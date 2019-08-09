 "Мы не хотим узурпации, но понимаем, что это может произойти", - избранный нардеп от СН Яременко

Об этом избранный депутат ВР от партии "Слуга народа" Богдан Яременко рассказал в интервью "Цензор.НЕТ".
"Мы не хотим узурпации, но понимаем, что это может произойти. Причем коллективная узурпация, узурпация партией, - ничем не лучше индивидуальной. Абсолютная власть, она же абсолютно коррумпирует и абсолютно развращает", - сказал он.
По словам Яременко, именно поэтому президент Владимир Зеленский говорит о законе об импичменте, а партия "Слуга народа" - о снятии неприкосновенности с депутатов.
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При этом сам Зеленский больше всего боится, что депутаты его политсилы начнут воровать.
"Он постоянно призывает этого не делать. И говорит об ответственности за это. Он с разных сторон подходит к этой теме - и постоянно к ней возвращается. ... Президент просит – иногда очень эмоционально, а иногда - очень рационально - воздержаться от этого и предупреждает, какой у него пряник и какой кнут", - пояснил Яременко.
В качестве "пряника" для честных нардепов речь идет об увеличении депутатской зарплаты. Впрочем, конкретные цифры Яременко назвать отказался.
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"Президент старается всесторонне подойти к вопросу сохранения фракции от разложения, в том числе коррупционного. И говорит, что понимает: для того, чтобы требовать от людей не продаваться, нужно говорить о справедливой зарплате", - подытожил он.
Полный текст интервью с Богданом Яременко читайте здесь.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Предлагаю поднять пенсию (у большинства она 2 тыс. грн) в 2 раза, чтобы пенсионеры не воровали (раз говорят, что депутаты могут воровать, то почему пенсионеры не могут воровать? Например, в магазинах). Вообще, это какой-то ужас, когда говорят, что надо что-то делать, чтобы депутаты не воровали! Не надо было таких выбирать, для начала!
Самое время кому-нибудь из депутатов выступить с заявлением о том, почему Зеленский высказывает такие гнусные подозрения в адрес самых что ни на есть народных депутатов.
Они смогут проголосовать за любой закон.
И им нафиг не нужна коалиция!
И это здорово!
Зе еще наломает дров
а та тварь уже наломала.
Потому как все остальные сплошной дубинизм
Раньше как-то они маскировались
а теперь просто все визжат, что они евреи
я ничего против евреев не имею
но я знаю, чем это закончится.
Чем это заканчивалось в Германии
Или как говорит армянин Пархоменко на Эхе, что армяне в Турции были, что евреи в Германии. Чем там закончилось мы знаем.
Очень много жидоматериала на квадратный метр
этот залет плохо кончится
Снятие депутатской неприкосновенности - это прямой путь к политическим расправам над неугодными, как в опозиции, так и внутри самой СН.
Без реального реформирования системы правосудия - этого делать нельзя.
Тайланд в ШОКЕ!!