пушками - мы вас клюшками" - чехословацкие хоккеисты, 70-е годы.
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При Порошеску такого не было.
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При Порошенку вообще ничого пе було...
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При свыне Медвейчук бизнес поднял на газе , и летало через день к ***** .
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И сейчас летает...и что?...арестовали или в Раду выбрали?..
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Единое Экономическое политическое и культурное пространство. Один народ, слуга напрда
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якби вона заспівала "путєн - хмуйло", тоді можна було б говорити про якусь подяку, а так...
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Пускай МИД и их "поблагодарит" за "пропуск" наших кораблей через Керченский пролив.
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Бред. С каких это пор Украинская государственная компания "Украэрорух" переживает за безопасность пассажиров самолета вражеского государства??? Да пусть ватники хоть через Гималаи облетают или возвращаются назад, это что за волна вылизывания яхонтов и добродушия к оккупантам-захватчикам пошла такая? А завтра отдадим по доброте душевной сепарам мост в станице Луганской?
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Что я вижу ? Саботаж рыгошоколадной шоблы на всех уровнях .
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Результат візиту Зеленського до Туреччини:
«У підсумку турецька преса протрубила на весь світ, що в Україні немає президента» (с)
@A_Traxel
🤔
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А Миллер за допуск Венедиктова в Киев для прощупывания руцкамирского климата будет благодарить? Штатный на ЭХЕ Мотя даже в отпуск свалил - чтобы не звать газпромовского Пуделя на Прямой. Они с киселевым уже готовы обслуживать вату в Украине.
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"Захарова поблагодарила Украину за допуск в свое пространство российского самолета" - шалава кремлёвская, ты никто, чтобы на таком уровне благодарить, твоя роль у кремлёвского мясника, вонять.
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Спасбо зебилам, теперя дружить будем
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Всё правильно, по человечески, только так и должно быть.
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руский - не человек. руский - черт. С кацапами по человечески нельзя. Их нужно клепать и всячески уменьшать их поголовье на планете.
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Сталин ***** не давал наладить ВОЗДУШНЫЙ МОСТ под сталинградом ПАУЛЮСУ (((((
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При Сталине у тебя бы сейчас заканчивалась очередная 12 часовая рабочая смена за станком и тебе бы было бы не до того, что бы трындеть о воздушных мостах для Паулюса в "интернетах".
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А таким "умникам" главное высрать с умным видом чудовищное "сравнение" с новостью и ожидать что все восхитятся их "проницательностью" Захарова подякувала Україні за допуск у свій простір російського літака - Цензор.НЕТ 7136
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.....чё МЕЛОЧИТЬСЯ ???? пускай как и раньше летают ч\з Украину !!! ребята уже ИСТЛЕЛИ в могилах (((((
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"Перемога", "агент" "лоліта" би не впустив...
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ндя... МИД раиси благодарит зебилье... зебилье стоит перед кацапами на задних лапках...
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Взаимопомощь и взаимовыручка всегда приветствуется простыми людьми.
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А коли люди перестають бути простими, на якому етапі? От скажімо військовий це проста людина чи ні?
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"Не место красит человека, а человек место". Беларуская народная мудрость.
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А чья народная мудрость, убить 13 000 человек, а потом один норот, не подскажешь иуда
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Пусть Захарова вьіскажется про 4 наших погибших, тварь, и про то, как козляндия
вьіполняет перемирие.
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Слава Зеленському і його потужному миролюбному реформізму!
Визначна перемога зовнішньої політики!
Наступний крок- російські танки в Києві на 9 травня.
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Ах, оставьте благодарности, Мария. Какой пустяк. Лучше возьмите привычно в свой изящный ротик на этот раз дуло пистолета (да не того, которым авто заправляют, дура, того, которым тебя наградили!) и надавите своим прекрасным, ухоженным, с великолепным маникюром пальчиком на спусковой, так сказать, крючечек...
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Они здесь резвятся, на Цензоре. Это их оплот и последняя цитадель. Ни на одном ресурсе нет такой скверны. Очень неприятные и жалюгидные створиння.
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я в последнее время всерьез задумываюсь удалить аккаунт с этого сайта - засилье подонствующей публики определенной направленности просто зашкаливает!
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А меня из-за их жалоб регулярно и несправедливо банят, поэтому можно перевести дух от этой грязи и негатива, и заняться чем-то полезным. Сутки/трое можно и посмотреть на этих брызжущих ядом рептилий...
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Для упоротых - представьте, что такая ситуация могла бы произойти с самолётом украинской авиакомпании и он вынужден был бы запросить вход в воздушное пространство РФ для обхода грозы. Это нормально. И настоящие моряки получив бы сигнал бедствия пришли бы на помощь независимо от флага. Есть какая-то профессиональная этика, что-ли, не говоря о правилах... Давайте поговорим о другом. Если бы он вошёл в воздушное пространство без запроса и не отвечал бы. Были бы вовремя подняты истребители для перехвата и принуждения к посадке или уничтожения? Это более актуально.
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это бесполезно - сайт оккупирован одноклеточными неадекватами!
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Для особо тех кто в танке, мы уже помним проход Украинских кораблей, и чем закончилось, так что не транди благодетель
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"Бука" - не было, не сцали лететь над Украиной, курвы...
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А як диспетчеру бути? У разі недопуску та катастрофи літака були б питання до України. І не лише з боку рф (на них я срати хотів), але і з боку цивілізованих країн.
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Ничего не было бы, если ситуация штатная, в смысле, что воздушное судно не терпит бедствие. Командир обошёл бы грозовой фронт иначе или вернулся бы в аэропорт вылета. Просто это всё стало бы более затратно авиакомпании и неудобно паксам.
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"читаю комментарии порохоботов(называть вас "порохо***рями" запрещает "цензор") и просто диву даюсь - годами(!) порошенковский прихвостень медведчук ЛЕТАЛ В РОССИЮ НЕ СМОТРЯ НА ЗАПРЕТ но ни одно порохоботское тело не спешило критиковать "хозяина" а тут, Украина проявила акт милосердия к простым людям летящим в гражданском самолете - и... мегатонны го*на и отборнейшей блевотины из вонючих глоток проплаченных подонков!"_______________ а что такое "цензор"? я опять нечаянно "оскорбил" порохоботствующую публику??
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Это ЗЕкомандующий так отблагодарил за убийство четверых наших ребят, пустил самолет в воздушное пространство Украины.
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