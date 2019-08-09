 "Укроборонпром" модернизирует переданные Украине американские патрульные катера Island

Варианты модернизации патрульных катеров Island разрабатывает госпредприятие "Опытно-проектный центр кораблестроения", входящее в состав "Укроборонпрома". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу концерна.
"Мы готовим предложения, и в ближайшее время они будут предоставлены командованию Военно-Морских Сил. По нашему мнению, проект должен предусматривать, что модернизация катеров Island должна осуществляться на Николаевском судостроительном заводе", - заявил директор-генеральный конструктор ГП "Опытно-проектный центр кораблестроения" Вадим Борисов.
Окончательный вариант модернизации патрульных катеров, по его словам, будет принят после того, как ВМС Украины получит широкий практический опыт применения Island.
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Сейчас специалисты предприятия уже получили необходимую техническую документацию по катерам, которая позволяет осуществить модернизацию с использованными всех возможностей Island.
Катера типа Island - быстроходные патрульные катера Береговой охраны США, предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. В сентябре 2018 два таких катера были переданы США Военно-морским силам Украины.
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А ну ЗЕбобы побухтите нам о Свинарчуках ЗЕльонкина!
Ведь 100% затеяли шо б списать себе на карман...
США передали полностью нормальные катера....
Шо вы б.. там будете модернизировать мудили лампасные?)))
Маячки касабские ставить шо ле?
Дебилы ЗЕленые...
Если нет то ЗЕ тебе уже постучал по лбу!))))
Катера после модернизации УкрВорПрома))))
А так катера как катера. Самое ценное движки "Caterpillar", ну и новое оборудование, которое ставили пол года.