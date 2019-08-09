 Горняки шахты "Кураховская" перекрыли дорогу и требуют выплаты зарплаты, - Волынец

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, информирует Цензор.НЕТ.

"Горняки шахты "Кураховская" перекрыли дорогу между городами Курахово и Селидово в районе населенного пункта Новоселидовка - они требуют погашения задолженности им зарплаты", - написал Волынец.

Он отметил, что в то же время руководство ГП "Селидовуголь" оказывает давление на звеньевых, бригадиров и сейчас проводят с ними соответствующую "воспитательную" работу.

Волынец напомнил, что со вчерашнего утра шахтеры "Кураховской" блокировали автодорогу в Запорожье и Мариуполя и настроены протестовать до тех пор, пока не получат заработанных средств.

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Задолженность по заработной плате шахтерам в Украине составляет более 1 млрд грн, блокируется работа нескольких шахт, горняки настроены на протестные акции, сообщает "Укринформ". В связи с критической ситуацией, сложившейся в угольной отрасли, 23 июля в Министерстве энергетики и угольной промышленности состоялось совещание с участием руководителей государственных угольных предприятий и представителей профсоюзов, на котором было принято обращение к Президенту Украины Владимира Зеленского, Премьер-министру Владимиру Гройсману и Верховной Раде Украины по ситуации в угольной отрасли, но ответа его авторы пока не получили.

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На совещании также было решено, что в случае невыполнения требований, 25 августа, в День шахтера, работники отрасли устроят акцию протеста с касками в руках у зданий Офиса Президента и Кабинета министров.