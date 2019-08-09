 "Мы сначала отправляем моряков в какие-то миссии, где их захватывают в плен, - а потом, спасаем их, запуская бумажные кораблики или одевая на руки резиночки с их фамилиями", - Яременко

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Она сводилась к флешмобам, совершенно виртуальным конструкциям. Мы сначала отправляем моряков в какие-то миссии, где их захватывают в плен, - а потом, спасаем их, запуская бумажные кораблики или одевая на руки резиночки с их фамилиями. Это - совершенно виртуальные вещи, которые ни на что не влияют", - сказал Яременко.
По его мнению, украинская сторона часто проигрывает в знании уставов международных организаций и умении использовать эти знания.
"Вот где настоящая дипломатия. А в виртуальных вещах – да, мы себе что-то там придумываем. И, конечно, побеждаем, потому что там соперника нет", - подчеркнул депутат.
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В качестве примера "виртуальной" победы и такого же проигрыша Яременко привел ситуацию с делегацией России в Парламентской ассамблее Совета Европы.
"Санкции, которые якобы были против российской делегации – могли быть, но их не было. Россияне переиграли Украину и остальных союзников Украины в понимании и владении процедурами. Они не допустили санкций против себя. Да, им пришлось потерпеть унижения два года. Они ушли добровольно именно для того, чтобы никаких санкций против них не было. И - вернулись триумфаторами. Вот вся ситуация", - пояснил он.
"А теперь Володя Арьев, Ира Геращенко пытаются на нас, уже на будущую делегацию, переложить ответственность за провал, который они сами не смогли предотвратить. Я считаю, это низко. Я считаю, это подло. Это вообще недостойно. Тем более, что Володя Арьев совершенно незаконно получил дипломатический ранг как награду за эти успехи в Совете Европы", - добавил Яременко.
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Полный текст интервью с вероятным будущим главой комитета Верховной Рады по международным делам Богданом Яременко читайте здесь.
А завдяки цим «фабрікам/заводам» вони й прийшли до влади.
Из-за жлобства и амбиций одного идиота страдает 24 парня и их близкие..
С таким подходом вы, зебилы, уже надели одну большую "резинку" на всю страну.
Это будет не зависимо от вашего жалкого президента и от вас. вы можете что то "делать" или "не делать" - это ни на что не влияет.
Потому не сотрясайте воздух даром.
Твой жалкий боров отдал тупой приказ. Тупость приказа состоит из многих нюансов. В результате люди в плену, техника потеряна. А боров хотел у корыта остаться просто напросто на чужих судьбах. Настоящий полководец дорожит людьми а дебил соевый дорожит только своим жиром и баблом и в последствии сотрясал воздух своим соевым пердячим паром, который активно раздували такие мудозвоны как ты.
Они что все там у Зе такие ватные ?
вот, посмотрите на фото.
С виду, вроде бы нормальный человек.
Тут самое главное, дать клиническому идиоту развить свою мысль.... и сразу всё становится на свои места.
После интервью Разумкова у меня все лента в постах «Ну наконец-то уЗеленского поняли, что войну хотелками не остановить».
В связи с чем у меня вопрос: а вы в самом деле думали, что они этого не знали с самого начала? В этом и состоит весь цинизм ситуации. Они знали. И при этом вдохновенно срали в квадратные, покрытые сфагнумом головы электората. Потому что это было именно то, что простий нарід хотел услышать. Все вот это про посадить барыг, война стой раз-два, каждому учителю ведро бабла и еще жменю сверху, и пусть никто не уйдет обиженным. Они на этом въехали в выборы и победили. Вернее, сначала они об этом написали сценарий, сняли кино, а потом въехали и победили.
Но вот тут и начинается самое интересное: в эти же квадратные, покрытые сфагнумом головы теперь нужно постепенно, аккуратно, бережно, так, чтобы не контузить и не разнести вдребезги прелую мозговую горошину, так и не успевшую развиться в полноценный боб, вложить мысль о том, что так, как обещали, не будет. И вообще не обещали, шутили просто. Что вы, шуток не понимаете?
То есть фактически они насрали в головы трижды: сначала киношкой своей про Голобородька, потом всей своей предвыборной кампанией, а теперь в третий раз, пытаясь красиво вырулить из двух первых актов дефекации.
И интересует меня в данном случае только лишь вместительность квадратных голов и сроки, когда эти головы разорвет поступающей противоречивой информацией.
Нет, еще одно интересует: куда подевались в Украине все те люди, которые еще на этапе первого сезона Голобородька должны были сделать стойку и понять, что перед ними именно то, что способно разнести изнутри страну вдребезги.