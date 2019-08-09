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 Журналистку "Reuters" вызвали в военкомат повесткой с мужским именем после митинга 27 июля в Москве. ФОТО

Журналистку Reuters Марию Цветкову задержали после акции протеста 27 июля - несмотря на наличие аккредитации для работы на митинге. Через некоторое время ей пришла повестка в военкомат - на имя Марий Владимирович Цветков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Meduza", журналистка отметила, что повестки массово рассылали всем задержанным на митинге, которые не состоят на воинском учете.

"Повестку в военкомат мне прислали официальным путем. Я не очень хочу говорить, какое официальное лицо мне ее вручало и где оно работает, потому что это официальное лицо сказало больше, чем нужно сказать. Лицо сказало мне, что по всем госорганам пошел приказ пробивать задержанных по всем базам - судебные приставы, налоговая, по воинскому учету, - чтобы если у кого-то есть долги - напомнить об этих долгах, если кто-то бегает от армии - тоже напомнить ему", - рассказала Цветкова.

"По версии официального лица, в повестке написано "Марио", но я там разглядела букву "и" и "ю". В военкомате сказали, что можно не идти. Бумага подписана военным комиссаром Кунцевского района", - добавила Цветкова.

Как объяснили журналистке, отправляли повестки всем, кто не состоит на воинском учете.

"Я отношусь к этому как к абсурду, но, мне кажется, важно, что те, кто пишут такие повестки, тоже улавливают долю идиотизма в происходящем", - подытожила Цветкова.

Напомним, 27 июля более 1300 участников протеста задержали в Москве. Люди скандировали "Путин х#йло!".

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Журналистку Reuters вызвали в военкомат повесткой с мужским именем после митинга 27 июля в Москве 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142161
 
   
 Топ комментарии
 
###здець... пробили ДНО... Х..ло вовсе с катушек слетает....
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Похоже, лекции о дихотомии добра и зла в мироздании украинскому президенту читает российский лидер Владимир Путин. На брифинге в Офисе президента Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России. "Срочно ему позвонил, сказал, что это нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей". Как мы видим, Зеленский говорит о некой "той" третей стороне, к которой российский лидер и его безумная страна не имеют никакого отношения.

Путин в таком случае просто посредник. Именно так перепутанный малыш звонит авторитетному папе и просит его повлиять на дворовых хулиганов - Зачем делать из президента страны-агрессора миротворца? Для более зачетного "прогиба" остаётся только, чтобы Украина выдвинула "дорогого Владимира Владимировича" на международную премию мира.

А тем временем телефонные переговоры двух президентов подтвердили в Кремле. На сайте президента РФ говорится, что Путин и Зеленский договорились "активизировать работу по возвращению пленных". Кроме того, Кремль настаивает на прекращении обстрелов украинскими войсками населённых пунктов Донбасса. Но разве это не российские наёмники убили вчера 4-х украинских солдат? Зеленский заглянул в ухо Путину и не увидел так гебистскую душу?

Таким образом получается, что Путин обвинил в гибели украинских военных украинскую же армию, которая нарушает "хлебное перемирие". Президент Украины, и правда, согласился на российскую версию реальности? А потом вышел перед украинским народом и повторил весь этот треш? Сразу вспоминается обструкция, которой американские журналисты и политики подвергли Дональда Трампа, после того как он озвучил путинскую версию, что Россия не вмешивались в выборы, хотя американская разведка утверждает обратное.

Помните, как президента США чмерили за то, что он публично признался, что верит КГБ, а не собственным спецслужбам? Разве сегодня произошло не тоже самое? Путин утверждает, что украинские военные обстреливают "мирные" оккупированные города, а президент Украины после этого договаривается, что это непорядок и что стрельбу нужно просто "исключить".

Но есть ещё кое-что. "Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения. Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления "ДНР" и "ЛНР" особого статуса", - говорится в сообщении на сайте Кремля. В смысле?

Последовательное выполнение Минска - это как раз российское требование. Все пять лет Украина вела дипломатическую войну, чтобы не допустить ситуации, когда выборы в местные органы власти, амнистия для всех, возобновление выплат на оккупированные территории, возвращение туда банков, создание народной милиции произошли до выполнения пункта 11 - "выведение иностранных войск, вооружений и разоружение наемников". Именно в этом была загвоздка. Украинский план выполнения Минских соглашений предполагал первоочерёдное исполнение пунктов безопасности: прекращение огня, отвод вооружения, выведение российских войск, передача российско-украинской границы украинкой стороне, а уже потом имплементация политической части как-то: выборы, создание местной милиции и назначение судов, внесение изменений в Конституцию и т.д. Зеленский согласился на российский порядок выполнения Минских соглашений? Тогда почему мы узнаем об этом с сайта российского президента и только после гибели четырёх украинских солдат?

Вспомним, что журналистика в качестве посредника этим "чувакам" тоже не нужна. Поэтому узнать подробности президентских договоренностей или хотя бы уточнить у Зеленского, кто же все-таки, на его взгляд, воюет на Донбассе и в каком качестве он воспринимает Путина, - не представляется никакой возможности.

Вербовка как правило происходит на минусе, а не на плюсе. Никто не предлагает объекту денег, не сулит всяческих благ. Человеку создают проблемы. Много проблем. Важно, чтобы неприятности валились на него отовсюду и одновременно. А потом появляется "добрый дядя" и просто проявляет к нему сочувствие. Ну и конечно-же поддерживают объект в его ненависти ко "всем тем козлам, которые мешают ему жить". Так достигается доверие.

Ведь куратор оказывается единственным близким человеком. Вернее, не так. Единственный друг, который не предал в беде, внезапно оказывается куратором. Но для благодарного объекта это уже мелочи. Он сам готов служить. Тут главное, чтобы вербовщик не подталкивал, а вроде бы как соглашался на сотрудничество, которое инициирует его жертва.

После того как стало известно, что в результате обстрела погибли украинцы, Зеленский сразу же позвонил Путину. Сам. По своей инициативе. Хотя должен был выйти и послать его туда, куда он этапирует местных чиновников и прочих лиц, утративших его доверие. Взаимозависимость двух Владимиров чем дальше, тем больше становится очевидной.

В пору говорить о новом кремлёвском спикере, единственная роль которого в украинской политике - это озвучивать украинцам российские тезисы и ставить написанные в Кремле условия капитуляции.
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Журналистку "Reuters" вызвали в военкомат повесткой с мужским именем после митинга 27 июля в Москве - Цензор.НЕТ 1088
09.08.2019 14:28
В РФ после взрыва на полигоне жители Архангельска скупили весь йод в аптеках
MIGnews.com.ua
В Российских городах Архангельск и Северодвинск жители начали массово скупать в аптеках йодосодержащие препараты после взрыва на военном полигоне, сообщает Интерфакс.
"Вчера скупили все. Сначала йод в таблетках, йодомарин, затем обычный йод и йодистый калий. Ажиотаж начался около 17 часов, и до самого закрытия все разобрали. Люди перед кассой обсуждали новости о радиации в Северодвинске
о взрыве у военных", - рассказала фармацевт аптеки в столице Поморья.
В другой аптеке рассказали, что будут делать срочный заказ на новую поставку йода, ведь люди скупили все имеющиеся запасы.
"Вчера все йодосодержащее раскупили, а сегодня с утра за полчаса работы спросили человек десять. Не то чтобы очереди, но люди выходят из продуктового отдела и по пути заглядывают спросить", - призналась фармацевт другой аптеки.
Известно, что на полигоне при взрыве погибло три человека, еще восемь - находятся в тяжелом состоянии.
Взрыв случился во время испытаний жидкостного реактивного двигателя.
Сразу после происшествия был зафиксирован повышенный уровень радиационного фона.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в российском городе Северодвинск, где произошел взрыв на военном полигоне, уровень радиационного фона превышал допустимую норму в три раза в течение получаса.
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###здець... пробили ДНО... Х..ло вовсе с катушек слетает....
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- Против этого я ничего не имею. Но боюсь, что тут какое-то недоразумение. Меня уже раз выгнали с допроса, ответил Швейк… (с)
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А.Цветов вызвал М.Цветкову совместное на опыление)))
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Похоже, лекции о дихотомии добра и зла в мироздании украинскому президенту читает российский лидер Владимир Путин. На брифинге в Офисе президента Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России. "Срочно ему позвонил, сказал, что это нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей". Как мы видим, Зеленский говорит о некой "той" третей стороне, к которой российский лидер и его безумная страна не имеют никакого отношения.

Путин в таком случае просто посредник. Именно так перепутанный малыш звонит авторитетному папе и просит его повлиять на дворовых хулиганов - Зачем делать из президента страны-агрессора миротворца? Для более зачетного "прогиба" остаётся только, чтобы Украина выдвинула "дорогого Владимира Владимировича" на международную премию мира.

А тем временем телефонные переговоры двух президентов подтвердили в Кремле. На сайте президента РФ говорится, что Путин и Зеленский договорились "активизировать работу по возвращению пленных". Кроме того, Кремль настаивает на прекращении обстрелов украинскими войсками населённых пунктов Донбасса. Но разве это не российские наёмники убили вчера 4-х украинских солдат? Зеленский заглянул в ухо Путину и не увидел так гебистскую душу?

Таким образом получается, что Путин обвинил в гибели украинских военных украинскую же армию, которая нарушает "хлебное перемирие". Президент Украины, и правда, согласился на российскую версию реальности? А потом вышел перед украинским народом и повторил весь этот треш? Сразу вспоминается обструкция, которой американские журналисты и политики подвергли Дональда Трампа, после того как он озвучил путинскую версию, что Россия не вмешивались в выборы, хотя американская разведка утверждает обратное.

Помните, как президента США чмерили за то, что он публично признался, что верит КГБ, а не собственным спецслужбам? Разве сегодня произошло не тоже самое? Путин утверждает, что украинские военные обстреливают "мирные" оккупированные города, а президент Украины после этого договаривается, что это непорядок и что стрельбу нужно просто "исключить".

Но есть ещё кое-что. "Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения. Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления "ДНР" и "ЛНР" особого статуса", - говорится в сообщении на сайте Кремля. В смысле?

Последовательное выполнение Минска - это как раз российское требование. Все пять лет Украина вела дипломатическую войну, чтобы не допустить ситуации, когда выборы в местные органы власти, амнистия для всех, возобновление выплат на оккупированные территории, возвращение туда банков, создание народной милиции произошли до выполнения пункта 11 - "выведение иностранных войск, вооружений и разоружение наемников". Именно в этом была загвоздка. Украинский план выполнения Минских соглашений предполагал первоочерёдное исполнение пунктов безопасности: прекращение огня, отвод вооружения, выведение российских войск, передача российско-украинской границы украинкой стороне, а уже потом имплементация политической части как-то: выборы, создание местной милиции и назначение судов, внесение изменений в Конституцию и т.д. Зеленский согласился на российский порядок выполнения Минских соглашений? Тогда почему мы узнаем об этом с сайта российского президента и только после гибели четырёх украинских солдат?

Вспомним, что журналистика в качестве посредника этим "чувакам" тоже не нужна. Поэтому узнать подробности президентских договоренностей или хотя бы уточнить у Зеленского, кто же все-таки, на его взгляд, воюет на Донбассе и в каком качестве он воспринимает Путина, - не представляется никакой возможности.

Вербовка как правило происходит на минусе, а не на плюсе. Никто не предлагает объекту денег, не сулит всяческих благ. Человеку создают проблемы. Много проблем. Важно, чтобы неприятности валились на него отовсюду и одновременно. А потом появляется "добрый дядя" и просто проявляет к нему сочувствие. Ну и конечно-же поддерживают объект в его ненависти ко "всем тем козлам, которые мешают ему жить". Так достигается доверие.

Ведь куратор оказывается единственным близким человеком. Вернее, не так. Единственный друг, который не предал в беде, внезапно оказывается куратором. Но для благодарного объекта это уже мелочи. Он сам готов служить. Тут главное, чтобы вербовщик не подталкивал, а вроде бы как соглашался на сотрудничество, которое инициирует его жертва.

