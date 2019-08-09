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 Политика Украины, Общество
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 Это за гранью понимания, - журналистка Коберник обвинила замглавы ОП Тимошенко во лжи по поводу рассылки заявления Богдана

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в своем свежем интервью предоставил журналистам неправдивую информацию.

Об этом пишет журналистка издания theБабель Катерина Коберник на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Тимошенко в интервью Лиге сказал, что в ОП не смогут найти, кто слил заявление Богдана об отставке в СМИ, а сам он скачал заявление с сайта 24 канала и просто рассылал журналистам. Я не стану даже комментировать, как сотрудник ОП, который курирует коммуникации со СМИ, в ответ на вопросы журналистов может отправлять фото из сайта. Это за гранью понимания", - написала Коберник.

По словам журналистки "theБабель" опубликовал фото заявления в 19:50. В ответ на их запрос уточнить информацию об отставке из "Интерфакс", Тимошенко прислал фото заявления Андрея Богдана. 

"На сайте 24 канала фото появилось спустя 3 минуты после нас, так же, как и на "НВ". На двух последних сайтах, кроме прочего, на фото стоят вотермарки, у Тимошенко - нет", - продолжила Коберник.

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Журналистка утверждает, что Тимошенко пытался продвинуть эту историю в СМИ примерно с 17:00 1 августа.

"В это время он прислал фото в редакцию, как минимум одного, известного новостного сми, но размещать фото без допкомментариев там отказались. Первым фото появилось на медведчуковском NewsOne - примерно в 18:00 (если смотреть сейчас). и никто этого не заметил, никто не сослался, потому что сми Медведчука мониторят плохо, а Тимошенко в интервью отметил", - заявила Катерина Коберник.

"Задача медиа - не торговать лицами, не хайповать, не дружить с "великими", а рассказывать своим читателям правду и не молчать, когда власть врет. не молчать, даже если это угрожает жизни, безопасности и будущему. В этом случае целый ряд ведущих журналистов страны знает, что топ-сотрудник ОП врет. Врет очень примитивно, грубо и цинично. Врет, потому что верит, что журналисты промолчат. И промолчат не потому что их жизни или безопасности что-то угрожает, а просто потому, что они не захотят портить отношения с властью, чтобы не потерять инсайды, приходить на оффреки и шаурму в лес. Такие скрины, как наш, есть у нескольких редакций", - отметила журналистка.

Также она сказала, что "theБабель" сейчас один публикует скрин переписки и рискует попасть в информ блокаду команды президента. 

"Мы не хотим быть немыми свидетелями вранья власти. если мы промолчим сейчас, где гарантия, что не сделаем это еще и еще раз. Надеюсь, когда ОП попробует назвать наш скрин фотошопом или еще чем-то, коллеги опубликуют и свои. Если нет - такие чиновники именно то, что мы все заслужили, а это не так", - подытожила Коберник.

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Напомним, 1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.

2 августа информацию об отставке Богдана опровергли глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и замглавы Офиса Президента Руслан Рябошапка.

Богдан в свою очередь подтвердил, что писал заявление также, как и все.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в недавнем интервью отрицает свою причастность к организации распространения фейка о том, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан подал в отставку.

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Это за гранью понимания, - журналистка Коберник обвинила замглавы ОП Тимошенко во лжи по поводу рассылки заявления Богдана 01
Это за гранью понимания, - журналистка Коберник обвинила замглавы ОП Тимошенко во лжи по поводу рассылки заявления Богдана 02

Источник: https://censor.net.ua/n3142137
 
   
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- Может быть, это члены какой-нибудь тайной лиги дураков или остатки некогда могучего ордена розенкрейцеров, или же ополоумевшие холостяки, -- кто знает... думал Остап ©
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Все і так зрозуміло, під наркотою захотілось пожартувати.
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Видно у чувака любимый
фильм «ДМБ»:

«…обязательно бахнем и не раз, весь
мир в труху, но потом….»
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Треба вже робити список всієї брехні, яку оприлюднювали зебіли. Добре, що хоч почали про таку брехню привселюдно говорити.
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" Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в своем свежем интервью предоставил журналистам неправдивую информацию "

Тю , я б тоже так зробив . нет никаких журналистов , они все пропагандоны .
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Ти розумієш, що згідно закону "Про інформацію" влада зобов'язана надавати правдиву інформацію?
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Хм, что во власти очень многие брехуны это неудивительно и уже как-то привычно. Но что "целый ряд ведущих журналистов страны" как лохи на любой развод клюют, это вызывает вопросы, 1. Они дествительно "ведущие"? 2. Что им еще можно легко навешать чтобы нам мозги промыть?
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Медиабл.. поняли что их жестко поимели. Что там на "Дорогенька" обижались? )) Где же теперь ваши футболочки, флешмобы?)
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Когда все СМИ "мочили" Зеленского начиная от января, публикуя абсолютную ложь, фейки которе лились из администрации Порошенка, о том что если выберут Зеленского будет крах экономики, Зеленский засланный казачек Путина и т.д. то журнашлюшки не верещали о лжи. А как только на горизонте виднеются посадки тех кто разворовывал страну во время войны тут же находятся те кто хочет на любой мелочи сделать сенсацию. Какое к вам журналюги может быть уважение? Вы обычные дешевые панельные "мляди", только и всего. А народный президент с народом прекрасно может общаться и без вас, благо есть для этого все возможности и как видно желание.
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