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 Политика Украины
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 В Раде проходит первое заседание подготовительной депутатской группы

В Верховной Раде проходит первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Участие представителей СМИ в заседании не предусмотрена, однако запланированны брифинги участников заседания.

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Цель заседания - подготовка парламента нового созыва к работе.

Источник: https://censor.net.ua/n3142136
 
 
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ТЕГИ: ЗМІ, ВИБОРИ-19, РАДАПресу не пустили на підготовче засідання нової Ради
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зелёненькие, а ну ка скажите мне тупенькому: што щас происходит за заседалово в подвале здания под куполом, кого?? и это тоже конституционно, как и выборы??
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Идея Савченко с минометами и расстрелом всех выживших после первой аттаки...
Мне все больше и больше нравится!))))
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