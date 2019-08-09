EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, За рубежом
  4435  169
Все про:Зеленский (2424) Тейлор (77) Донбасс (19112) нормандская четверка (604)

 Звонок Зеленского Путину и другим руководителям стран "нормандской четверки" был очень смелым шагом, - Тейлор

Звонок президента Украины Владимира Зеленского президенту Российской Федерации Владимиру Путину и другим руководителям стран "нормандской четверки" был храбрым шагом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом временно поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор заявил журналистам в Киеве.

"Мы наблюдали, что перед украинским правительством возникла дилемма после гибели четырех морских пехотинцев на Донбассе. С одной стороны, был естественный инстинкт и желание ответить огнем на то, что ваших солдат убивают. Я знаю, что правительство Украины рассматривало такой вариант. Но я также знаю, что украинское правительство, как и другие правительства в мире, хотели бы увидеть наконец окончательное решение войны на Донбассе", - рассказал он.

По словам Тейлора, убийство четырех украинских военных на Донбассе четко показывает, что агрессия идет с российской стороны и со стороны возглавляемых Россией сил.

"Украинское правительство настойчиво ищет пути для того, чтобы завершить эту войну, и я считаю, что со стороны украинского руководства это был очень смелый шаг позвонить Путину и другим руководителям стран "нормандской четверки" для того, чтобы требовать еще одной встречи для обсуждения того, как остановить эти действия, во время которых гибнут украинские военные", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина просит США продать больше ракетных комплексов Javelin, - Тейлор

Тейлор подчеркнул, что такой шаг Зеленского позволил Украине продемонстрировать моральное превосходство своей позиции в войне на Донбассе. Он также отметил, что надеется на шаги со стороны России в направлении прекращения агрессии.

"Я обсуждал этот инцидент с высокими чинами украинской армии, и они подтвердили, что очень тщательно взвешивали, какой ответ на этот дать. Им надо было принять не простое решение, потому что те, кто нанес удар, после этого инцидента сразу скрылись с места, с которого стреляли. Если бы украинская сторона нанесла ответный удар, скорее всего, погибли бы гражданские с той стороны, а не собственно боевики. Поэтому я думаю, что украинская власть этим шагом продемонстрировала, что стремится закончить эту войну, но на своих условиях", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна была приостановить участие в Минских переговорах после гибели четырех военных на Донбассе, - Безсмертный

Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью:старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

В связи с этим Президент Украины Владимир Зеленский призвал в ближайшее время провести саммит "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и РФ.

В среду глава государства провел совещание с главами силовых ведомств. После этого на брифинге он рассказал о своем телефонном разговоре с президентом РФ Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого призвал Макрона срочно собраться в нормандском формате, тот пообещал согласовать встречу с Меркель и Путиным.

Также читайте: Правительство Германии подтвердило готовность к активизации переговоров "нормандской четверки"

Источник: https://censor.net.ua/n3142124
 
   
 Топ комментарии
 
он большой смельчак.-Зеленский четырежды уклонился от призыва на военную службу в 2014-2015 годах, - Минобороны
 показать весь комментарий
 
Да это не просто смело было...это практически подвиг был...Звезду героя мира зебобику...срочно.... Звонок Зеленского Путину и другим руководителям стран "нормандской четверки" был очень смелым шагом, - Тейлор - Цензор.НЕТ 6425
 показать весь комментарий
 
Так виглядає людина, після "хороброго кроку". Дивися, на переплутай!


Звонок Зеленского Путину и другим руководителям стран "нормандской четверки" был очень смелым шагом, - Тейлор - Цензор.НЕТ 3382

А потім, щоб заспокоїти населення перелякане цією мармизою, виступає Хомчак, з заявою, що всі війська на місці і готові до будь-яких несподіванок.
А апаришин, що збирався розпродавати "надлишкове армійське майно", раптом прозріває і заявляє, що "маємо бути готові до війни як японі до цунамі"!
Сміливець обісраний...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Не скажи! 5 лет назад тут было даже интересно, а нынче - соево-кацапская помойка.. Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8396
"Не той тепер Миргород, Хорол рiчка не та.." Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8396
 показать весь комментарий
 
 
соевые стратеги, вы правы. храбрый шаг - это парад во время Иловайска и сдача Дебальцево.
 показать весь комментарий
 
 
привет, кацапа. плОтЮт справно? без задержек?
 показать весь комментарий
 
тут много зеботов вопрос а что вы делаете здесь на передовую в окопы у зе перемирие он не видит обстрелы будьте там мишенями.
 показать весь комментарий
 
