 В Раде проходит первое заседание подготовительной депутатской группы

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Участие представителей СМИ в заседании не предусмотрена, однако запланированны брифинги участников заседания.
Цель заседания - подготовка парламента нового созыва к работе.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Участие представителей СМИ в заседании не предусмотрена, однако запланированны брифинги участников заседания.
Цель заседания - подготовка парламента нового созыва к работе.
ТЕГИ: ЗМІ, ВИБОРИ-19, РАДАПресу не пустили на підготовче засідання нової Ради
Мне все больше и больше нравится!))))