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 В день протестного митинга в Москве состоится турнир по вождению автозаков: "Участники продемонстрируют навыки маневрирования и стрельбы"

Федеральная служба исполнения наказаний России 10 августа проведет в Москве турнир по вождению автозаков – автомобилей для перевозки задержанных и подозреваемых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Участники продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы", - говорится в сообщении.

Отметим, что 10 августа в центре Москвы запланирован согласованный митинг численность до 100 тысяч человек с требованием допустить до выборов незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и закрыть уголовное дело о массовых беспорядках, возбужденное после несанкционированной акции 27 июля.. Предыдущие аналогичные мероприятия 27 июля и 3 августа не были согласованы с властями и закончились массовыми задержаниями. 

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Российские пропагондисты отмечают, что "главное тюремное управление Российской империи первым в мире из пенитенциарных ведомств предложило и экспериментально опробовало в Санкт-Петербурге перевозку арестантов в укрепленных крытых автомобилях". 11 августа отмечается в России как День транспортной службы уголовно-исполнительной системы.

Источник: https://censor.net.ua/n3142133
 
 
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- В Советской России, - говорил Кай Юлий Старохамский, драпируясь в одеяло, - сумасшедший дом - это единственное место, где может жить нормальный человек. Все остальное - это сверх-бедлам. Нет, с большевиками я жить не могу! Уж лучше поживу здесь, рядом с обыкновенными сумасшедшими. Эти по крайней мере не строят социализма. Потом здесь кормят. А там, в ихнем бедламе, надо работать. Но я на ихний социализм работать не буду. Здесь у меня, наконец, есть личная свобода. Свобода совести! Свобода слова!(с)
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А так же по маханию дубинкой резиновой на скорость, на силу, по скоростному винтилову, самое артистичное падение от попадания бумажного стаканчика и лучший наряд силовика.
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а вместо кеглей на трассе соревнований митингари? В день протестного митинга в Москве состоится турнир по вождению автозаков: "Участники продемонстрируют навыки маневрирования и стрельбы" - Цензор.НЕТ 9763
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Федеральная служба исполнения наказаний России 10 августа проведет в Москве турнир по вождению автозаков - автомобилей для перевозки задержанных и подозреваемых. Источник: https://censor.net.ua/n3142133
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Одночасно можна тренуватися бити та затримувати своїх громадян. Повно перехожих, тому є об'єкти для тренування В день протестного митинга в Москве состоится турнир по вождению автозаков: "Участники продемонстрируют навыки маневрирования и стрельбы" - Цензор.НЕТ 9434
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Перед митингом в мАцкве - я на стоянке автозаков , заранее пробрался внутрь - чтоб не стоять в очередях и не получать 314сды ... В день протестного митинга в Москве состоится турнир по вождению автозаков: "Участники продемонстрируют навыки маневрирования и стрельбы" - Цензор.НЕТ 1577
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А турнир по пыткам и расстрелу , когда будет . Смотришь - дно пробито , не эти суки углубляются .
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могут лапти насмешить своей жизнедеятельностью) а конкурс кто громче проорет КРЫШНАМ !!! когда ?)
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В умовах, максимально наближених до бойових?))))
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Скучно, ждем турнир по травматам.
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