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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
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 Оккупанты почти час обстреливали украинских военнослужащих в районе Лебединского

Российско-оккупационные войска с начала суток осуществили один обстрел на поражение. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток сегодня, 9 августа, российско-оккупационные войска осуществили один обстрел на поражение", - сказал Гуцуляк.

В частности, после полуночи враг от оккупированной Ужовки вел огонь из стрелкового оружия по украинским защитникам Лебединского. Обстрел продолжался почти в течение часа.

"Согласно имеющейся информации, потерь в результате вражеского обстрела среди наших украинских героев нет", - отметил пресс-секретарь.

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Также он сказал, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и контролируют обстановку на линии боевого соприкосновения.

Источник: https://censor.net.ua/n3142123
 
 
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а зе и хомчак в этот обстрел верят????????????????
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"это не повод считать перемирие нарушенным" © Хомчак Иловайский
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🤡🐒🐸💩🤢 вбивает в бошки ЗЕ🐑🐏 ,не оккупанты они ,а повстанцы и « та сторона»
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В рамках "перемирия". Но мы не отвечаем. Сидим отбивными.
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Это устойчивое перемирие, ведь ответки-то не было.
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надо оружие опломбировать, а не то, не дай Бог, ответят
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про то что отвечают вы тут хоть раз читали?
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да? Окупанти майже годину обстрілювали українських військовослужбовців у районі Лебединського - Цензор.НЕТ 6608 в какой строчке какого абзаца написано, что "отвечают"?
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вот именно что нигде. Типа сидят в окопах и их там колбасят. а они молчат.
Это как понимать?
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этот факт и есть ответ поверенному штатов в Украине - плевать цапы хотели на зелю и на нашу страну и на штаты то же - как то так - просто хватит нас уговаривать терпеть и не хотите помогать - не надо - (был бы другой през - ядерное оружие надо было делать и все сразу бы стало на свои места ) - как то так
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а то - дайте пожалуйста хоть джевелины - а Трам - фюрер сложный человек ,но у меня с ним хорошие отношения - маты.............
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Среди наших украинских героев потерь нет.
Так не каждый солдат герой.Создали проф.армию терпил, даже мобики-аватары такого не терпели.
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4. Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та контролюють обстановку на лінії бойового зіткнення.
http://www.mil.gov.ua/news/2019/08/09/zvedennya-minoboroni-ukraini-shhodo-obstanovki-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil/
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Дякую Богу що після перемоги зеленої шмарклі я вирішив відмовитися від переходу на реальний контракт. А вже ж і згоду дав, і медкомісію підробив що придатний.
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"Обстріл тривав майже протягом години." - це п.здец, ці зебіли деморалізують армію.
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