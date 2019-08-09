 Журналистку "Reuters" вызвали в военкомат повесткой с мужским именем после митинга 27 июля в Москве. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Meduza", журналистка отметила, что повестки массово рассылали всем задержанным на митинге, которые не состоят на воинском учете.
"Повестку в военкомат мне прислали официальным путем. Я не очень хочу говорить, какое официальное лицо мне ее вручало и где оно работает, потому что это официальное лицо сказало больше, чем нужно сказать. Лицо сказало мне, что по всем госорганам пошел приказ пробивать задержанных по всем базам - судебные приставы, налоговая, по воинскому учету, - чтобы если у кого-то есть долги - напомнить об этих долгах, если кто-то бегает от армии - тоже напомнить ему", - рассказала Цветкова.
"По версии официального лица, в повестке написано "Марио", но я там разглядела букву "и" и "ю". В военкомате сказали, что можно не идти. Бумага подписана военным комиссаром Кунцевского района", - добавила Цветкова.
Как объяснили журналистке, отправляли повестки всем, кто не состоит на воинском учете.
"Я отношусь к этому как к абсурду, но, мне кажется, важно, что те, кто пишут такие повестки, тоже улавливают долю идиотизма в происходящем", - подытожила Цветкова.
Напомним, 27 июля более 1300 участников протеста задержали в Москве. Люди скандировали "Путин х#йло!".
Путин в таком случае просто посредник. Именно так перепутанный малыш звонит авторитетному папе и просит его повлиять на дворовых хулиганов - Зачем делать из президента страны-агрессора миротворца? Для более зачетного "прогиба" остаётся только, чтобы Украина выдвинула "дорогого Владимира Владимировича" на международную премию мира.
А тем временем телефонные переговоры двух президентов подтвердили в Кремле. На сайте президента РФ говорится, что Путин и Зеленский договорились "активизировать работу по возвращению пленных". Кроме того, Кремль настаивает на прекращении обстрелов украинскими войсками населённых пунктов Донбасса. Но разве это не российские наёмники убили вчера 4-х украинских солдат? Зеленский заглянул в ухо Путину и не увидел так гебистскую душу?
Таким образом получается, что Путин обвинил в гибели украинских военных украинскую же армию, которая нарушает "хлебное перемирие". Президент Украины, и правда, согласился на российскую версию реальности? А потом вышел перед украинским народом и повторил весь этот треш? Сразу вспоминается обструкция, которой американские журналисты и политики подвергли Дональда Трампа, после того как он озвучил путинскую версию, что Россия не вмешивались в выборы, хотя американская разведка утверждает обратное.
Помните, как президента США чмерили за то, что он публично признался, что верит КГБ, а не собственным спецслужбам? Разве сегодня произошло не тоже самое? Путин утверждает, что украинские военные обстреливают "мирные" оккупированные города, а президент Украины после этого договаривается, что это непорядок и что стрельбу нужно просто "исключить".
Но есть ещё кое-что. "Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения. Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления "ДНР" и "ЛНР" особого статуса", - говорится в сообщении на сайте Кремля. В смысле?
Последовательное выполнение Минска - это как раз российское требование. Все пять лет Украина вела дипломатическую войну, чтобы не допустить ситуации, когда выборы в местные органы власти, амнистия для всех, возобновление выплат на оккупированные территории, возвращение туда банков, создание народной милиции произошли до выполнения пункта 11 - "выведение иностранных войск, вооружений и разоружение наемников". Именно в этом была загвоздка. Украинский план выполнения Минских соглашений предполагал первоочерёдное исполнение пунктов безопасности: прекращение огня, отвод вооружения, выведение российских войск, передача российско-украинской границы украинкой стороне, а уже потом имплементация политической части как-то: выборы, создание местной милиции и назначение судов, внесение изменений в Конституцию и т.д. Зеленский согласился на российский порядок выполнения Минских соглашений? Тогда почему мы узнаем об этом с сайта российского президента и только после гибели четырёх украинских солдат?
Вспомним, что журналистика в качестве посредника этим "чувакам" тоже не нужна. Поэтому узнать подробности президентских договоренностей или хотя бы уточнить у Зеленского, кто же все-таки, на его взгляд, воюет на Донбассе и в каком качестве он воспринимает Путина, - не представляется никакой возможности.
Вербовка как правило происходит на минусе, а не на плюсе. Никто не предлагает объекту денег, не сулит всяческих благ. Человеку создают проблемы. Много проблем. Важно, чтобы неприятности валились на него отовсюду и одновременно. А потом появляется "добрый дядя" и просто проявляет к нему сочувствие. Ну и конечно-же поддерживают объект в его ненависти ко "всем тем козлам, которые мешают ему жить". Так достигается доверие.
Ведь куратор оказывается единственным близким человеком. Вернее, не так. Единственный друг, который не предал в беде, внезапно оказывается куратором. Но для благодарного объекта это уже мелочи. Он сам готов служить. Тут главное, чтобы вербовщик не подталкивал, а вроде бы как соглашался на сотрудничество, которое инициирует его жертва.
После того как стало известно, что в результате обстрела погибли украинцы, Зеленский сразу же позвонил Путину. Сам. По своей инициативе. Хотя должен был выйти и послать его туда, куда он этапирует местных чиновников и прочих лиц, утративших его доверие. Взаимозависимость двух Владимиров чем дальше, тем больше становится очевидной.
В пору говорить о новом кремлёвском спикере, единственная роль которого в украинской политике - это озвучивать украинцам российские тезисы и ставить написанные в Кремле условия капитуляции.
09.08.2019 14:28
В РФ после взрыва на полигоне жители Архангельска скупили весь йод в аптеках
MIGnews.com.ua
В Российских городах Архангельск и Северодвинск жители начали массово скупать в аптеках йодосодержащие препараты после взрыва на военном полигоне, сообщает Интерфакс.
"Вчера скупили все. Сначала йод в таблетках, йодомарин, затем обычный йод и йодистый калий. Ажиотаж начался около 17 часов, и до самого закрытия все разобрали. Люди перед кассой обсуждали новости о радиации в Северодвинске
о взрыве у военных", - рассказала фармацевт аптеки в столице Поморья.
В другой аптеке рассказали, что будут делать срочный заказ на новую поставку йода, ведь люди скупили все имеющиеся запасы.
"Вчера все йодосодержащее раскупили, а сегодня с утра за полчаса работы спросили человек десять. Не то чтобы очереди, но люди выходят из продуктового отдела и по пути заглядывают спросить", - призналась фармацевт другой аптеки.
Известно, что на полигоне при взрыве погибло три человека, еще восемь - находятся в тяжелом состоянии.
Взрыв случился во время испытаний жидкостного реактивного двигателя.
Сразу после происшествия был зафиксирован повышенный уровень радиационного фона.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в российском городе Северодвинск, где произошел взрыв на военном полигоне, уровень радиационного фона превышал допустимую норму в три раза в течение получаса.
Роман в стихах
Евгений Онегин
Глава VII
Строфа XXXVI
Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов1 полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!
Накануне на сайте администрации Северодвинска было опубликовано сообщение со ссылкой на главу отдела гражданской защиты о кратковременном повышении радиационного фона. Сегодня этот релиз был удален. На исчезновение сообщения обратило внимание издание «7х7».
Без повесток...