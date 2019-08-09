 Россияне настроены отсрочить начало переговоров по газу, чтобы с наступлением холодов прибегнуть к шантажу, - Коболев

Об этом сообщил в сети Facebook председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ.
"Президент в Турции дал очень важный сигнал, сообщив, что уже этой осенью будет принят закон о концессиях, который упростит сотрудничество государства с частным бизнесом. Это означает, что один из главных вариантов функционирования нашей ГТС после отделения оператора становится более вероятным", - говорится в сообщении.
Также Коболев отметил, что "Нафтогаз" неоднократно говорил о перспективности передачи управления украинской ГТС консорциуму международной компании, особенно, если "Газпром" займет неконструктивную позицию на переговорах по транзиту.
"Сегодня мы видим, что россияне настроены отсрочить начало переговоров, чтобы с наступлением холодов в который раз прибегнуть к шантажу и выкручиванию рук", - сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".
По его словам сейчас является особенно важным грамотно и без ошибок завершить проведение анбандлингу по оптимальной моделью ISO.
"Только эта модель обеспечит возможность в дальнейшем защищать интересы Украины в судах против Газпрома и при этом полностью выполнить требования европейской газовой директивы", - заявил он
Также Коболев напомнил о создании филий "Оператор газотранспортной системы Украины" и "Оператор подземных хранилищ газа".
"К оператору ГТС уже переведен персонал, подготовлены к передаче активы. Очень важной для дальнейшей реализации анбандлингу является быстрая сертификация нового оператора со стороны НКРЭКУ. Только после получения всех необходимых разрешений он сможет начать самостоятельную работу", - подытожил он.
-не шантажируйте нас пожаааааалуйста!
Гнать Коболева поганой метлой, а Колян не хуже Ромчика нам анбандлинг, ***, выдаст на гора и всего за 7грн. 53 коп!
дмитрий stoff @dim_stoff
У домов нет труб. Заметили? Девочки у колодца. Заволжье, 1890 год