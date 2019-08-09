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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:вооружение (3233) США (15199) Тейлор (77) Javelin (58)

 Мы готовы продать Javelin, Украина и США согласовывают условия поставок, - Тейлор

Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для нужд украинского войска.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия", - сказал дипломат журналистам в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о возможной поставке ПТРК в Украину.

Напомним, подкомитет по вопросам обороны комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигнования на нужды Министерства обороны на 2020 год". Проект предусматривает выделение 250 млн долларов для безопасности помощи Украине, отмечают в посольстве Украины в США.

50 млн долларов из этой суммы предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

Ранее Тейлор заявил журналистам, что Украина "хотела бы приобрести больше Javelin" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Горбулин: Украине недостаточно Javelin, американские противоракетные комплексы Patriot были бы сегодня важнее

Источник: https://censor.net.ua/n3142153
 
   
 Топ комментарии
 
фсьо, счас песикив удар хватит... низя же так без предупреждения такие новости постить...
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пэсыкам только порох нужен, зачем им Джавелины))
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идиотам-порохоботам не понять, что на их вороватом и брехливом идоле свет клином не сошёлся,
что всё идёт своим чередом
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фсьо, счас песикив удар хватит... низя же так без предупреждения такие новости постить...
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идиотам-порохоботам не понять, что на их вороватом и брехливом идоле свет клином не сошёлся,
что всё идёт своим чередом
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Ага. Станицю Луганську клоун уже подарував кацапам.
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А ти що не зміг за все життя вивчити українську порося ?
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А вы тут причем , переговоры с джавелинах в Украину велись еще огда клоун х... по роялю играл.Чего возбудился то, зеленка? Уже место под орден приготовил?
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На кой оно надо если ответку запрещают а рашисты , наперёд знающие,что мовный закон отменят, открывают в Киеве свои информ агенства, при этом представители Лугандона спокойно гуляют по "контролируемой" Украиной территории, заявляя, что Станица и Счастье наши???
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От оно... Нарешти дочекались. Это - слив Зеленским Украины. Верните нам мародёра!!!
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да с нами разговаривают как с Африкой - как то так
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а ЗЕбіл до цього яким боком? Він вів переговори по закупкам? на що він здатний так це закупити шаурму в Туреччині...))
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ну так с приходом зе ванговали - ВСЁ
тока рошен спаситель\
или не так было?
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- Суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ, якою володіє Коломойський
- Суд пробачив Укртатнафті, нафтогазовій компанії Коломойського, штраф на 1 млрд грн, а НПК «Галичина», якою володіє олігарх, штраф на 326.9 млн грн
- МАУ заборгувала і не повертає державі 476 млн грн
- Колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко завдав збитків державі на 456 млн грн, але вже навіть знятий з розшуку.
- Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед Приватбанком на 1,5 млрд грн
- Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс"
- Запорізький завод феросплавів, що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. В результаті держава втратила 7 млрд грн
- Прибуток "Укрнафта", співвласником якої є Коломойський, за перше півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень
- Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергії на 350 млн грн щомісяця.
Але мабуть цього мало, тому:
- Коломойський вимагає в якості компенсації за Приватбанк 2 млрд дол
- Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол із-за банкрутства його компанії «Аеросвіт»
- У МАУ намагаються через суд домогтися повернення 900 млн грн
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отака судова реформа від порошенки, малята...
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а стрелять разрешите или как радары ???????????
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Та отправляйте их своим ходом. Геолокацию знаете ...Мы посредники.
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да вы шо? продавать? а может мы сами сделаем ядерное оружие ,на эти деньги - может и тогда джавелины нам не понадобятся - как надоело шо нас воспринимают как страну третьего мира = они готовы через 5 лет войны и 13 тысяч погибших украинцев - самки собаки
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ты працювати пробувало чепушило?, сидить сутками на цензори
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тю, він же на роботі. Отака в нього блатна робота.
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Мы готовы продать Javelin, Украина и США согласовывают условия поставок, - Тейлор

Себе оставьте .
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Они будут продавать какое-то бэушное гавно , еще и стрелять с него не разрешат .
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пэсыкам только порох нужен, зачем им Джавелины))
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кто не понял шо происходит - Трамп требует сейчас у Южной Корее больше денег за защиту - как то так и это у с них он требует - теперь подумайте как к нам он относиться
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а ты реально индеец
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У нас американские войска, к сожалению, не стоят.
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во дела！ пэтюнька вымаливал джавелины на коленях, пол года пиарился, пол года договаривался и вез, а ту хренак, уже договариваются внезапно по тихому
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Не по-тихому, а по наезженой колее, которую как раз Порох и проложил.
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Зебенята думают, что если бы зебил стал президентом в 2014 году, то и тогда бы сразу дали оружие, это же зебил. Объяснять им что на это нужны годы, бесполезно.
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В Турции преЗЕдент знатно повеселил людей своим поведением....кто бы с ним о том оружии говорил раньше...
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Сирожа, вы глупец. Колея пэтуньчика совсем не колея, а так, поросшая бурьяном тропинка. А вот высказывания Тейлора в адрес Зе говорит о многом. Прикинь, "клован" ухайдокал профисииианала дипломата пэтюльку. Как то так.😀
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На коленях не по-тихому стоит сопля перед хйлом.
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Володька, нэ позорь порохосрань своей тупостью так по черному！😀
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Чувак, ты уже два раза продемонстрировал свою тупость. По-черному!
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Глупый ты, тут не просто так, а за деньги.😀
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специально для "цензора" - плохая новость для порохоботов! так корректно? порохоботов не обидел?
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покупали уже или мало?
Или предыдущих уже нет?
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а предыдущие ваще кто-то видел? кроме муженка и парашенка?
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Не покупали, а США передавали в счет своей помощи...
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и поэтому они находятся на складах нато в польше
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Джавеліни в західній Україні, Рівне та Львів.
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их вроде и не использовали. Американцы запретили..
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Их тогда еще не было. Не запретили, а есть договоренность и условия применения.
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Коллеги!.. Единомышленники по форуму!

Сегодня, в не равном бое с проводами ЛЭП, представился военнослужащий ГРУ ВДВ РФ из 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, расположенной в г. Тольятти.
Теперь, эта кацапская тварь не придет на землю Украины!..
Скажем спасибо сильному порыву ветра! ссыль
Ми готові продати Javelin, Україна і США погоджують умови поставок, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6996
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Это из этой бригады были два чучела в плену, которых на Гадю поменяли...
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а шо,хотел сэлфи сделать?так верхом на электричке надежнее
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Когда американцы поставляли снайперские комплексы , два из них не увидели и не нашли . После визита свыни офшорной .
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Мы готовы продать Javelin,
-- с дырочками в тубусах и ракетках -- во имя жестов доброй воли -- а то, ещё стрельнет кто-нить без сценария?
В том, что сейчас происходит в Украине и вокруг неё, виновата не вата -- она в любой стране есть и шёлковой никогда не станет.
А виноваты ситуационные рефлексивные патриоты и гнилая украинская интеллигенция -- Лидеров-то нет!
А у совков всё всегда есть -- от идиотов, до гениев... -- и все в одну дудку дуют -- взяли, и угробили Украину -- по-дешовке -- во время войны, ещё до её окончания.
Так что, ботва заколосилась... ...можно на Флаге голубое менять на зелёное...
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Давайте еще пзрк "Стингер" и "Патриоты".Да побольше.Крылатые ракеты "гарпун" то же не помешают.Да что там мелочиться.И "Томагавки" давайте еще паровозом.
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Они не откажутся, но денег нет у нас на такой комплект...к сожалению... Ми готові продати Javelin, Україна і США погоджують умови поставок, - Тейлор - Цензор.НЕТ 1963
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Дело не сколько в деньгах - ведь на Джавелины и проч. деньги выделяют сами США. Дело ещё и в доверии к тому, что созданы достаточные условия для хранения больших количеств и применения по стандартам НАТО. И что оружие не будет взорвано в очередной калиновке и не попадёт врагу. Ведь Джавелины были разработаны в 80-х годах, поступили на вооружение в 1996 году, но по сегодняшний день ничего подобного у России, или там Китая нет. То-есть нет переносной ракеты, которую выстреливают в сторону цели и убегают. А она сама по сложной траектории летит к ней, сама находит и сама производит поражение в её наиболее уязвимую часть...
За 25 лет создать не могли. Уже в конце 80-х ракета обеспечивала точность попадания +- полметра.
А ведь техника в США всё это время на месте не стояла...
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Если они согласны продавать очередную партию, то уже уверены в способности ВСУ обеспечить необходимые условия по этому направлению...по "Пэтриотам" будет гораздо сложнее, но модификации двадцатилетней давности могут и продать... для начала..
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нада толю-матню с тепловизором вызывать для поисков... иначе никак.
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Если абстрогироваться от всего и оставить голые факты, то ситуация неоднозначная. Двойные стандарты. Ополченцев называют террористами, за то что им поступает оружие из России - отчасти ето справедливо. Но мы ведь не намного лучше, вместо конструктивных мирных переговоров с ними, покупаем оружие у США и убиваем их. По факту - одни украинцы убивают других, забыв что еще пять лет назад были одной мирной,процветающей страной, а Россия с США стоят и курят в сторонке, лишь дергая за ниточки из-за ширмы как в кукольном театре, США насрать на Украину - она для них лишь полигон для войны с Россией. П.С. Я не защищаю Россию - она агрессор и Путин - *****, просто есть еще другая сторона "медали" о которой никто не хочет говорить
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Сорри, но Украина покупает, как государство, которое борется с захватчиком своей территории, прикрывающегося местными сепаратистами и снабжающего их...Поэтом у ставить ВСУ на один уровень с сепарами не совсем корректно....мягко говоря...
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Мы уничтожаем террористов. С террористами ни одна уважающая себя страна переговоров не ведет. Их тупо уничтожают.
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руский - это враг и террорист, а с ними никаких переговоров. Хороший руский - мертвый руский, так еще чеченцы говорили, когда резали вас свиньи в первую чеченскую.
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козломокша, а ну-ка смастурбируйся как отсуда за поребрик, у тебя маскхалат не по сезону! Ми готові продати Javelin, Україна і США погоджують умови поставок, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4664
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..Танюха ж навчалась .Корочку * отримала . Знатна мін...мінет...а !
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Миномёты при её виде падали, отказывались принимать боевое положение, а про стрельбу не было и речи. Ми готові продати Javelin, Україна і США погоджують умови поставок, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6606
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Не бзди, укранские ПТРК активно используются в войне против руских свиней. Американские ПТРК более нового поколения и работают по принципу "выстрелил и забыл", по-этому пр решении определенных задач ими проще поразить цель.
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Учи матчасть, боец нового поколения.
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А шо он не так сказал, алень? Американский дозор, в Ираке, куеву кучу танков набил, на марше. Время между выстрелами мизерное: тока подавай трубы.
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Ага, при Яныке нам "джавелины" поставляли США...
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и что он может превратиться в вооруженную, надежно защищенную витрину Запада", - заявил Горбулин.Источник: https://censor.net.ua/n3131852

