 Звонок Зеленского Путину и другим руководителям стран "нормандской четверки" был очень смелым шагом, - Тейлор

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом временно поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор заявил журналистам в Киеве.
"Мы наблюдали, что перед украинским правительством возникла дилемма после гибели четырех морских пехотинцев на Донбассе. С одной стороны, был естественный инстинкт и желание ответить огнем на то, что ваших солдат убивают. Я знаю, что правительство Украины рассматривало такой вариант. Но я также знаю, что украинское правительство, как и другие правительства в мире, хотели бы увидеть наконец окончательное решение войны на Донбассе", - рассказал он.
По словам Тейлора, убийство четырех украинских военных на Донбассе четко показывает, что агрессия идет с российской стороны и со стороны возглавляемых Россией сил.
"Украинское правительство настойчиво ищет пути для того, чтобы завершить эту войну, и я считаю, что со стороны украинского руководства это был очень смелый шаг позвонить Путину и другим руководителям стран "нормандской четверки" для того, чтобы требовать еще одной встречи для обсуждения того, как остановить эти действия, во время которых гибнут украинские военные", - подчеркнул он.
Тейлор подчеркнул, что такой шаг Зеленского позволил Украине продемонстрировать моральное превосходство своей позиции в войне на Донбассе. Он также отметил, что надеется на шаги со стороны России в направлении прекращения агрессии.
"Я обсуждал этот инцидент с высокими чинами украинской армии, и они подтвердили, что очень тщательно взвешивали, какой ответ на этот дать. Им надо было принять не простое решение, потому что те, кто нанес удар, после этого инцидента сразу скрылись с места, с которого стреляли. Если бы украинская сторона нанесла ответный удар, скорее всего, погибли бы гражданские с той стороны, а не собственно боевики. Поэтому я думаю, что украинская власть этим шагом продемонстрировала, что стремится закончить эту войну, но на своих условиях", - отметил он.
Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью:старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.
В связи с этим Президент Украины Владимир Зеленский призвал в ближайшее время провести саммит "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и РФ.
В среду глава государства провел совещание с главами силовых ведомств. После этого на брифинге он рассказал о своем телефонном разговоре с президентом РФ Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого призвал Макрона срочно собраться в нормандском формате, тот пообещал согласовать встречу с Меркель и Путиным.
"Не той тепер Миргород, Хорол рiчка не та.."
пора закрывать эту войну, надоело.
І що ми маємо за цей "мір" віддати?
Як би від нас нічого не було потрібно, то хіба би ця війна досі тривала? Значить щось їм треба. На відміну від вас я добре знаю що, але мені цікава ваша позиція, що ви готові віддати. Нехай це буде і у тисячу разів менше ніж те що їм потрібно, але ж у вас є своє бачення? Цікаво почути.
Какие то шаги в направлении друг друга надо делать и встречаться и обсуждать, а не думать что им потрибно.
У вас я так понимаю это за положняк,да чепушило?
Полезть в президентьі заканчивать войну, при отсутствии предстввления, планов, способов и понимания причин конфликта, нужно иметь невероятную смелость)))
"Пацан умудрился на колени встать по телефону."
Будут чавкать прямо в Киеве.
Ну если главари боевиков свободно гуляют по нашей территории, а Служба Баканова Украины лепит отмазки, то почему бы кремлю не открыть свой пропагандистский ресурс прямо в Киеве? Предварительно выставив требования поменять законы Украины, а то им некомфортно.
Или это и есть тот "русскоязычный канал", который обещал открыть Зеленский?
https://ibigdan.livejournal.com/23972998.html
Российские оккупанты намерены полноценно воспользоваться "жестом доброй воли" от Владимира Зеленского и взять под контроль поселок городского типа, откуда вывели украинских военных. Террористы уже стали свободно разгуливать по нашей территории.
В пятницу, 9 августа, стали известны планы оккупационной администрации "ЛНР" по фактическому взятию Станицу Луганской под контроль.
Согласно "указу", подписанному главарем группировки недореспублики Леонидом Пасечником и наверняка согласованному с Москвой, украинской стороне строить мост через Северский Донец боевики не дадут.
По одной простой причине - им нужен объект, по которому смогут проехать танки. Кроме того, террористам важен и полный контроль за мостом, чтобы они были способны быстро перейти в наступление.
Вчера же Пасечник издал "документ", в котором сказано, что мост отныне террористы должны считать частью "ЛНР". Со всеми вытекающими и с оповещением об этом украинской делегации в Минске.
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Кроме того, попытки наших коммунальщиков починить объект и военных разминировать территорию возле него, главарь боевиков приказал считать нападеним.
Параллельно с этим путинские наемники собираются привести все войска, которые должны были быть отведены, в полную боеготовность. Но и это не все.
ФСБшники под прикрытием МГБ должны выявить среди населения Станицы проукраинских активистов и зачистить их. Сложностей с этим у них не возникнет, ведь контроль над этой территорией силы ООС уже не обеспечивают.
"Главам городских и районных администраций "Луганской народной республики" подготовить обращение к "народному совету" о включении в состав "ЛНР" поселка городского типа Станица Луганская", - сказано в "документе".
Де-факто, издание этого "указа" свидетельствует о том, что Зеленский и его команда сдали Станицу Луганскую боевикам. И даже если захватом города террористы покажут свое нежелание наступления мира, нарвутся на глубокую обеспокоенность, один из важнейших освобожденных населенных пунктов просто передали русским. Со всеми вытекающими в виде карательных акций местного населения и разграблением пгт.
Напомним, 3 июня президент назначил Леонида Кучму лидером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. И первое же заседание под его предводительством с новым главой государства закончилось скандалом. В Минск экс-президент привез с собой "дорожную карту от Зеленского", в которой значились предложения снять экономическую блокаду с "ДНР" и "ЛНР", а также запретить военнослужащим ВСУ стрелять даже в случае провокаций оккупантов.
Без Табу
https://antikor.com.ua/articles/320466-stanitsu_luganskuju_sdali_terroristam