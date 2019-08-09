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Все про:Волынец (94) забастовка (248) протест (4497) шахтеры (532)

 Горняки шахты "Кураховская" перекрыли дорогу и требуют выплаты зарплаты, - Волынец

Дорога между городами Курахово и Селидово в Донецкой области перекрыта сотрудниками шахты "Кураховская".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, информирует Цензор.НЕТ.

"Горняки шахты "Кураховская" перекрыли дорогу между городами Курахово и Селидово в районе населенного пункта Новоселидовка - они требуют погашения задолженности им зарплаты", - написал Волынец.

Он отметил, что в то же время руководство ГП "Селидовуголь" оказывает давление на звеньевых, бригадиров и сейчас проводят с ними соответствующую "воспитательную" работу.

Волынец напомнил, что со вчерашнего утра шахтеры "Кураховской" блокировали автодорогу в Запорожье и Мариуполя и настроены протестовать до тех пор, пока не получат заработанных средств.

Горняки шахты Кураховская перекрыли дорогу и требуют выплаты зарплаты, - Волынец 01

Читайте на Цензор.НЕТ: На прифронтовой шахте на Донбассе началась забастовка: шесть горняков отказываются выходить на поверхность

Задолженность по заработной плате шахтерам в Украине составляет более 1 млрд грн, блокируется работа нескольких шахт, горняки настроены на протестные акции, сообщает "Укринформ". В связи с критической ситуацией, сложившейся в угольной отрасли, 23 июля в Министерстве энергетики и угольной промышленности состоялось совещание с участием руководителей государственных угольных предприятий и представителей профсоюзов, на котором было принято обращение к Президенту Украины Владимира Зеленского, Премьер-министру Владимиру Гройсману и Верховной Раде Украины по ситуации в угольной отрасли, но ответа его авторы пока не получили.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция открыла производство из-за ситуации на прифронтовой шахте на Донбассе

На совещании также было решено, что в случае невыполнения требований, 25 августа, в День шахтера, работники отрасли устроят акцию протеста с касками в руках у зданий Офиса Президента и Кабинета министров.

Источник: https://censor.net.ua/n3142121
 
 
 Топ комментарии
 
У Коломойского чтоли? Или у его слуги Зе?
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Идиоты...
Едте в Лондон!
И стучите там касками под окнами Рината!)))
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А кто же у нас Барыга?)))
Часом не ШаПанЗЕ?)))
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Идиоты...
Едте в Лондон!
И стучите там касками под окнами Рината!)))
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Это госпредприятие. Требовать нужно у барыги на Банковой)))
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У Коломойского чтоли? Или у его слуги Зе?
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Он самый. Тупое шимпанЗЕ с зеленым задом) Он теперь на войне мародерит и бабло у несчастных шахтарив по кипрским офшорам прячет
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Веде торговлю на крови!
Со своими ЗЕнарчуками краде на вийни!
Покрывае с БаКланом своих друзив...

ЗЕбобы!!! Шо б..ь поменялось то?))))
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эпоха бедности прошла ещё 21 апреля, а зарплат нет... непорядок!
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Енто расследование Бигуса по группам влияния в ЗЕко-манде. Это скрин по поводу финансирования зе-ботоферм
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Ідіть до охвісу Зельцмана і стукайте касками, як ви робили раніше. Слабо?
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Тогда им для этого автобусы выделяли, фима звягильский у расисян выписывал.
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За прошлый квартал казна не до получила 171 млрд.грн. налоговых поступлений...
+ остатки на казначейском счету летят в пи...у уже 3 месяц подряд...

ЗЕ **** где деньги?
Сколько откачено ИВ за этот период?
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Ти дивися які сміливі?! А по їбалу прикладом, як у колєг в лугандонії? А работать за єду?
Не люблю шахтарів. При всій їх героїчній професії, це в більшій своїй масі зарозуміле бидло, якому всі весь час щось винні.
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Надо рассматривать все по порядку. Шахта государственная? Уголь на ней добывался? отгружался? За него платили или нет? Сколько денег на выплату зарплаты? Сколько для этого надо добыть и отгрузить угля? А если количество добытого угля не обеспечивает необходимого количества денег? Тогда как? доплачивать из бюджета? Т.е. брать со всех, чтобы поддерживать предприятия банкроты? А может перед тем,как что то требовать надо профсоюзу совместно с компетентными органами внимательно посмотреть и проанализировать уровень цен, по которым закупалось оборудование и материалы? Проверить оплату за уголь и куда уходили деньги при этом. Детский сад. Особенно когда перекрывают дороги. Почему я должен стоять на солнцепеке, если кому то не выплатили зарплату? Какая связь?
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шановний ви знаєте що таке "прокладка" на державному підприємстві? Насалика спитайте Гірники шахти "Курахівська" перекрили дорогу і вимагають виплати зарплати, - Волинець - Цензор.НЕТ 5646
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Это происходит в стране которая 6-я в мире по запасам угля.
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Волынец - тот еще сепар, странно, что еще не с рубаном камеру делит(хотя, что странного, если нукьеры парашенки штепу с александровской выпустили), почувствовал слабинку власти на фоне звонков путинхЪу зеленского и давай каламутить дамбаское болото.
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