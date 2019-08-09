 Формулировки Минских соглашений - очень неудачные, но провести их ревизию нам не дадут, - Яременко

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы не сможем осуществить такую ревизию. Это большая иллюзия, которой успокаивали на протяжении 5 лет и меня как эксперта, и в целом общественность. Мол, да вы не бойтесь, никто не собирается их выполнять, это чушь и т.д. Нет, либо мы проиграем это до конца, и нас заставят все выполнить, либо мы полностью переиграем ситуацию. Потому что на ревизию Минска Россия едва ли когда-нибудь пойдет", - сказал Яременко.

Формулировки Минских соглашений избранный депутат считает "очень неудачными".

"И они неслучайно такие неудачные в рамках Минских соглашений. О том, что там, например, контроль за границей передается, после дня выборов – ну, что это такое? И вот это нам вряд ли позволят изменить", - считает депутат.

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Яременко видит выход для Украины в том, чтобы попытаться полностью переиграть ситуацию.

"Можно попытаться полностью изменить систему. Или привести ситуацию к тому, что по умолчанию все, кроме России, скажут: не сработало, давайте искать что-то другое. Тогда мы хотя бы мы лишимся давления со стороны Франции, Германии и США", - сказал он.

"Да, останется давление со стороны России, но это неизбежно. Оно будет всегда, пока существует Россия и этот конфликт. Поэтому тут выбор невелик", - подытожил Яременко.

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Полный текст интервью с Богданом Яременко можно прочитать здесь.