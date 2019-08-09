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 Политика Украины
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 "ЕС" выступает за сохранение в Раде комитета по вопросам нацбезопасности и обороны

Партия "Европейская Солидарность" выступает за сохранение в Верховной Раде комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Об этом заявил представитель партии "ЕС" Артур Герасимов журналистам, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы слышим предложение упразднить этот комитет. Европейская солидарность считает его важнейшим и выступает за его сохранение. И считаем, что возглавить его должен генерал Забродский", - сказал он.

Также он сказал, что "ЕС" настроена конструктивно и будет поддерживать все эффективные решения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следующее заседание подготовительной группы по запуску Рады состоится 14 августа

Как сообщалось, "Слуга народа" предложила уменьшить количество комитетов.

Источник: https://censor.net.ua/n3142164
 
 
 Топ комментарии
 
и естественно отдать ПЕСам этот комитет ,продолжать свинарчутить ?
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Думка бариги і підбарижників мало кого цікавить. "ЕС" выступает за сохранение в Раде комитета по вопросам нацбезопасности и обороны - Цензор.НЕТ 9759
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Хоть шото себе хапнуть.
Гыыыы, 25 ПЕСиков в раде. Потужный рэформатор пэтя, ойц потужный.😀
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Грех с чужого горя смеяться! Но, блин, как же смешно - таки дотявкался соевый. "ЄС" виступає за збереження в Раді комітету з питань нацбезпеки і оборони - Цензор.НЕТ 110
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Думка бариги і підбарижників мало кого цікавить. "ЕС" выступает за сохранение в Раде комитета по вопросам нацбезопасности и обороны - Цензор.НЕТ 9759
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Та вже насаджав. Весь Квартал, всі друзі. Навіть коханку Костюка Мендель- і ту прилаштував.
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це в тебе заздрощі бурлять, бо ти свою коханку можеш влаштувати максимум на багажнику велосипеда
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и естественно отдать ПЕСам этот комитет ,продолжать свинарчутить ?
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Не свинарчутить, а данилючить.
Данилюка в долю возьмут.
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Та навіщо людям, які мають плани здачі країни агресору такий "геморройний" комітет на власну жопу?
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Поделитесь, где можно ознакомится с планами?
"такий "геморройний" комітет" - это золотая жила. Закупки - тайна, условия тендеров - секретная информация. А если (ну вдруг) начнут за жопу хватать, то вжух и ВСК на базе комитета готова.
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Срать на них . Сименс поставляет оборудывание в Крым . Меркель строит северные потоки .Свыня ворует безбожно . И ОНИ ТРЕБУЮТ ?
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"Главный враг теперь не на фронте"(с) М.Забродский. Дайте ему этот комитет. Пусть повоюет. Сразу после парада, который он анонсировал, вопреки Указа Зеленского.
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Разумков сказал, что у них есть свой атошник, Герой Украины и не какие петины ему не нужны.
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А хіба його планують розформувати?
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Во время войны предлагать ликвидировать парламентский комитет по обороне и безопасности -это фактически приравнивается к акту государственной измены, явному подыгрыванию про-российским силам в Украине, в первую очередь подонку медведчуку.
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