 "Нафтогаз" обжалует снижение цен на газ для населения

Об этом сообщается на сайте Окружного административного суда Киева, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.
Напомним, 8 августа Кабинет министров Украины поручил НАК "Нафтогаз" в августе снизить цену газа для населения еще на 265 грн за тысячу кубометров.
Гнев шариковых будет страшен.
ЗЕномика рулит...
Не удивлюсь если это решение доведено до Нафтогаза с верху...
ЗЕбобы по ходу с тарифами вам проведут как учителям с 4000 дол.зп!))))))
Как тут не вспомнить-Неначе люди подурили,Ними на панщину идуть,и диточок своих ведуть
🤑
Ведь ******* прохфессиалалов шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ, кроме как повышать цены для благосостояния своей "семьи" больше ничего не умеет!