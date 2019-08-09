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 Политика Украины
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 Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа: обсудили вопрос политзаключенных и введение СММ ОБСЕ в Крыму

9 августа, в Международный день коренных народов мира, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Встреча состоялась по совместной инициативе сторон. Ее цель - углубление сотрудничества Офиса Президента, представительства Главы государства в Крыму, Меджлиса крымскотатарского народа и координацию усилий для деоккупации полуострова и его реинтеграции. В мероприятии приняли участие постоянный представитель Президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, член Меджлиса Рустем Умеров.

"Наша встреча планировалась, чтобы ближе познакомиться, пройтись по всем принципиальным вопросам в отношении Крыма, защиты крымских татар. Какие шаги мы должны вместе предпринимать, что уже осуществляется с вашей стороны", - отметил Владимир Зеленский.

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Участники обсудили вопросы защиты прав человека, в частности политзаключенных, на территории временно оккупированной АР Крым и г. Севастополя. Также речь шла о законодательных инициативах и гуманитарных вопросах.

Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа: обсудили вопрос политзаключенных и введение СММ ОБСЕ в Крыму 01

Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров проинформировали Главу государства о текущей ситуации на оккупированном полуострове. Лидер крымских татар акцентировал внимание на том факте, что оккупанты пытаются угнетать коренной народ Крыма.

С целью фиксации всех нарушений прав человека в Крыму председатель Меджлиса крымскотатарского народа и лидер крымскотатарского народа предложили поднять на международной арене вопрос о введении постоянной мониторинговой миссии на временно оккупированном полуострове. Они отметили, что соответствующее право уже имеют Мониторинговая группа ООН по правам человека и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая работает на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Постоянный представитель Президента в АРК Антон Кориневич отметил, что оккупационные власти РФ не допускают международные мониторинговые миссии по правам человека на временно оккупированный полуостров, поскольку понимают, что собранные факты могут быть использованы в международных судебных инстанциях, в том числе в Международном уголовном суде.

"Она имеет мандат по всей Украине, но ее не допускают в Крым. Нам надо везде, на всех площадках, где мы можем, настаивать на том, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ имеет право въезжать в Крым", - констатировал Рефат Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобождение украинских политзаключенных станет одной из тем обсуждения во время визита Зеленского в Турцию, - Чубаров

Источник: https://censor.net.ua/n3142140
 
   
 Топ комментарии
 
Навіщо обговорювати те, що виконати не зможеш? Ще потрібно пообіцяти вічну молодість, або вічне життя. Це буде такий самий обман. Чому не обговорювати реальні речі і пояснювати свої реальні можливості?
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У татар нет своей автономии. Может, если бы Украина сейчас им дала её, у них был бы стимул бороться с кацапами? А так, занимаются коллабрационизмом...
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и я об этом ниже написала. Видимо им придется самим заботится за себя и они это понимают.
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Не кто им не чего не даст . Родину нужно защищать , а не пилить бюджет по выгоде .
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после как Ислямов провода замкнул на границе и перекрыл электричество никаких патриотических поступков более не наблюдалось.
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Порох обещал. Рада не проголосовала. Не было 300 голосов.
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а 4-х погибших ***** посмертно награждать не будет чтобы путин не обиделся?
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А Зеленський проінформував представників Меджлісу про образи, які постійно пишуть його прихильники у бік кримських татар? Щось не віриться у практичні кроки зевлади щодо захисту громадян України в Криму.
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кстати - да, много негатива на татар можно тут прочитать. Видимо каждый выживает как хочет.
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Не просто негатива, а непідтвердженої інформації. Про деяку вже відомо, що то була відверта брехня.
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менталитет украинский такой, прижимистый. Мне кажется если б татары в свое время наравне с украинцами воевали бы и под дебальцево или под иловайском то все равно - они чужие и автономии им не видать ни при какой власти. Это мое личное мнение.
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Навіщо обговорювати те, що виконати не зможеш? Ще потрібно пообіцяти вічну молодість, або вічне життя. Це буде такий самий обман. Чому не обговорювати реальні речі і пояснювати свої реальні можливості?
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Зеленский встретился с представителями крымскотатарского народа

А я б не встречался .
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Этот Куприк просто провокатор, не обращайтевнимание.
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