EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  1274  40
Все про:воровство (564) Зеленский (2431) коррупция (7472) узурпация (29) Яременко Богдан (6) Слуга народа (217)

 "Мы не хотим узурпации, но понимаем, что это может произойти", - избранный нардеп от СН Яременко

То, что практически вся власть в стране принадлежит одной политической силе, несет в себе угрозу узурпации власти. А президент Владимир Зеленский больше всего боится, что депутаты начнут воровать.

Об этом избранный депутат ВР от партии "Слуга народа" Богдан Яременко рассказал в интервью "Цензор.НЕТ".

"Мы не хотим узурпации, но понимаем, что это может произойти. Причем коллективная узурпация, узурпация партией, - ничем не лучше индивидуальной. Абсолютная власть, она же абсолютно коррумпирует и абсолютно развращает", - сказал он.

По словам Яременко, именно поэтому президент Владимир Зеленский говорит о законе об импичменте, а партия "Слуга народа" - о снятии неприкосновенности с депутатов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Не все депутаты "Слуги народа" понимают вызовы, которые перед ними стоят. Меня это пугает, - президент школы экономики Милованов после Трускавца

При этом сам Зеленский больше всего боится, что депутаты его политсилы начнут воровать.

"Он постоянно призывает этого не делать. И говорит об ответственности за это. Он с разных сторон подходит к этой теме - и постоянно к ней возвращается. ... Президент просит – иногда очень эмоционально, а иногда - очень рационально - воздержаться от этого и предупреждает, какой у него пряник и какой кнут", - пояснил Яременко.

В качестве "пряника" для честных нардепов речь идет об увеличении депутатской зарплаты. Впрочем, конкретные цифры Яременко назвать отказался.

Также на Цензор.НЕТ: Разумков отрицает раскол во фракции "Слуги народа"

"Президент старается всесторонне подойти к вопросу сохранения фракции от разложения, в том числе коррупционного. И говорит, что понимает: для того, чтобы требовать от людей не продаваться, нужно говорить о справедливой зарплате", - подытожил он.

Полный текст интервью с Богданом Яременко читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3142162
 
 
 Топ комментарии
 
мда, психиатрия, как и было сказано.
 показать весь комментарий
 
хм..мы не хотим - но сильно уж хочется... "Мы не хотим узурпации, но понимаем, что это может произойти", - избранный нардеп от СН Яременко - Цензор.НЕТ 8868
 показать весь комментарий
 
от смотрю на фотку и понимаю, шо именно таким я себе узурпатора и представлял )))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не, "мі не хотим, єто народ так сделал". Им бы попугая и свинью в зепутаты и за них бы проголосовали по приколу
 показать весь комментарий
 
 
Зеб#ля давай все по порядку..., узурпация власти, этот когда тот кого избрали не выполняет тех обещаний на основании коих его избрали и не хочет передать власть тому, кто их возможно выполнит...
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
 показать весь комментарий
 
 
Вот для этого и деребанят фракцию Слуг все кому не лень - чтобы не было монополии в принятии решений..
 показать весь комментарий
 
 
Воровать будут и прикрываться корочкой многие за этим и пришли...эту схему нужно ломать причем немедленно а перебежки по "перекупу" из фракций запретить - отзывом депутата.
 показать весь комментарий
 
 
Бгг))) шваль даже полотенца с Риксоса покрала) - и какую ж им зарплату надо чтоб не воровали?
 показать весь комментарий
 
 
Чем больше у человека зарплата, тем больше у него ощущение собственной значимости и безнаказанности. Проверено на практике. Нет, я не против хороших зарплат. А именно: не более 10 прожиточных минимумов (20 тыс. грн). Депутаты должны разделять судьбу народа.
Предлагаю поднять пенсию (у большинства она 2 тыс. грн) в 2 раза, чтобы пенсионеры не воровали (раз говорят, что депутаты могут воровать, то почему пенсионеры не могут воровать? Например, в магазинах). Вообще, это какой-то ужас, когда говорят, что надо что-то делать, чтобы депутаты не воровали! Не надо было таких выбирать, для начала!
Самое время кому-нибудь из депутатов выступить с заявлением о том, почему Зеленский высказывает такие гнусные подозрения в адрес самых что ни на есть народных депутатов.
 показать весь комментарий
 
 
Для того, чтобы требовать от людей депутатов не продаваться, нужен закон Об отзыве народного депутата Украины избирателями, который нам обещал Зеб#ля...
 показать весь комментарий
 
 
Прям так и вижу как вороватые "слуги" требуют отозвать мандат себе любимым)))
 показать весь комментарий
 
 
Это очень хорошо,что у Зеленского 252 депутата!
Они смогут проголосовать за любой закон.
И им нафиг не нужна коалиция!
И это здорово!
 показать весь комментарий
 
