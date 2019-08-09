 Мы готовы продать Javelin, Украина и США согласовывают условия поставок, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия", - сказал дипломат журналистам в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о возможной поставке ПТРК в Украину.

Напомним, подкомитет по вопросам обороны комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигнования на нужды Министерства обороны на 2020 год". Проект предусматривает выделение 250 млн долларов для безопасности помощи Украине, отмечают в посольстве Украины в США.

50 млн долларов из этой суммы предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

Ранее Тейлор заявил журналистам, что Украина "хотела бы приобрести больше Javelin" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

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