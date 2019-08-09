 "Нафтогаз" обжалует снижение цен на газ для населения

Об этом сообщается на сайте Окружного административного суда Киева, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Напомним, 8 августа Кабинет министров Украины поручил НАК "Нафтогаз" в августе снизить цену газа для населения еще на 265 грн за тысячу кубометров.

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