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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:дипломатия (1193) моряки (873) ПАСЕ (1434) Яременко Богдан (6)

 "Мы сначала отправляем моряков в какие-то миссии, где их захватывают в плен, - а потом, спасаем их, запуская бумажные кораблики или одевая на руки резиночки с их фамилиями", - Яременко

Избранный народный депутат от "Слуги народа", потенциальный глава комитета Верховной Рады по международным делам Богдан Яременко считает, что в последние несколько лет украинская дипломатия сводилась к "флешмобам" и "виртуальным конструкциям".

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Она сводилась к флешмобам, совершенно виртуальным конструкциям. Мы сначала отправляем моряков в какие-то миссии, где их захватывают в плен, - а потом, спасаем их, запуская бумажные кораблики или одевая на руки резиночки с их фамилиями. Это - совершенно виртуальные вещи, которые ни на что не влияют", - сказал Яременко.

По его мнению, украинская сторона часто проигрывает в знании уставов международных организаций и умении использовать эти знания.

"Вот где настоящая дипломатия. А в виртуальных вещах – да, мы себе что-то там придумываем. И, конечно, побеждаем, потому что там соперника нет", - подчеркнул депутат.

Читайте на Цензор.НЕТ: Медведчук и Порошенко соревновались за право повесить себе медальку на грудь, освободив моряков, - Зеркаль

В качестве примера "виртуальной" победы и такого же проигрыша Яременко привел ситуацию с делегацией России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Санкции, которые якобы были против российской делегации – могли быть, но их не было. Россияне переиграли Украину и остальных союзников Украины в понимании и владении процедурами. Они не допустили санкций против себя. Да, им пришлось потерпеть унижения два года. Они ушли добровольно именно для того, чтобы никаких санкций против них не было. И - вернулись триумфаторами. Вот вся ситуация", - пояснил он.

"А теперь Володя Арьев, Ира Геращенко пытаются на нас, уже на будущую делегацию, переложить ответственность за провал, который они сами не смогли предотвратить. Я считаю, это низко. Я считаю, это подло. Это вообще недостойно. Тем более, что Володя Арьев совершенно незаконно получил дипломатический ранг как награду за эти успехи в Совете Европы", - добавил Яременко.

Также на Цензор.НЕТ: Бороться за введение санкций против российской делегации в ПАСЕ никто не собирается, - Арьев о новой делегации Украины

Полный текст интервью с вероятным будущим главой комитета Верховной Рады по международным делам Богданом Яременко читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3142155
 
