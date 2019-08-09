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 Экономика, Общество
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Все про:Газ (9113) Нафтогаз (2715) суд (22434)

 "Нафтогаз" обжалует снижение цен на газ для населения

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обжалует в суде постановление Кабинета министров, которым была снижена цена на газ для населения.

Об этом сообщается на сайте Окружного административного суда Киева, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Напомним, 8 августа Кабинет министров Украины поручил НАК "Нафтогаз" в августе снизить цену газа для населения еще на 265 грн за тысячу кубометров.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142181
 
 
 Топ комментарии
 
Гнать этот Нафтогаз вместе с Коболевым и Витренко на хрен.
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Нафтогаз просто бесполезная прослойка ненужных упырей.
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Гнать этот Нафтогаз вместе с Коболевым и Витренко на хрен.
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согласен, закрыть эту прокладку к чертям собачим
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Да нет! Сначала аудит, начина со времён царя гороха, возмещение украденного и посадки
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Нафтогаз просто бесполезная прослойка ненужных упырей.
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а хто Нафтогаз зараз крышует ? Американцы ?
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Сорос крышует своих соросят похоже... Выглядит как подготовка к покупке за бесценок...
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Я просто помню , шо американцы шось там за Коболева топили , видимо затем , шоб нас обдирать удобнее было .
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Это они зря. Золотовалютный ещё не прожран же.
Гнев шариковых будет страшен.
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конечно обжалуют, ведь у них большие премии под угрозой
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Нафтогаз хочет спасти страну от зеленой чумы , порохоботы вы поддерживаете их? "Нафтогаз" обжалует снижение цен на газ для населения - Цензор.НЕТ 989
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Остатки на едином казначейском счете 3 месяца как летят в пи..у!)))
ЗЕномика рулит...
Не удивлюсь если это решение доведено до Нафтогаза с верху...

ЗЕбобы по ходу с тарифами вам проведут как учителям с 4000 дол.зп!))))))
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АхаХАХахахахахахаха так это все вопросы к вашему парламенту и кабмину т.к вы же сами говорили что президент отвечате ТОЛЬКО ЗА армию и внешние отношения , я не знаю почему из-за вашего кабмина счета летят пи..у уже 3й месяц , нужно спросить у них
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Жадность это не порок -жадность это скверно .Не хотят учиться на Петиных ошибках,пройдут курс обучения на своих.
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В летний сезон на всех мировых рынках идет снижение цены на газ, кроме Коболева... "Нафтогаз" обжалует снижение цен на газ для населения - Цензор.НЕТ 4290
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))) Только при Петрушке никакого снижения даже в летнее время не было.
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Наоборот, еще и дополнительно за отопление брали. А потом эти деньги куда-то делись. Еще и долги навесили. "Нафтогаз" оскаржить зниження цін на газ для населення - Цензор.НЕТ 6403
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я буду искренне рад если эту ВСЮ "нефтегазовую шоблу" во главе с Кобелем посадят... "Нафтогаз" обжалует снижение цен на газ для населения - Цензор.НЕТ 9881
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Суд признал тарифы незаконными, а это рассуждает о каких та нарушениях незаконых тарифов. Панове это что психликарня или наши керманичи.А может мы их пациенты?
Как тут не вспомнить-Неначе люди подурили,Ними на панщину идуть,и диточок своих ведуть
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Всё твари никак не нажрутся, повышают себе зарплаты на бедных украинцах.
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При Пете такого бардака, как снижение цены на газ, не было. А как же кобелева мать в Омерике столоваться будет?
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согласен - "при пете" цены только росли!
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КобелЁв теперь кандидат на премьерство. Глядишь и там зряплату заоблачную себе назначит дабы его семейство с голодухи не отощало.
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Лучше бы они думали как наростить в Украине объемы добычи природного газа чтобы в дальнейшем независить от России и Европейского Союза.
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В начале 70-х Украина была крупнейшим поставщиком газа в Европу...пока "серый кардинал"косыгин не решил "прикрыть крантик" и запустить в Европу газопровод из Сибири..
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Украина была "крупнейшим поставщиком" пока...не нашли нефть и газ в Сибири!
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Когда уволят и посадят в тюрьму этих придурков Коболева и Витренко!
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Ну конечно, а что остается делать???
Ведь ******* прохфессиалалов шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ, кроме как повышать цены для благосостояния своей "семьи" больше ничего не умеет! "Нафтогаз" оскаржить зниження цін на газ для населення - Цензор.НЕТ 5631
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Мамочке кобли нужны новые миллионы,предыдущая девятка уже растрачена.
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В Полтаве горсовет постановил проезд в маршрутках по 4 гривны.Радости не было предела.Только вот маршрутки пропали.От слова совсем.Давайте сделаем газ дешевым,но его не будет
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При всем Нафтогаз в 2018 году заплатил в госбюджет 15% налогов этого самого бюджета
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Нафтогаз ничего не платил,это граждане Украины платили,нафтогаз просто откусил себе отстальное отдал.
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Не путай - дешевая цена на газ и справедливая, а у Коболева - своя!
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Менеджер компании подает в суд на владельца компании.))
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А кто там сейчас крышует нафтогаз,что вонь такая пошла,особенно через самый а...енный суд после печерского?
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чтобы вы суки никогда умереть не смогли
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