 Оккупанты почти час обстреливали украинских военнослужащих в районе Лебединского

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток сегодня, 9 августа, российско-оккупационные войска осуществили один обстрел на поражение", - сказал Гуцуляк.

В частности, после полуночи враг от оккупированной Ужовки вел огонь из стрелкового оружия по украинским защитникам Лебединского. Обстрел продолжался почти в течение часа.

"Согласно имеющейся информации, потерь в результате вражеского обстрела среди наших украинских героев нет", - отметил пресс-секретарь.

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Также он сказал, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и контролируют обстановку на линии боевого соприкосновения.