 
 Топ комментарии
 
Зебобики обосрались на старте...а теперь пытаются отмыться...и винят попередников....
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Моряки шли по морю из украинского города в украинский , по нейтральных водах ,, Бодя не дуркуй !! "Мы сначала отправляем моряков в какие-то миссии, где их захватывают в плен, - а потом, спасаем их, запуская бумажные кораблики или одевая на руки резиночки с их фамилиями", - Яременко - Цензор.НЕТ 6092 ..
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Проплыть единственно возможным путем из Одессы в Мариуполь миссия?
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Зебобики обосрались на старте...а теперь пытаются отмыться...и винят попередников....
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А така надія у Петра була на військовий стан.
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Это тебе сам Петр сказал..или ты в своих влажных мечах это увидел..??
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То все було, у ваших ватно-коксових мізках....
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Ни помню кто сказал но дословно так - " ..Народ Украины им предоставил социальный лифт - а они не успев в него сесть уже успели насрать .." "Мы сначала отправляем моряков в какие-то миссии, где их захватывают в плен, - а потом, спасаем их, запуская бумажные кораблики или одевая на руки резиночки с их фамилиями", - Яременко - Цензор.НЕТ 1046
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Социальный лифт это не только "ВВЕРХ". Через 5 лет про партию СН украинцы будут вспоминать как дурной сон. А что будет Зелебеней даже не буду гадать. "Кому многое дано - с того многое и спроситься"
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Не «насрать» а обісраться, коли нарід не побачив арештів «липецьких фабрік і заводів Порошенка в россіі»...
А завдяки цим «фабрікам/заводам» вони й прийшли до влади.
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У этого тоже попередники виноваты, несите нового...
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ИДИОТ !!! ИЛИ ВАТНЫЙ 321!!! Каких уродов собрали в СН "Мы сначала отправляем моряков в какие-то миссии, где их захватывают в плен, - а потом, спасаем их, запуская бумажные кораблики или одевая на руки резиночки с их фамилиями", - Яременко - Цензор.НЕТ 3361
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Да, лучшие в ЕС, конечно. Только дурной народ этого не понял. Ничего, может, лет через 50...
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Как я понимаю теперь зеилы будут каждый раз, как обосрались - подобные коменты писать, чтобы сходу перевести стрелки?
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Петики ошибаются: ещё не обосрались. Это тренировка...
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тренировка перед обсиранием? норматив по сбрасыванию штанов на время?
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Кто их отправил ? Шо за базар ? Свыня их отправило .
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А что там вождь Зе, не закопал ли свой томагавк?
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Наконец кто-то сказал то о чем все предпочитают молчать. Зачем Порошенко это было нужно?
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Забыл?! Он надеялся ввести ВП "наподольше"! - для отсрочки или отмены выборов, но не проканало: разрешили только на 30 дней, а пацанов он отправлял заведомо в кацапский плен - ведь знал ЧТО их там ждет. "Мы сначала отправляем моряков в какие-то миссии, где их захватывают в плен, - а потом, спасаем их, запуская бумажные кораблики или одевая на руки резиночки с их фамилиями", - Яременко - Цензор.НЕТ 968
Из-за жлобства и амбиций одного идиота страдает 24 парня и их близкие..
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Моряки шли по морю из украинского города в украинский , по нейтральных водах ,, Бодя не дуркуй !! "Мы сначала отправляем моряков в какие-то миссии, где их захватывают в плен, - а потом, спасаем их, запуская бумажные кораблики или одевая на руки резиночки с их фамилиями", - Яременко - Цензор.НЕТ 6092 ..
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Проплыть единственно возможным путем из Одессы в Мариуполь миссия?
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Ох нам бы Китайское правосудие на пол года .
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Однако, с флешмобами-корабликами и браслетиками- он прав! Какой-то сюрреализм. Да и не только сюрреализм, а реальный бред.
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свинарнику нужны свои страдальцы! а о савченко уже ни один патриот не хрюкнет! "Мы сначала отправляем моряков в какие-то миссии, где их захватывают в плен, - а потом, спасаем их, запуская бумажные кораблики или одевая на руки резиночки с их фамилиями", - Яременко - Цензор.НЕТ 2777
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Слышь, страдалец не доделанный, если твой сосед по лестничной клетке скажет тебе, что отныне лестничная клетка и лифт его квартира то ты входить к себе домой будешь через окно?
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"...или одевая на руки резиночки с их фамилиями".

С таким подходом вы, зебилы, уже надели одну большую "резинку" на всю страну. "Мы сначала отправляем моряков в какие-то миссии, где их захватывают в плен, - а потом, спасаем их, запуская бумажные кораблики или одевая на руки резиночки с их фамилиями", - Яременко - Цензор.НЕТ 4252
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Долбень, б...? Сравнил божий дар с яичницей. Корабли и моряки посылались через свою территорию на свою территорию, а эта падла говорит флешмоб
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мы сначала, запрещаем морпехам сбивать развед бпла козломордых (с ****** биркой сделано **** в рф), а потом когда их убивают. звоним ***** и просим повлиять на "ту сторону", это очень мощный дипломатический удар и неимоверная храбрость зекомандовшки!
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это он еще смог сказать, его не расстреляли турецкие охранники, как карлова...у каждого своя миссия
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Г-н Яременко, вы пытаетесь рассуждать о вопросе, истинную суть и значения которого вы не знаете и вам знать это не положено. Эти люди знали на что они идут, знали цену своим действиям и были согласны на это. Они не предали, не раскрыли и будут освобождены и приедут домой героями.
Это будет не зависимо от вашего жалкого президента и от вас. вы можете что то "делать" или "не делать" - это ни на что не влияет.
Потому не сотрясайте воздух даром.
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Я так понял ты их "прокачивал" перед походом?
Твой жалкий боров отдал тупой приказ. Тупость приказа состоит из многих нюансов. В результате люди в плену, техника потеряна. А боров хотел у корыта остаться просто напросто на чужих судьбах. Настоящий полководец дорожит людьми а дебил соевый дорожит только своим жиром и баблом и в последствии сотрясал воздух своим соевым пердячим паром, который активно раздували такие мудозвоны как ты.
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Раньше, вроде был нормальным челом и хорошим дипломатом, пока не попал в ЗЕленую секту. Вот шо с людями делаить несвежая зелёная шаурма.
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"Мы сначала отправляем моряков в какие-то миссии, где их захватывают в плен, - а потом, спасаем их, запуская бумажные кораблики или одевая на руки резиночки с их фамилиями", - Яременко - Цензор.НЕТ 6221скоро заговорят о провокации с нашей стороны-дайте им время! "Мы сначала отправляем моряков в какие-то миссии, где их захватывают в плен, - а потом, спасаем их, запуская бумажные кораблики или одевая на руки резиночки с их фамилиями", - Яременко - Цензор.НЕТ 6221
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Значит сидеть в базах и никуя не делать. А то в плен могут захватить, а то и убить.Зачем тогда армия и флот
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Интересно, а если на донбассе захватили в плен - это тоже - он там в "какой то мисии был"?
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..дипломатов тоже с миссией отправляют в другие страны... яременку в турции не убили, а карлова - наоборот...а моряков лишь пленили при выполнении своей миссии
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и опять кремлевская риторика с уст представителя "команды Зе". (насчет моряков)

