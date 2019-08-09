EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  1363  12
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (2825) допрос (1198) Кличко (2699) Сытник (692) Богдан Андрей (125)

 Надеюсь, в ближайшее время детективы НАБУ допросят Кличко по его заявлению о взятке Богдану, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины надеется, что детективы в ближайшее время допросят мэра Киева Виталия Кличко в деле по факту возможного предложения 20 млн долларов взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.

Об этом глава НАБУ Артем Сытник сказал на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Дело было зарегистрировано. Поступило заявление мэра Киева Кличко с просьбой зарегистрировать производство. Также было публичное выступление главы Офиса президента. Это и было основаниями для начала расследования. Расследование таких дел начинается с допроса заявителя(Кличко. - Ред.).  Допроса (Кличко. - Ред.) еще не было, но надеюсь, что в ближайшее время он состоится", - отметил Сытник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Разве это уровень руководства офиса главы государства? Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", - Кличко обратился к Зеленскому. ВИДЕО

30 июля на пресс конференции глава ОП Андрей Богдан заявил представителям СМИ, что ему предлагали взятку в 20 миллионов долларов в интересах мэра столицы. В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обратился в НАБУ с просьбой открыть производство по заявлению Богдана о якобы предложении ему взятки. 

Источник: https://censor.net.ua/n3142116
 
 
 Топ комментарии
 
А когда детективы НАБУ допросят Богдана?
 показать весь комментарий
 
эээээ... вообще-то о взятке богдан сказал, а кличко попросил проверить его, богдана, пи..еж
 показать весь комментарий
 
охренеть хуцпа. Богдан говорил о предложенной ему взятке ,а допрашивать будут Витальку
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А когда детективы НАБУ допросят Богдана?
 показать весь комментарий
 
 
Швидше за все - ніколи. Вони, на відміну від Кличка знають, що це просто "шютка".
 показать весь комментарий
 
 
эээээ... вообще-то о взятке богдан сказал, а кличко попросил проверить его, богдана, пи..еж
 показать весь комментарий
 
 
Новая реальность страны под управлением узеленских.
 показать весь комментарий
 
 
Та хоть бы на завод "Богдан" после этого не поехали, прохфесионалы
 показать весь комментарий
 
 
охренеть хуцпа. Богдан говорил о предложенной ему взятке ,а допрашивать будут Витальку
 показать весь комментарий
 
 
клоун жирний!!!! до того ж ще й придурок!!! перевіряй того хто заяву зробив! через таких непотрібів, нікчемна влада країну перетворили в клоаку. чи зміниться щось на краще з приходом Зеленського і К.??? чи після клоаки можна країну перетворити у щось ще більш жахливіше. дуже швидко дізнаємось.
 показать весь комментарий
 
та ВиталикКличко и писал заявление, чтовас возмущает ?
 показать весь комментарий
 
просто все хотят, чтобы Виталик
своими руками на чистую воду
жуликов вывел
 показать весь комментарий
 
Хватит облизовать ..... надо Богдана допросить, а не Кличко.
 показать весь комментарий
 
"Расследование таких дел начинается с допроса заявителя"... Бред! Заявитель в своём заявлении уже назвал что, где и когда. Что он должен (может) ещё сказать?! Сподіваюся, найближчим часом детективи НАБУ допитають Кличка щодо його заяви про хабар Богдану, - Ситник - Цензор.НЕТ 1749
Сытника из прокуратуры можна вывести, прокуратурву из Сытника никогда!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх