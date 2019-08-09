 Захарова поблагодарила Украину за допуск в свое пространство российского самолета

Об этом Захарова написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Отличная новость! Спасибо!" - прокомментировала она решение "Украэроруха".
Накануне "Украэрорух" сообщил, что российскому пассажирскому самолету, следовавшему из Италии в РФ, было предоставлено разрешение на использование воздушного пространства Украины. Причиной такого решения стала гроза, бушевавшая над Беларусью и Польшей. В ведомстве пояснили, что руководствовались прежде всего безопасностью полета.
Также на Цензор.НЕТ: Спикер МИД РФ Захарова сравнила с "библейской притчей" идею создания всемирного украинского русскоязычного канала
Наразі, ми вже не такі довірчеві...
якщо таке опудоло і залетить до нас, то на нього відразу буде чекати 100500 бандерівців
P.S. Через два тижні буде 5 років з дня загибелі на даунбаці українського екіпажу (військові транспортники), де штурманом летів чоловік моєї знайомої. 57 років, давно списаний по здоров'ю, але в той виліт він, волонтер-інструктор, не пустив молодих курсантів. Прізвище не називаю, не маю повноважень.
https://www.youtube.com/watch?v=B7-qzQpIhm8
«У підсумку турецька преса протрубила на весь світ, що в Україні немає президента» (с)
@A_Traxel
🤔
вьіполняет перемирие.
Визначна перемога зовнішньої політики!
Наступний крок- російські танки в Києві на 9 травня.