 
Потрібно запропонувати закон, який дозволить позбавляти майна кожного зебіла, а їх, та їх нащадків віддавати в рабство. Можуть одностайно приймати, яку завгодно хрінь, ніхто не завадить. І їм нафіг не потрібна коаліція! "І це здорово!" "Ми не хочемо узурпації, але розуміємо, що це може статися", - обраний нардеп від СН Яременко - Цензор.НЕТ 7027
 показать весь комментарий
 
 
При Порошенку такого не було!! Верніть нам Порошенку!!
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбилятник продолжает цикл шутеек в стиле Шапито 95 -- таких же дибильных и плоских..
 показать весь комментарий
 
 
Не смотря на то что полносттю произошла узурпация всей власти в Украине одними ЗЕсепаратистами ЗЕмародёрами, ЗЕбилятня всё равно 5 лет будет визжать про Петю. Причём чем больше банда ЗЕмародёров будет уничтожать Украину тем громче ЗЕбилятня будет визжать про Петю. Собссно почему будет - уже визжит полным ходом.
 показать весь комментарий
 
 
Ты про Петю-ублюдка начинай выключать
Зе еще наломает дров
а та тварь уже наломала.
 показать весь комментарий
 
 
Что то этот гандон меня уже начинает напрягать...
 показать весь комментарий
 
Быдло хочет царя и царскую власть, а тут понимаешь человек переживает за узурпацию. Было негадует..хочет царя и одну партию..как при СССР
 показать весь комментарий
 
Хоть одна укрофамилия
Потому как все остальные сплошной дубинизм

Раньше как-то они маскировались
а теперь просто все визжат, что они евреи
я ничего против евреев не имею
но я знаю, чем это закончится.
Чем это заканчивалось в Германии

Или как говорит армянин Пархоменко на Эхе, что армяне в Турции были, что евреи в Германии. Чем там закончилось мы знаем.

Очень много жидоматериала на квадратный метр
этот залет плохо кончится
 показать весь комментарий
 
 
от смотрю на фотку и понимаю, шо именно таким я себе узурпатора и представлял )))
 показать весь комментарий
 
 
Наконец 80 % в раде новых и презик, может толк будет, при януковиче так не пугали преждевременно, в конце сентября будем радоваться или пугаться, и еще 100 вариантов, побереги красноречие или навоз. Коспирология это, не дальновидность. Хорошее предвосхищай, оно и будет, воронов и без тебя ... много.
 показать весь комментарий
 
Говорить о снятии неприкосновенности при неработающих судах, прокуратурах и полиции может только популист, либо тот кто жаждет узурпации. Майдан во многом состоялся, потому что опозиционные (на то время) депутаты пользовались своей неприкосновенностью, чтобы мешать арестам активистов.
Снятие депутатской неприкосновенности - это прямой путь к политическим расправам над неугодными, как в опозиции, так и внутри самой СН.
Без реального реформирования системы правосудия - этого делать нельзя.
 показать весь комментарий
 
 
Назвался груздем, - полезай в корзину! Вам уже не отмытся.
 показать весь комментарий
 
Где вы этого бомжа нашли в парикмахерскую не ходит от воротника пуговица оторвана и вообще он под шафе... "Ми не хочемо узурпації, але розуміємо, що це може статися", - обраний нардеп від СН Яременко - Цензор.НЕТ 1001
 показать весь комментарий
 
Узурпация власти "слугами народа" закончится Майданом и фонарными столбами, ибо их рейтинг не любовь к ним украинцев, а всего лишь аванс. Ну, а зарплата депутата должна повышаться только с повышением ВВП и больше ни от чего. Не хотите честно служить народу за депутатскую зарплату? Никто не держит на х.й!
 показать весь комментарий
 
Пане Яременко, спочатку сходіть до цирюльника та підстрижіться, по друге про узурпацію думали Кучма, Овощ та Педро... де вони?
 показать весь комментарий
 
какую зарплату не дать, все равно ведь дано 5 лет чтобы обеспечить и своих правнучат..
 показать весь комментарий
 
В нього долари в очах відображаються на фото?😁
 показать весь комментарий
 
ночной підарешт со шлюхами за 6тонн кокаина?
Тайланд в ШОКЕ!!
 показать весь комментарий
 
Звали жопу. А вот она! Сами наголосовали. Через 5 лет порох ангелочком покажется. "Ми не хочемо узурпації, але розуміємо, що це може статися", - обраний нардеп від СН Яременко - Цензор.НЕТ 4737
 показать весь комментарий
 
Не покажеця,він серед них і буде,і значно раніше. "Ми не хочемо узурпації, але розуміємо, що це може статися", - обраний нардеп від СН Яременко - Цензор.НЕТ 3623 "Ми не хочемо узурпації, але розуміємо, що це може статися", - обраний нардеп від СН Яременко - Цензор.НЕТ 9168
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх