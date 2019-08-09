 Журналистку "Reuters" вызвали в военкомат повесткой с мужским именем после митинга 27 июля в Москве. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Meduza", журналистка отметила, что повестки массово рассылали всем задержанным на митинге, которые не состоят на воинском учете.

"Повестку в военкомат мне прислали официальным путем. Я не очень хочу говорить, какое официальное лицо мне ее вручало и где оно работает, потому что это официальное лицо сказало больше, чем нужно сказать. Лицо сказало мне, что по всем госорганам пошел приказ пробивать задержанных по всем базам - судебные приставы, налоговая, по воинскому учету, - чтобы если у кого-то есть долги - напомнить об этих долгах, если кто-то бегает от армии - тоже напомнить ему", - рассказала Цветкова.

"По версии официального лица, в повестке написано "Марио", но я там разглядела букву "и" и "ю". В военкомате сказали, что можно не идти. Бумага подписана военным комиссаром Кунцевского района", - добавила Цветкова.

Как объяснили журналистке, отправляли повестки всем, кто не состоит на воинском учете.

"Я отношусь к этому как к абсурду, но, мне кажется, важно, что те, кто пишут такие повестки, тоже улавливают долю идиотизма в происходящем", - подытожила Цветкова.

Напомним, 27 июля более 1300 участников протеста задержали в Москве. Люди скандировали "Путин х#йло!".

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