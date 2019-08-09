 В оккупированной Ялте собрались списать и уничтожить "документы украинского периода"

Информация об этом размещена на сайте оккупационной городской администрации Ялты, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Как пояснила начальник управления по архивным делам Валентина Жердева, речь идет "о бумагах, находящихся во временном хранении, которые касаются деятельности ликвидированных ныне 7 поселковых советов и города Алупка по 2014-й год включительно".
Других подробностей в администрации не сообщили.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа: обсудили вопрос политзаключенных и введение СММ ОБСЕ в Крыму
ФАКТ!!!
Включая тех, у кого там было жильё до 2014 года.
Грядёт грандиозный передел земельки.
А ***** -- уже про Историю думает -- и когда оно издохнет, все его за завоевания, Украина признает! И будет торговаться до последнего рваного... ...с привлечением иностранных спонсоров и инвесторов...
Уже почалося... ...не отнять -- Школа Коммунизма! Живёт и побеждает!
... всёрьёз и надолго...
https://twitter.com/i/status/1159791881221562373
Шо ты такой наивный -- вспомни, что ты своей жинке обещал, когда её в первый раз уломал и приговорил... ...всё сбылося? *)
потом ведь права на квартирки и участочки не докажете - будете аппелировать к Кучук-Кайнарджийскому договору,а у турков сможете только отсосайтунген..
на військовій базі, на яку перетворився Крим, про документи можна не паритися
Вот такие рукописи даже при оккупации Крыма точно не сгорят