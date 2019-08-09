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Все про:ВР (23264) Разумков Дмитрий (137)

 Первое заседание Рады нового созыва пройдет 29 августа, - Разумков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Слуга народа" предлагает провести первое пленарное заседание Рады 29 августа

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова избрали главой подготовительной группы по подготовке первого заседания новоизбранной Рады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Партия "Слуга народа" не проводит переговоры о коалиции в Раде, - Разумков

Первое заседание Рады нового созыва пройдет 29 августа, - Разумков 01

Дмитрий Разумков

После этого спикер Андрей Парубий, который открыл заседание, ушел.

Тем временем, Разумов заявил, что "Слуга народа" предлагает провести первое пленарное заседание Рады 29 августа.

За данное решение проголосовало большинство присутствующих делегатов от партий.

Разумков объяснил решение желанием не оттягивать запуск политического процесса.

"Оппозиционная платворма "За життя" предлагала дату 20 августа, однако Разумков отметил, что это не возможно по процедурам, так как должны пройти минимум 20 дней после оглашения результатов выборов.

Первое заседание Рады нового созыва пройдет 29 августа, - Разумков 02

Сергей Левочкин

Артур Герасимов от имени "Европейской Солидарности" отметил, что лучше было бы провести заседание после 29 августа, чтобы избежать возможного обжалования этого решения.

Первое заседание Рады нового созыва пройдет 29 августа, - Разумков 03

Артур Герасимов и Ирина Геращенко

В предыдущей Раде был установлен допустимый максимум по численности нардепов в одном комитете на уровне 35 парламентариев. Теперь подготовительная группа установила новый минимум - 7 парламентариев, а максимум - 31. Также "Слуга народа" предлагает уменьшить количество комитетов.

Источник: https://censor.net.ua/n3142138
 
   
 Топ комментарии
 
Это герой всех сражений , начиная от Куликовской битвы . По мнению офшорной свыни .
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А, чего это дурачок со справкой ушел, обиделся шоле?
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Согласен . Ахметовское дерьмо себя покажет .
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И снова грохот,
И снова гром.
рвутся пуканы и пердаки
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Допкиных как почетных наркоманов , пригласите бо скучно .
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А, чего это дурачок со справкой ушел, обиделся шоле?
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Только у нас возможно такое: спикер (!!!) с "фефектами фикции" и как бонус - со справкой о дебилизме. Перше засідання Ради нового скликання відбудеться 29 серпня, - Разумков - Цензор.НЕТ 2372
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"Дядя, ты дурак?"(с) А ведь сколько лет тебя здесь вижу - казался как бы...ммм..."умнее". Показалось, похоже.. Перше засідання Ради нового скликання відбудеться 29 серпня, - Разумков - Цензор.НЕТ 2154
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Головне, що він добре вимовляє: «путін -*****».
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Зато рэформатор, панимать нужно！
Вообще то пичаль пичльная, конечно.
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Жалкое оправдание, ей-Богу..тем более все знают, что у логопефта таки действительно есть справка с советских времен о дебилизме, ну чего хамить, а? Вы не меня унижаете этим, а прежде всего себя.
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Вы с херакелом иванычем ну никак не решите кому бы эту справку всучить - как 2 дурачка носитесь! Перше засідання Ради нового скликання відбудеться 29 серпня, - Разумков - Цензор.НЕТ 9640
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у тебя эта справка на лбу отпечатана , гэбня
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Серость, никогда не знаешь КТО по "ту сторону", так что - не перенапрягай свои все 2 извилинки, биднятко..ты с гыгой полопоти - вам есть о чем, и - не попрошайничай, больше не подам: никакого креатива - одна серость! Перше засідання Ради нового скликання відбудеться 29 серпня, - Разумков - Цензор.НЕТ 7421
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чим швидше почнуть роботу, тим швидше буде розчарування від команди фотографів та аніматорів.
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Димка недоРазумение тоже рвется к булаве, как бздливый бобик, что бы через 2 месяца обняв башку руками, приговаривать-какой идиот! нах оно мне надо было!
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Первое заседание ВР 29 серпня. Все исполняют волю Украинского Народа и бьют ногами, желательно по голове, следующих избранников: парубия, рабиновича, шуфрича, новинского, бойко, королевскую, медведчука и всех остальных гавкающих в защиту лугандонистов.
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Какие наглые, загорелые морды! =)
Лето удалось!
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Ну и фейс...у него тоже есть справка как у логопефта, похоже.))
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Это герой всех сражений , начиная от Куликовской битвы . По мнению офшорной свыни .
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Ну и "подборочка"...жесть! Кунсткамера уродов отдыхает.
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Богдан не лучше Пашинского , вот в чём беда , боролись с " вальцманами" , а получили " голобородек" , две страны в мире , где Премьер и Президент " голобородьки" - Израиль и Украина
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У этой барышни , погиб муж на фронте . Был добровольцем в 14 г . Если не ошибаюсь .
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да. так и было. и она сделала карьеру в т.ч. и на смерти мужа. и взяла компенсацию (есси не ошибаюсь 600 тыс грн) за гибель мужа и яростно продолжала торговлю на крови с убийцами ее мужа
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Где-то попадалось: типа она с этой чупакаброй и посодействовала отправить мужа поскорее на тот свет..может и - фигня, но было такое в инете.
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Вот теперь ну почти полный комплект всех "розенбл..дей" ВР.
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Дякую. Ну і наостанок - іруська геращенчиха з випученим оченятами під час інавгурації Зеленського.
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