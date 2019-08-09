 "Укроборонпром" модернизирует переданные Украине американские патрульные катера Island

Варианты модернизации патрульных катеров Island разрабатывает госпредприятие "Опытно-проектный центр кораблестроения", входящее в состав "Укроборонпрома". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу концерна.

"Мы готовим предложения, и в ближайшее время они будут предоставлены командованию Военно-Морских Сил. По нашему мнению, проект должен предусматривать, что модернизация катеров Island должна осуществляться на Николаевском судостроительном заводе", - заявил директор-генеральный конструктор ГП "Опытно-проектный центр кораблестроения" Вадим Борисов.

Окончательный вариант модернизации патрульных катеров, по его словам, будет принят после того, как ВМС Украины получит широкий практический опыт применения Island.

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Сейчас специалисты предприятия уже получили необходимую техническую документацию по катерам, которая позволяет осуществить модернизацию с использованными всех возможностей Island.

Катера типа Island - быстроходные патрульные катера Береговой охраны США, предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. В сентябре 2018 два таких катера были переданы США Военно-морским силам Украины.

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