Принять закон и просить США как гранта Буд. меморандума установить все необходимое вооружение на Украине, до тех пор, пока не восстановится статус -кво 2013года
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А вот "на Украине" - у нас В стране не говорят. Мы, Украинцы говорим в Украине, но на росии/на параше/на кацапстане.
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Это заслуга Пороха.
а вот что добьется зеЛеная сопля.увидим.
нам еще много чего нужно.
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А как кричала зрадоботня ..нене принявшая зеленый цвет по поводу "джавелинов"...мол "джавелины" на складах...зачем мы их покупали...они все должны быть на предке...и каждую минуту стрелять...А что она сейчас выть будет? Ведь и первой партии "джавелины"...и те которые поступят.....будут стоят и будут стоять на второй...а то и на третьей линии обороны.....
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Не дадут Американцы больше джавелинов. Не дадут пока тут у власти это гавно плавает. Они сильные, потому что не идиоты. ВаЗЕлин с шефирамибогданколомойским собрался слить Украину. Эти джевилины завтра же забудут где то и отступят с позиций, для подлизывания жопы кацапам и *****.

Зеленский озвучил Украине условия капитуляции перед Россией

Похоже, лекции о дихотомии добра и зла в мироздании украинскому президенту читает российский лидер Владимир Путин. На брифинге в Офисе президента Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России.

"Срочно ему позвонил, сказал, что это нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей".

Как мы видим, Зеленский говорит о некой "той" третей стороне, к которой российский лидер и его безумная страна не имеют никакого отношения.

Путин в таком случае просто посредник. Именно так перепутанный малыш звонит авторитетному папе и просит его повлиять на дворовых хулиганов.

- Зачем делать из президента страны-агрессора миротворца? Для более зачетного "прогиба" остаётся только, чтобы Украина выдвинула "дорогого Владимира Владимировича" на международную премию мира.

