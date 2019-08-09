 "ЕС" выступает за сохранение в Раде комитета по вопросам нацбезопасности и обороны

Об этом заявил представитель партии "ЕС" Артур Герасимов журналистам, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы слышим предложение упразднить этот комитет. Европейская солидарность считает его важнейшим и выступает за его сохранение. И считаем, что возглавить его должен генерал Забродский", - сказал он.

Также он сказал, что "ЕС" настроена конструктивно и будет поддерживать все эффективные решения.

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Как сообщалось, "Слуга народа" предложила уменьшить количество комитетов.