 
Да вы шо на приколе все там разве пуйло такой динозавр что даже поговорить с ботоксным идет за геройство,так вы вместе с европой далеко уйдете раз боитесь его так
 показать весь комментарий
 
кто только в последнюю неделю зелебеню не тролил...
 показать весь комментарий
 
 
Дивно, а чому ж ви тоді Бен Ладану не подзвонили????
Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор - Цензор.НЕТ 2032
 показать весь комментарий
 
 
Буш был ссыкуном, в отличии от храбреца Зю, вот и не звонил Усаме.
 показать весь комментарий
 
 
Смелый шаг-это открытие уголовного дела против Медведчука...приостановление "Минских переговоров" (а ещё лучше перезапуск в другом формате с участием США,Польши,Канады,Литвы)
 показать весь комментарий
 
 
не за это люди голосовали. Пусть звонит и разговаривает с путиным и договаривается.
пора закрывать эту войну, надоело.
 показать весь комментарий
 
тоб-то ви ще у цьому сумніваєтесь...
І що ми маємо за цей "мір" віддати?
 показать весь комментарий
 
 
почему сразу отдать? Договариваться надо и решать проблему. И не с макроном каким-то, а именно с путиным. Встречаться и обсуждать проблему. Сколько это продолжаться должно?
 показать весь комментарий
 
Не з путіним, а з ******.
Як би від нас нічого не було потрібно, то хіба би ця війна досі тривала? Значить щось їм треба. На відміну від вас я добре знаю що, але мені цікава ваша позиція, що ви готові віддати. Нехай це буде і у тисячу разів менше ніж те що їм потрібно, але ж у вас є своє бачення? Цікаво почути.
 показать весь комментарий
 
 
чтобы узнать что он нас потрибно, надо сначала выйти на переговоры и прояснить картину. Понимаете? Иначе мы будем и далее воевать и не знать что им потрибно в итоге.
Какие то шаги в направлении друг друга надо делать и встречаться и обсуждать, а не думать что им потрибно.
 показать весь комментарий
 
щось ви довго відповідаєте. Такий великий список друкуєте?
 показать весь комментарий
 
Будет . ты видишь как винторогие испражняются . А у их хозяев , пердаки рвет .
 показать весь комментарий
 
На счет мертвечука, то звони юге плокулолу, он откроет. Гарантия 100%
 показать весь комментарий
 
а сша польше и канаде это надо ? сша уже сказали что нынешний формат вполне достаточен, а от сша волкер поприсутствует
 показать весь комментарий
 
Откуда знаешь? Ведь ни одна порохосрань не смотрела ни квартал, не лигу, ни сватов, ни комика, где инфу черпанул, чепушило?
 показать весь комментарий
 
 
Так зелёный петушатник об этом сам всем рассказывает во всю.
У вас я так понимаю это за положняк,да чепушило?
 показать весь комментарий
 
Я бы сказал точнее - СМЕШНЫМ..... в юморном жанре
 показать весь комментарий
 
Я тоже поражен и восхищен нашим Зе!!!
Полезть в президентьі заканчивать войну, при отсутствии предстввления, планов, способов и понимания причин конфликта, нужно иметь невероятную смелость)))
 показать весь комментарий
 
 
Смелый шаг это не наколенях перестать стрелять а защищать родину всеми имеющимися средствами, не мы к врагу пришли а враг к нам.
 показать весь комментарий
 
 
Цензор, во что ты превратился...ПОЗОР тебе.. Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор - Цензор.НЕТ 2236
 показать весь комментарий
 
Судя по этой ветке Барыга-Мародер оставил очень большое наследие Порохоботов которое все никак не угомонится что их шефа Народ Украины послал накуй... Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор - Цензор.НЕТ 3559
 показать весь комментарий
 
 
Эта скотина по ходу купила и бутусова .
 показать весь комментарий
 
 
та не факт, может перепись делают, реестр составляют...
 показать весь комментарий
 
Млять, достали со своим Шоколадом. Обязательно, быть порохоботом, чтобы окуевать с шимпанЗЕ
 показать весь комментарий
 
я тоже критикую Зе - так как есть за что на жаль , но с таким остервенением с каким критикуете его вы можно по вам сделать только один вывод - вы порохоскот !!!
 показать весь комментарий
 
це було мерзотно і огидно кого обрала Україна
 показать весь комментарий
 
 
Да-да, 5 лет позора, воровства и унижений украинцев.
 показать весь комментарий
 
сьодні 20 лєт царствованія ***** владіміровіча
 показать весь комментарий
 
 
Я навіть знаю яку "бойову нагороду" Зелє потрібно дати за цю "сміливість"
Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор - Цензор.НЕТ 1246
 показать весь комментарий
 
 
Ага.
"Пацан умудрился на колени встать по телефону."
 показать весь комментарий
 
 
А раньше ***** значит не четко было ямно расийская агрессия.... Дибилы...
 показать весь комментарий
 
"Завтрак на границе" отменяется

Будут чавкать прямо в Киеве.

Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9878

Ну если главари боевиков свободно гуляют по нашей территории, а Служба Баканова Украины лепит отмазки, то почему бы кремлю не открыть свой пропагандистский ресурс прямо в Киеве? Предварительно выставив требования поменять законы Украины, а то им некомфортно.
Или это и есть тот "русскоязычный канал", который обещал открыть Зеленский?

https://ibigdan.livejournal.com/23972998.html
 показать весь комментарий
 
Веник приехал покєрувать Радой? )))
 показать весь комментарий
 
Да, лизнуть диктатора тут смелость нужна еще та, это же как тигра поцеловать.
 показать весь комментарий
 
Станицу Луганскую сдали террористам

Российские оккупанты намерены полноценно воспользоваться "жестом доброй воли" от Владимира Зеленского и взять под контроль поселок городского типа, откуда вывели украинских военных. Террористы уже стали свободно разгуливать по нашей территории.

В пятницу, 9 августа, стали известны планы оккупационной администрации "ЛНР" по фактическому взятию Станицу Луганской под контроль.

Согласно "указу", подписанному главарем группировки недореспублики Леонидом Пасечником и наверняка согласованному с Москвой, украинской стороне строить мост через Северский Донец боевики не дадут.

По одной простой причине - им нужен объект, по которому смогут проехать танки. Кроме того, террористам важен и полный контроль за мостом, чтобы они были способны быстро перейти в наступление.

Вчера же Пасечник издал "документ", в котором сказано, что мост отныне террористы должны считать частью "ЛНР". Со всеми вытекающими и с оповещением об этом украинской делегации в Минске.

Читайте также: Ищут предателя: у Зеленского вычислили больше десятка вероятных "кротов"
Кроме того, попытки наших коммунальщиков починить объект и военных разминировать территорию возле него, главарь боевиков приказал считать нападеним.

Параллельно с этим путинские наемники собираются привести все войска, которые должны были быть отведены, в полную боеготовность. Но и это не все.

ФСБшники под прикрытием МГБ должны выявить среди населения Станицы проукраинских активистов и зачистить их. Сложностей с этим у них не возникнет, ведь контроль над этой территорией силы ООС уже не обеспечивают.

"Главам городских и районных администраций "Луганской народной республики" подготовить обращение к "народному совету" о включении в состав "ЛНР" поселка городского типа Станица Луганская", - сказано в "документе".

Де-факто, издание этого "указа" свидетельствует о том, что Зеленский и его команда сдали Станицу Луганскую боевикам. И даже если захватом города террористы покажут свое нежелание наступления мира, нарвутся на глубокую обеспокоенность, один из важнейших освобожденных населенных пунктов просто передали русским. Со всеми вытекающими в виде карательных акций местного населения и разграблением пгт.

Напомним, 3 июня президент назначил Леонида Кучму лидером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. И первое же заседание под его предводительством с новым главой государства закончилось скандалом. В Минск экс-президент привез с собой "дорожную карту от Зеленского", в которой значились предложения снять экономическую блокаду с "ДНР" и "ЛНР", а также запретить военнослужащим ВСУ стрелять даже в случае провокаций оккупантов.

Без Табу
https://antikor.com.ua/articles/320466-stanitsu_luganskuju_sdali_terroristam
 показать весь комментарий
 
Мост в Станицу уже строить ни кто не будет лугандон против еще собирается и Станицу Луганскую отбить Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор - Цензор.НЕТ 3561
 показать весь комментарий
 
И только вдали где-то за горизонтом слышен жуткий грохот разрывающихся ПРохоботских пуканов...
 показать весь комментарий
 
Та то вони ще не бачили, як він на роялі грає Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор - Цензор.НЕТ 5111
 показать весь комментарий
 
У соевых негодование у них барыга мародер грабил и им перепадало а тут теперь приходится на голодном пайке сидеть.Придурки угомонитесь ваш поезд ту-ту...
 показать весь комментарий
 
 
Когда оккупировали Крым, они тоже восхищались выдержкой украинских военных не поддающихся на провокации. Им просто не нужны лишние проблемы с РФ. Сами бы они не стали терпеть. Вспомните как в Сирии уничтожили российских наемников.
 показать весь комментарий
 
Тейлор открыто издевается над ПРохоботами
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх