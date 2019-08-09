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 Политика Украины
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Все про:Газпром (2896) Нафтогаз (2713) Россия (73569) Коболев (335)

 Россияне настроены отсрочить начало переговоров по газу, чтобы с наступлением холодов прибегнуть к шантажу, - Коболев

Российская сторона намерена затягивать трехсторонние переговоры по газу.

Об этом сообщил в сети Facebook председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ.

"Президент в Турции дал очень важный сигнал, сообщив, что уже этой осенью будет принят закон о концессиях, который упростит сотрудничество государства с частным бизнесом. Это означает, что один из главных вариантов функционирования нашей ГТС после отделения оператора становится более вероятным", - говорится в сообщении.

Также Коболев отметил, что "Нафтогаз" неоднократно говорил о перспективности передачи управления украинской ГТС консорциуму международной компании, особенно, если "Газпром" займет неконструктивную позицию на переговорах по транзиту.

"Сегодня мы видим, что россияне настроены отсрочить начало переговоров, чтобы с наступлением холодов в который раз прибегнуть к шантажу и выкручиванию рук", - сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

По его словам сейчас является особенно важным грамотно и без ошибок завершить проведение анбандлингу по оптимальной моделью ISO.

"Только эта модель обеспечит возможность в дальнейшем защищать интересы Украины в судах против Газпрома и при этом полностью выполнить требования европейской газовой директивы", - заявил он

Также Коболев напомнил о создании филий "Оператор газотранспортной системы Украины" и "Оператор подземных хранилищ газа".

"К оператору ГТС уже переведен персонал, подготовлены к передаче активы. Очень важной для дальнейшей реализации анбандлингу является быстрая сертификация нового оператора со стороны НКРЭКУ. Только после получения всех необходимых разрешений он сможет начать самостоятельную работу", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп от "Слуги народа" Арахамия назвал short-list кандидатов в премьеры - Коболев, Витренко, Гончарук и Рашкован

Источник: https://censor.net.ua/n3142148
 
   
 Топ комментарии
 
пусть только попробуют. Зебля кааааааак позвонит, да каааааак прпросит:
-не шантажируйте нас пожаааааалуйста!
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Тут вопрос не собственного потребления а транзита. Когда договора не будет - не будет прокачки. Европушка засуетится (особенно если еще зима будет холодная) и начнет давить Украину соглашаться на условия хуйла, бо типа вся ЕС замерзнет. Плюс Германия начнет еще интенсивнее под эту марку продавливать реализацию Северного потока 2. Вон вишь типа украинцы уперлись, а от этого страдают европейцы.
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А Вы мудак зачем миллионы премий получали чтоб статистом работать какой с вас менеджер который не способен обеспечить страну без раша газа хапуга
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пусть только попробуют. ***** кааааааак позвонит, да каааааак прпросит:
-не шантажируйте нас пожаааааалуйста!
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ну, правильно - хай зелёненький учится, у петьки ж получалось, правда, петька на стабильной зарплатке была))
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******* на пальчике коломойского крутится в направлении ветра, и как бы сильно ветер не дул петушок не взлетит.
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очень мудрая мысль, только причем она к моему посту??
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Коболев, ты лучше давай вопрос о повышении твоей ЗП и премиальных поднимай, а то мамка твоя в США с голоду помирает! - курицу без соли ест, из-за отсутствия хлеба черную и красную икру прямо на колбасу мажет!!!
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Да, да! Гнать Коболева, а Ромчик сам анбандлинг, ***, выдаст на гора и всего за 7грн. 54 коп!
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хочешь помочь прёмгазу,да не знаешь как? Росіяни налаштовані відтермінувати початок переговорів щодо газу, щоб з настанням холодів вдатися до шантажу, - Коболєв - Цензор.НЕТ 2079
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хранилища заполнены, реверс из словакии как работал так и продолжает. В чем шантаж?
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Тут вопрос не собственного потребления а транзита. Когда договора не будет - не будет прокачки. Европушка засуетится (особенно если еще зима будет холодная) и начнет давить Украину соглашаться на условия *****, бо типа вся ЕС замерзнет. Плюс Германия начнет еще интенсивнее под эту марку продавливать реализацию Северного потока 2. Вон вишь типа украинцы уперлись, а от этого страдают европейцы.
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Да, судя по всему ГТС это последний и уже битый козырь Украины в этом вопросе. То что северный поток2 не остановить ясно давно, а вот то что у коболева нет никакого ответа на это, выйдет боком всей Украине
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Холода еще не наступили,а Коболев иК•уже"выкручивают мозги".
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Да, да!
Гнать Коболева поганой метлой, а Колян не хуже Ромчика нам анбандлинг, ***, выдаст на гора и всего за 7грн. 53 коп!
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А Андрюшка... Ты чей помощник? На чьей стороне, мальчиш-плохиш!?
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А Вы мудак зачем миллионы премий получали чтоб статистом работать какой с вас менеджер который не способен обеспечить страну без раша газа хапуга
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О, а вот и Сержык падлючился, с разаблачение! Он и Ромчика, и Коляна переплюнет и анбандлинг, ***, выдаст на гора и всего за 7грн. 34 коп!
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о какая осведомленность 7грн. 34 коп я так понял ты сидишь на шоколадной кассе и деньги расписуешь или ты уже к новой власти примазался вы же как те черви где платят там и поносите да АФМАШ или ты преференции имеешь с Коболева что так яростно встал на защиту.
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Дорогой Сержик! Мы, порохоботы, выступаем от имени чистого разума, а поэтому не приемлем всякого рода истерики, завывания и прочие "проявления патриотизма". А пока в сухом остатке Украина имеет заметные успехи в международных судах при потугах практически ВСЕХ министерств и ведомств, только у Нафтогаза. Вапросы?
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Пора вже цього придурка гнати з "Нафтогазу".
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раиська-родина теплых полов...правда,по черному Росіяни налаштовані відтермінувати початок переговорів щодо газу, щоб з настанням холодів вдатися до шантажу, - Коболєв - Цензор.НЕТ 4094

дмитрий stoff‏ @dim_stoff

У домов нет труб. Заметили? Девочки у колодца. Заволжье, 1890 год

Росіяни налаштовані відтермінувати початок переговорів щодо газу, щоб з настанням холодів вдатися до шантажу, - Коболєв - Цензор.НЕТ 2994
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Почему это образец узаконненго мародерства еще не под следствием? Или новая власть хочет создать прецендент как надо себе премии выписывать и зарплаты за счет знедоленого населения. Далеко собрались товарищи слуги как бы возвращаться скоро не пришлось к разбитому корыту а не к кормушке.
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Он ведь Рыжий Черт. То есть- неприкасаемый. Как Чубайс, у соседей. Если покопаться, то и в Остальном Мире есть аналоги.
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То как нервничает и суетится Коболев, показывает что не все так радужно для нафтогаз. А спокойствие Газпрома еще больше заставляет его нервничать
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Эта рыжая малолетка, долго еще там сидеть будет?
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Ну то хай "стерхами" і доставляють в Європу. Їм же контракти виконувать.
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Первого января цена транзита будет определять Украина , пусть нервничает Газпром .
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коболев-герой ты им так и скажи - до задницы ваш газ
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