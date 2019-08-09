 "ЕС" выступает за сохранение в Раде комитета по вопросам нацбезопасности и обороны

Об этом заявил представитель партии "ЕС" Артур Герасимов журналистам, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы слышим предложение упразднить этот комитет. Европейская солидарность считает его важнейшим и выступает за его сохранение. И считаем, что возглавить его должен генерал Забродский", - сказал он.
Также он сказал, что "ЕС" настроена конструктивно и будет поддерживать все эффективные решения.
Как сообщалось, "Слуга народа" предложила уменьшить количество комитетов.
Гыыыы, 25 ПЕСиков в раде. Потужный рэформатор пэтя, ойц потужный.😀
Данилюка в долю возьмут.
"такий "геморройний" комітет" - это золотая жила. Закупки - тайна, условия тендеров - секретная информация. А если (ну вдруг) начнут за жопу хватать, то вжух и ВСК на базе комитета готова.