 В ДТП под Житомиром пострадали 24 человека. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Нацполиция области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 9 августа около 13.10 в полицию поступило сообщение о ДТП вблизи с. Тетеровка Житомирского района.

Предварительно, на автодороге столкнулись микроавтобус и автомобиль BMW, в результате чего травмы получили 24 человека. По имеющейся информации, в результате столкновения автомобиль BMW загорелся.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и 21 пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажир легковушки. Погибших среди людей нет.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП и Житомирского районного отделения полиции, экстренные службы.

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