 Мы готовы продать Javelin, Украина и США согласовывают условия поставок, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.
"Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия", - сказал дипломат журналистам в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о возможной поставке ПТРК в Украину.
Напомним, подкомитет по вопросам обороны комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигнования на нужды Министерства обороны на 2020 год". Проект предусматривает выделение 250 млн долларов для безопасности помощи Украине, отмечают в посольстве Украины в США.
50 млн долларов из этой суммы предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.
Ранее Тейлор заявил журналистам, что Украина "хотела бы приобрести больше Javelin" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.
что всё идёт своим чередом
тока рошен спаситель\
или не так было?
- Суд пробачив Укртатнафті, нафтогазовій компанії Коломойського, штраф на 1 млрд грн, а НПК «Галичина», якою володіє олігарх, штраф на 326.9 млн грн
- МАУ заборгувала і не повертає державі 476 млн грн
- Колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко завдав збитків державі на 456 млн грн, але вже навіть знятий з розшуку.
- Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед Приватбанком на 1,5 млрд грн
- Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс"
- Запорізький завод феросплавів, що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. В результаті держава втратила 7 млрд грн
- Прибуток "Укрнафта", співвласником якої є Коломойський, за перше півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень
- Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергії на 350 млн грн щомісяця.
Але мабуть цього мало, тому:
- Коломойський вимагає в якості компенсації за Приватбанк 2 млрд дол
- Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол із-за банкрутства його компанії «Аеросвіт»
- У МАУ намагаються через суд домогтися повернення 900 млн грн
Себе оставьте .
Или предыдущих уже нет?
Сегодня, в не равном бое с проводами ЛЭП, представился военнослужащий ГРУ ВДВ РФ из 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, расположенной в г. Тольятти.
Теперь, эта кацапская тварь не придет на землю Украины!..
Скажем спасибо сильному порыву ветра! ссыль
-- с дырочками в тубусах и ракетках -- во имя жестов доброй воли -- а то, ещё стрельнет кто-нить без сценария?
В том, что сейчас происходит в Украине и вокруг неё, виновата не вата -- она в любой стране есть и шёлковой никогда не станет.
А виноваты ситуационные рефлексивные патриоты и гнилая украинская интеллигенция -- Лидеров-то нет!
А у совков всё всегда есть -- от идиотов, до гениев... -- и все в одну дудку дуют -- взяли, и угробили Украину -- по-дешовке -- во время войны, ещё до её окончания.
Так что, ботва заколосилась... ...можно на Флаге голубое менять на зелёное...
За 25 лет создать не могли. Уже в конце 80-х ракета обеспечивала точность попадания +- полметра.
А ведь техника в США всё это время на месте не стояла...
Принять закон и просить США как гранта Буд. меморандума установить все необходимое вооружение на Украине, до тех пор, пока не восстановится статус -кво 2013года
а вот что добьется зеЛеная сопля.увидим.
нам еще много чего нужно.
Зеленский озвучил Украине условия капитуляции перед Россией
Похоже, лекции о дихотомии добра и зла в мироздании украинскому президенту читает российский лидер Владимир Путин. На брифинге в Офисе президента Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России.
"Срочно ему позвонил, сказал, что это нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей".
Как мы видим, Зеленский говорит о некой "той" третей стороне, к которой российский лидер и его безумная страна не имеют никакого отношения.
Путин в таком случае просто посредник. Именно так перепутанный малыш звонит авторитетному папе и просит его повлиять на дворовых хулиганов.
- Зачем делать из президента страны-агрессора миротворца? Для более зачетного "прогиба" остаётся только, чтобы Украина выдвинула "дорогого Владимира Владимировича" на международную премию мира.
А тем временем телефонные переговоры двух президентов подтвердили в Кремле. На сайте президента РФ говорится, что Путин и Зеленский договорились "активизировать работу по возвращению пленных".
Кроме того, Кремль настаивает на прекращении обстрелов украинскими войсками населённых пунктов Донбасса. Но разве это не российские наёмники убили вчера 4-х украинских солдат? Зеленский заглянул в ухо Путину и не увидел так гебистскую душу?
Таким образом получается, что Путин обвинил в гибели украинских военных украинскую же армию, которая нарушает "хлебное перемирие". Президент Украины, и правда, согласился на российскую версию реальности?
А потом вышел перед украинским народом и повторил весь этот треш?
Сразу вспоминается обструкция, которой американские журналисты и политики подвергли Дональда Трампа, после того как он озвучил путинскую версию, что Россия не вмешивались в выборы, хотя американская разведка утверждает обратное.
Помните, как президента США чмерили за то, что он публично признался, что верит КГБ, а не собственным спецслужбам?
Разве сегодня произошло не тоже самое? Путин утверждает, что украинские военные обстреливают "мирные" оккупированные города, а президент Украины после этого договаривается, что это непорядок и что стрельбу нужно просто "исключить".
Но есть ещё кое-что.
"Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения.
Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления "ДНР" и "ЛНР" особого статуса", - говорится в сообщении на сайте Кремля.
В смысле?
Последовательное выполнение Минска - это как раз российское требование.
Все пять лет Украина вела дипломатическую войну, чтобы не допустить ситуации, когда выборы в местные органы власти, амнистия для всех, возобновление выплат на оккупированные территории, возвращение туда банков, создание народной милиции произошли до выполнения пункта 11 - "выведение иностранных войск, вооружений и разоружение наемников".
Именно в этом была загвоздка. Украинский план выполнения Минских соглашений предполагал первоочерёдное исполнение пунктов безопасности: прекращение огня, отвод вооружения, выведение российских войск, передача российско-украинской границы украинкой стороне, а уже потом имплементация политической части как-то: выборы, создание местной милиции и назначение судов, внесение изменений в Конституцию и т.д.
Зеленский согласился на российский порядок выполнения Минских соглашений? Тогда почему мы узнаем об этом с сайта российского президента и только после гибели четырёх украинских солдат?
Вспомним, что журналистика в качестве посредника этим "чувакам" тоже не нужна.
Поэтому узнать подробности президентских договоренностей или хотя бы уточнить у Зеленского, кто же все-таки, на его взгляд, воюет на Донбассе и в каком качестве он воспринимает Путина, - не представляется никакой возможности.
Вербовка как правило происходит на минусе, а не на плюсе. Никто не предлагает объекту денег, не сулит всяческих благ. Человеку создают проблемы. Много проблем. Важно, чтобы неприятности валились на него отовсюду и одновременно.
А потом появляется "добрый дядя" и просто проявляет к нему сочувствие. Ну и конечно-же поддерживают объект в его ненависти ко "всем тем козлам, которые мешают ему жить". Так достигается доверие.
Ведь куратор оказывается единственным близким человеком. Вернее, не так. Единственный друг, который не предал в беде, внезапно оказывается куратором.
Но для благодарного объекта это уже мелочи. Он сам готов служить. Тут главное, чтобы вербовщик не подталкивал, а вроде бы как соглашался на сотрудничество, которое инициирует его жертва.
После того как стало известно, что в результате обстрела погибли украинцы, Зеленский сразу же позвонил Путину. Сам. По своей инициативе.
Хотя должен был выйти и послать его туда, куда он этапирует местных чиновников и прочих лиц, утративших его доверие.
Взаимозависимость двух Владимиров чем дальше, тем больше становится очевидной.
В пору говорить о новом кремлёвском спикере, единственная роль которого в украинской политике - это озвучивать украинцам российские тезисы и ставить написанные в Кремле условия капитуляции.
Понимает ли президент Украины, что он постепенно превращается в new-Медведчука - неизвестно. Но Путин, будучи опытным гебистом, не может не наслаждаться вербовкой неопытного коллеги.
Лариса Волошина
Жаби зелені! Тільки педро міг про таке домовитись!
Це провокація! Ми кажемо джавелін, думаємо -педро!
Тільки педро знає як з того джавеліна жагнути!