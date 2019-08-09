 "ДТЭК больше не вспоминал о продаже своих активов", - Загребельская рассказала, в каких "антимонопольных муках" рождался "Роттердам+"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

"Вчера пронеслась новость об объявлении подозрений по делу "Роттердама +". Напомню в каких "антимонопольных мукам" рождалась эта формула.

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Июнь 2015 г.

АМКУ начал комплексное исследование рынка энергетики.

Сентябрь 2015 г.

В АМКУ с заявлениями относительно возможных злоупотреблений монопольным положением компаниями-участниками рынка электрической энергии обратились НКРЭКУ и Укрэнерго.

17 сентября 2015 г.

В ответ на заявления АМКУ начал расследование по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением группой ДТЭК. Последнее инкриминировалось два нарушения:

• искусственное завышение стоимости электроэнергии из-за завышения, в том числе путем внутригруповой продажи, себестоимости угля;

• создание искусственного дефицита электроэнергии на рынке.

За такое решение проголосовали девять из девяти государственных уполномоченных.

В этот же день АМКУ, в том числе по заявлению группы компаний ДТЭК, принял решение о предоставлении рекомендаций НКРЭКУ по устранению недостатков в механизме формирования оптовой рыночной цены на электричество.

"НКРЭКУ должен разработать и утвердить порядок формирования прогнозной оптовой рыночной цены с учетом предельной цены системы по углю и условно постоянных затрат субъектов генерации", - сообщил глава АМКУ.

В течение 10 дней НКРЭКУ должен был дать ответ АМКУ, каким образом будут учтены данные рекомендации.

18 сентября 2015 г.

Председатель АМКУ сообщил, что комитет уже получил 90% всей необходимой информации для анализа рынка электрической энергии в рамках исследования.

28 января 2016 г. и 17 февраля 2016 г.

НКРЭКУ дважды направляли в АМКУ на согласование формулу.

До 24 февраля между АМКУ и НКРЭКУ проходили согласительные совещания, по результатам которых НКРЭКУ доработали формулу с учетом замечаний АМКУ, в результате чего появился "Роттердам +".

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24 февраля 2016 г.

Председатель АМКУ (с 19 мая 2015 года главой АМКУ является Юрий Терентьев. - Ред.) лично согласовал формулу "Роттердам +".

3 марта 2016 г.

НКРЭКУ приняла постановление, которым ввела формулу Роттердам +

5 апреля 2016 г.

В день, когда АМКУ должен был признать ДТЭК и Энергоатом монополистами на рынке, в правоохранительные органы поступило сообщение о заминировании здания, в связи с эвакуацией людей заседание не состоялось.

30 апреля 2016 г.

На сайте группы ДТЭК была размещена информация, что последние готовы пойти на продажу собственных активов в рамках антимонопольного процесса.

Май 2016 г.

"Роттердам +" начал работать.

В дальнейшем ДТЭК больше не вспоминал о продаже своих активов, а АМКУ так и не признал, что группа является монополистом и злоупотребляет своим влиянием", - рассказала Загребельская.





Ранее стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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