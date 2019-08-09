 "Мы сначала отправляем моряков в какие-то миссии, где их захватывают в плен, - а потом, спасаем их, запуская бумажные кораблики или одевая на руки резиночки с их фамилиями", - Яременко

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Она сводилась к флешмобам, совершенно виртуальным конструкциям. Мы сначала отправляем моряков в какие-то миссии, где их захватывают в плен, - а потом, спасаем их, запуская бумажные кораблики или одевая на руки резиночки с их фамилиями. Это - совершенно виртуальные вещи, которые ни на что не влияют", - сказал Яременко.

По его мнению, украинская сторона часто проигрывает в знании уставов международных организаций и умении использовать эти знания.

"Вот где настоящая дипломатия. А в виртуальных вещах – да, мы себе что-то там придумываем. И, конечно, побеждаем, потому что там соперника нет", - подчеркнул депутат.

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В качестве примера "виртуальной" победы и такого же проигрыша Яременко привел ситуацию с делегацией России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Санкции, которые якобы были против российской делегации – могли быть, но их не было. Россияне переиграли Украину и остальных союзников Украины в понимании и владении процедурами. Они не допустили санкций против себя. Да, им пришлось потерпеть унижения два года. Они ушли добровольно именно для того, чтобы никаких санкций против них не было. И - вернулись триумфаторами. Вот вся ситуация", - пояснил он.

"А теперь Володя Арьев, Ира Геращенко пытаются на нас, уже на будущую делегацию, переложить ответственность за провал, который они сами не смогли предотвратить. Я считаю, это низко. Я считаю, это подло. Это вообще недостойно. Тем более, что Володя Арьев совершенно незаконно получил дипломатический ранг как награду за эти успехи в Совете Европы", - добавил Яременко.

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Полный текст интервью с вероятным будущим главой комитета Верховной Рады по международным делам Богданом Яременко читайте здесь.