После того как стало известно, что в результате обстрела погибли украинцы, Зеленский сразу же позвонил Путину. Сам. По своей инициативе. Хотя должен был выйти и послать его туда, куда он этапирует местных чиновников и прочих лиц, утративших его доверие. Взаимозависимость двух Владимиров чем дальше, тем больше становится очевидной.

В пору говорить о новом кремлёвском спикере, единственная роль которого в украинской политике - это озвучивать украинцам российские тезисы и ставить написанные в Кремле условия капитуляции.
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Идиотизм на росии крепчает! Распадется параша, уже скоро.
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09.08.2019 14:28
В РФ после взрыва на полигоне жители Архангельска скупили весь йод в аптеках
MIGnews.com.ua
В Российских городах Архангельск и Северодвинск жители начали массово скупать в аптеках йодосодержащие препараты после взрыва на военном полигоне, сообщает Интерфакс.
"Вчера скупили все. Сначала йод в таблетках, йодомарин, затем обычный йод и йодистый калий. Ажиотаж начался около 17 часов, и до самого закрытия все разобрали. Люди перед кассой обсуждали новости о радиации в Северодвинске
о взрыве у военных", - рассказала фармацевт аптеки в столице Поморья.
В другой аптеке рассказали, что будут делать срочный заказ на новую поставку йода, ведь люди скупили все имеющиеся запасы.
"Вчера все йодосодержащее раскупили, а сегодня с утра за полчаса работы спросили человек десять. Не то чтобы очереди, но люди выходят из продуктового отдела и по пути заглядывают спросить", - призналась фармацевт другой аптеки.
Известно, что на полигоне при взрыве погибло три человека, еще восемь - находятся в тяжелом состоянии.
Взрыв случился во время испытаний жидкостного реактивного двигателя.
Сразу после происшествия был зафиксирован повышенный уровень радиационного фона.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в российском городе Северодвинск, где произошел взрыв на военном полигоне, уровень радиационного фона превышал допустимую норму в три раза в течение получаса.
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От идиотизма и косорукости это им не поможет.
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Если каждый хлопнет по стакану йода,- поможет...
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Совсем кацапье с катушек слетело, похоже. Жесть!! Журналистку "Reuters" вызвали в военкомат повесткой с мужским именем после митинга 27 июля в Москве - Цензор.НЕТ 3788
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Пойдет перед танками, согласно заветам ужасного *****
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Моцква , как много в этом слове .А. С. Пушкин
Роман в стихах
Евгений Онегин

Глава VII

Строфа XXXVI
Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов1 полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!Журналістку "Reuters" викликали у військкомат повісткою з чоловічим ім'ям після мітингу 27 липня в Москві - Цензор.НЕТ 8515Журналістку "Reuters" викликали у військкомат повісткою з чоловічим ім'ям після мітингу 27 липня в Москві - Цензор.НЕТ 8927
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На Сурию проклятую либерастку отправить . Или тушить последствия взрыва в архангельском.
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Както по *****. Чем больше друг друга передушат - тем лучше. Любая смерть или любые страдания людей в эрэфии должны восприниматься в позитивном и доброжелательном ключе. Это животные, они понимают только силу.
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Кто досрочно освободился из тюрьмы теперь будет отбывать срок по новому и до конца Журналістку "Reuters" викликали у військкомат повісткою з чоловічим ім'ям після мітингу 27 липня в Москві - Цензор.НЕТ 1969
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Срепнее пердуло анчуткин анохин. Какое марио у мардовии.
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Гадя Петрович Хренова нужно было написать.
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В Москву двумя самолетами санитарной авиации доставили шесть человек, пострадавших при взрыве на военном объекте в Архангельской области. По сведениям издания «База», водители реанимобилей были одеты в костюмы химзащиты, а машины обмотаны пленкой. Пострадавших госпитализировали с диагнозом «радиационное облучение». Кроме того, врачи диагностировали у них тяжелые травмы.
Накануне на сайте администрации Северодвинска было опубликовано сообщение со ссылкой на главу отдела гражданской защиты о кратковременном повышении радиационного фона. Сегодня этот релиз был удален. На исчезновение сообщения обратило внимание издание «7х7».
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Вас мокш всех нужно заьрать в дурдом))))
Без повесток...
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