А тем временем телефонные переговоры двух президентов подтвердили в Кремле. На сайте президента РФ говорится, что Путин и Зеленский договорились "активизировать работу по возвращению пленных".

Кроме того, Кремль настаивает на прекращении обстрелов украинскими войсками населённых пунктов Донбасса. Но разве это не российские наёмники убили вчера 4-х украинских солдат? Зеленский заглянул в ухо Путину и не увидел так гебистскую душу?

Таким образом получается, что Путин обвинил в гибели украинских военных украинскую же армию, которая нарушает "хлебное перемирие". Президент Украины, и правда, согласился на российскую версию реальности?

А потом вышел перед украинским народом и повторил весь этот треш?

Сразу вспоминается обструкция, которой американские журналисты и политики подвергли Дональда Трампа, после того как он озвучил путинскую версию, что Россия не вмешивались в выборы, хотя американская разведка утверждает обратное.

Помните, как президента США чмерили за то, что он публично признался, что верит КГБ, а не собственным спецслужбам?

Разве сегодня произошло не тоже самое? Путин утверждает, что украинские военные обстреливают "мирные" оккупированные города, а президент Украины после этого договаривается, что это непорядок и что стрельбу нужно просто "исключить".

Но есть ещё кое-что.

"Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения.

Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления "ДНР" и "ЛНР" особого статуса", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

В смысле?

Последовательное выполнение Минска - это как раз российское требование.

Все пять лет Украина вела дипломатическую войну, чтобы не допустить ситуации, когда выборы в местные органы власти, амнистия для всех, возобновление выплат на оккупированные территории, возвращение туда банков, создание народной милиции произошли до выполнения пункта 11 - "выведение иностранных войск, вооружений и разоружение наемников".

Именно в этом была загвоздка. Украинский план выполнения Минских соглашений предполагал первоочерёдное исполнение пунктов безопасности: прекращение огня, отвод вооружения, выведение российских войск, передача российско-украинской границы украинкой стороне, а уже потом имплементация политической части как-то: выборы, создание местной милиции и назначение судов, внесение изменений в Конституцию и т.д.

Зеленский согласился на российский порядок выполнения Минских соглашений? Тогда почему мы узнаем об этом с сайта российского президента и только после гибели четырёх украинских солдат?

Вспомним, что журналистика в качестве посредника этим "чувакам" тоже не нужна.

Поэтому узнать подробности президентских договоренностей или хотя бы уточнить у Зеленского, кто же все-таки, на его взгляд, воюет на Донбассе и в каком качестве он воспринимает Путина, - не представляется никакой возможности.

Вербовка как правило происходит на минусе, а не на плюсе. Никто не предлагает объекту денег, не сулит всяческих благ. Человеку создают проблемы. Много проблем. Важно, чтобы неприятности валились на него отовсюду и одновременно.

А потом появляется "добрый дядя" и просто проявляет к нему сочувствие. Ну и конечно-же поддерживают объект в его ненависти ко "всем тем козлам, которые мешают ему жить". Так достигается доверие.

Ведь куратор оказывается единственным близким человеком. Вернее, не так. Единственный друг, который не предал в беде, внезапно оказывается куратором.

Но для благодарного объекта это уже мелочи. Он сам готов служить. Тут главное, чтобы вербовщик не подталкивал, а вроде бы как соглашался на сотрудничество, которое инициирует его жертва.

После того как стало известно, что в результате обстрела погибли украинцы, Зеленский сразу же позвонил Путину. Сам. По своей инициативе.

Хотя должен был выйти и послать его туда, куда он этапирует местных чиновников и прочих лиц, утративших его доверие.

Взаимозависимость двух Владимиров чем дальше, тем больше становится очевидной.

В пору говорить о новом кремлёвском спикере, единственная роль которого в украинской политике - это озвучивать украинцам российские тезисы и ставить написанные в Кремле условия капитуляции.

Понимает ли президент Украины, что он постепенно превращается в new-Медведчука - неизвестно. Но Путин, будучи опытным гебистом, не может не наслаждаться вербовкой неопытного коллеги.

Лариса Волошина
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Поверніть *****!
Жаби зелені! Тільки педро міг про таке домовитись!
Це провокація! Ми кажемо джавелін, думаємо -педро!
Тільки педро знає як з того джавеліна жагнути!
Ми готові продати Javelin, Україна і США погоджують умови поставок, - Тейлор - Цензор.НЕТ 5322
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