Они что все там у Зе такие ватные ?
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мда.
вот, посмотрите на фото.
С виду, вроде бы нормальный человек.
Тут самое главное, дать клиническому идиоту развить свою мысль.... и сразу всё становится на свои места.
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да, но этот идиот будет возглавлять комитет Рады по международным делам ((
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Яременко! С нетерпением ждём, как ты, под чутким руководством "Блазня" и Богдана с Разумковым, совершишь "прорыв в дипломатии"... Правда, в Турции, на встрече с Варфоломеем, был "прорыв" иного рода - прорвало в штаны.... "И пошёл он, солнцем палимый...", в очередной раз "обделавшись" в той области деятельности, для чего его выбирали 73% "Зедебилов"...
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И миссии какие- то, и война какя-то!!! А сам то ты человек или чудо- юдо какое-то?
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Олена Монова

После интервью Разумкова у меня все лента в постах «Ну наконец-то уЗеленского поняли, что войну хотелками не остановить».
В связи с чем у меня вопрос: а вы в самом деле думали, что они этого не знали с самого начала? В этом и состоит весь цинизм ситуации. Они знали. И при этом вдохновенно срали в квадратные, покрытые сфагнумом головы электората. Потому что это было именно то, что простий нарід хотел услышать. Все вот это про посадить барыг, война стой раз-два, каждому учителю ведро бабла и еще жменю сверху, и пусть никто не уйдет обиженным. Они на этом въехали в выборы и победили. Вернее, сначала они об этом написали сценарий, сняли кино, а потом въехали и победили.
Но вот тут и начинается самое интересное: в эти же квадратные, покрытые сфагнумом головы теперь нужно постепенно, аккуратно, бережно, так, чтобы не контузить и не разнести вдребезги прелую мозговую горошину, так и не успевшую развиться в полноценный боб, вложить мысль о том, что так, как обещали, не будет. И вообще не обещали, шутили просто. Что вы, шуток не понимаете?
То есть фактически они насрали в головы трижды: сначала киношкой своей про Голобородька, потом всей своей предвыборной кампанией, а теперь в третий раз, пытаясь красиво вырулить из двух первых актов дефекации.
И интересует меня в данном случае только лишь вместительность квадратных голов и сроки, когда эти головы разорвет поступающей противоречивой информацией.
Нет, еще одно интересует: куда подевались в Украине все те люди, которые еще на этапе первого сезона Голобородька должны были сделать стойку и понять, что перед ними именно то, что способно разнести изнутри страну вдребезги.
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Украинская дипломатия за последние 5 лет проявила себя с самой лучшей стороны. МИД при Паше Климкине - одно из самых эффективных министерств и международная изоляция педофила-наркодиллера путина и его банды террористов - прямая заслуга МИД и Климкина.
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лолиботы , хто сдал моряков в плен ? може Илон Маск
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