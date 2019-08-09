 Звонок Зеленского Путину и другим руководителям стран "нормандской четверки" был очень смелым шагом, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом временно поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор заявил журналистам в Киеве.

"Мы наблюдали, что перед украинским правительством возникла дилемма после гибели четырех морских пехотинцев на Донбассе. С одной стороны, был естественный инстинкт и желание ответить огнем на то, что ваших солдат убивают. Я знаю, что правительство Украины рассматривало такой вариант. Но я также знаю, что украинское правительство, как и другие правительства в мире, хотели бы увидеть наконец окончательное решение войны на Донбассе", - рассказал он.

По словам Тейлора, убийство четырех украинских военных на Донбассе четко показывает, что агрессия идет с российской стороны и со стороны возглавляемых Россией сил.

"Украинское правительство настойчиво ищет пути для того, чтобы завершить эту войну, и я считаю, что со стороны украинского руководства это был очень смелый шаг позвонить Путину и другим руководителям стран "нормандской четверки" для того, чтобы требовать еще одной встречи для обсуждения того, как остановить эти действия, во время которых гибнут украинские военные", - подчеркнул он.

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Тейлор подчеркнул, что такой шаг Зеленского позволил Украине продемонстрировать моральное превосходство своей позиции в войне на Донбассе. Он также отметил, что надеется на шаги со стороны России в направлении прекращения агрессии.

"Я обсуждал этот инцидент с высокими чинами украинской армии, и они подтвердили, что очень тщательно взвешивали, какой ответ на этот дать. Им надо было принять не простое решение, потому что те, кто нанес удар, после этого инцидента сразу скрылись с места, с которого стреляли. Если бы украинская сторона нанесла ответный удар, скорее всего, погибли бы гражданские с той стороны, а не собственно боевики. Поэтому я думаю, что украинская власть этим шагом продемонстрировала, что стремится закончить эту войну, но на своих условиях", - отметил он.

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Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью:старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

В связи с этим Президент Украины Владимир Зеленский призвал в ближайшее время провести саммит "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и РФ.

В среду глава государства провел совещание с главами силовых ведомств. После этого на брифинге он рассказал о своем телефонном разговоре с президентом РФ Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого призвал Макрона срочно собраться в нормандском формате, тот пообещал согласовать встречу с Меркель и Путиным.

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