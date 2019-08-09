 В Раде проходит первое заседание подготовительной депутатской группы

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Участие представителей СМИ в заседании не предусмотрена, однако запланированны брифинги участников заседания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фракцию "Слуги народа" поделят на 15 групп методом жеребьевки, - пресс-секретарь партии Кравчук

Цель заседания - подготовка парламента нового созыва к работе.