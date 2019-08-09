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 В оккупированной Ялте собрались списать и уничтожить "документы украинского периода"

В архиве оккупированной Ялты документы "украинского периода" хотят списать и уничтожить за ненадобностью.

Информация об этом размещена на сайте оккупационной городской администрации Ялты, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как пояснила начальник управления по архивным делам Валентина Жердева, речь идет "о бумагах, находящихся во временном хранении, которые касаются деятельности ликвидированных ныне 7 поселковых советов и города Алупка по 2014-й год включительно".

Других подробностей в администрации не сообщили.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа: обсудили вопрос политзаключенных и введение СММ ОБСЕ в Крыму

Источник: https://censor.net.ua/n3142178
 
 
 Топ комментарии
 
Чего-то они начинают бояться...
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Как пояснила начальник управления по архивным делам Валентина Жердева, речь идет "о бумагах, находящихся во временном хранении, которые касаются деятельности ликвидированных ныне 7 поселковых советов и города Алупка по 2014-й год включительно".Источник: https://censor.net.ua/n3142178

Грядёт грандиозный передел земельки.
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Все по роману "1984" Джорджа Оруелла. Москальській орді потрібна своя правда...
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Все по роману "1984" Джорджа Оруелла. Москальській орді потрібна своя правда...
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Мене з дитинства дивувало, що можуть бути різні правди - "Пионерская правда" "Комсомольская правда" тощо. А правда має бути одна.
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І була ще - правда! з орденами члєніна, пам'ятаю
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Странно что кацапы только сейчас об этом вспомнили...
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"россияне" - это не нация, "россияне" - это ДИАГНОЗ!
ФАКТ!!!
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Тем лучше. Всех крымнашистов на х*р за поребрик после деоккупации.
Включая тех, у кого там было жильё до 2014 года. В оккупированной Ялте собрались списать и уничтожить "документы украинского периода" - Цензор.НЕТ 4397
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А почему их не вывезли, вместе с бывшей армией времён Януковоща ?
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Как пояснила начальник управления по архивным делам Валентина Жердева, речь идет "о бумагах, находящихся во временном хранении, которые касаются деятельности ликвидированных ныне 7 поселковых советов и города Алупка по 2014-й год включительно".Источник: https://censor.net.ua/n3142178

Грядёт грандиозный передел земельки.
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Это Порошенко, случайно попал в историю... -- он не дальнобойный стратег, а меркантильный тактик... -- туда ему и дорога.
А ***** -- уже про Историю думает -- и когда оно издохнет, все его за завоевания, Украина признает! И будет торговаться до последнего рваного... ...с привлечением иностранных спонсоров и инвесторов...
Уже почалося... ...не отнять -- Школа Коммунизма! Живёт и побеждает!
... всёрьёз и надолго...
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одне діло - накидати гівно на вентилятор, і зовсім інше відповідати за базар:
https://twitter.com/i/status/1159791881221562373
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За базар, даже Черчиль не ответил -- выиграв Войну! ...так шо, Зеля тут крайний слева, в очереди за углом...
Шо ты такой наивный -- вспомни, что ты своей жинке обещал, когда её в первый раз уломал и приговорил... ...всё сбылося? *)
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А тебе, чтоб первый раз с жонкой пришлось много наобещать?
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а зря..
потом ведь права на квартирки и участочки не докажете - будете аппелировать к Кучук-Кайнарджийскому договору,а у турков сможете только отсосайтунген..
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от дурні москалі!
на військовій базі, на яку перетворився Крим, про документи можна не паритися
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Странно, по лишнехромосомной логике и прогрессирующей шизофрении они давно должны были уничтожить всё, что связано с Украиной.
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говорят там сейчас просто адский ад - терания, задержания, таблички на русском... В окупованій Ялті зібралися списати і знищити "документи українського періоду" - Цензор.НЕТ 4750
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как в Германии обычно называют аквариумных рыбок, кацапа?
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гупи кажись... В окупованій Ялті зібралися списати і знищити "документи українського періоду" - Цензор.НЕТ 9562 чото я чувствую некоторый негатив в вашем вопросе... В окупованій Ялті зібралися списати і знищити "документи українського періоду" - Цензор.НЕТ 4435 если чо, я патриот Украины...
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Попытка не возвращать отжатое после того, как Крым будет возвращен.
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Потому шо документы надо хранить в электронном виде в том числе в централизованном хранилище
Вот такие рукописи даже при оккупации Крыма точно не сгорят
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а шо там ценного как жила ротару в хрущевке ..пуговкин и пугачева в гостинице??????
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Так они столетиями и историю Украины списывали,по церквям да монастырям изымали,а где не получалось,там пожары устраивали.
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Может как то можно выкупить ценные архивы?
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Кримнаші, радійте. Тепер у вас не буде ні історії, ні-фі-га.
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