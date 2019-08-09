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 "Укроборонпром" модернизирует переданные Украине американские патрульные катера Island

Цель модернизации - максимальное повышение боевой эффективности. Планируется, что переоборудованием катеров займутся на Николаевском судоремонтном заводе.

Варианты модернизации патрульных катеров Island разрабатывает госпредприятие "Опытно-проектный центр кораблестроения", входящее в состав "Укроборонпрома". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу концерна.

"Мы готовим предложения, и в ближайшее время они будут предоставлены командованию Военно-Морских Сил. По нашему мнению, проект должен предусматривать, что модернизация катеров Island должна осуществляться на Николаевском судостроительном заводе", - заявил директор-генеральный конструктор ГП "Опытно-проектный центр кораблестроения" Вадим Борисов.

Окончательный вариант модернизации патрульных катеров, по его словам, будет принят после того, как ВМС Украины получит широкий практический опыт применения Island.

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Сейчас специалисты предприятия уже получили необходимую техническую документацию по катерам, которая позволяет осуществить модернизацию с использованными всех возможностей Island.

Катера типа Island - быстроходные патрульные катера Береговой охраны США, предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. В сентябре 2018 два таких катера были переданы США Военно-морским силам Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142115
 
   
 Топ комментарии
 
Может лучше ну вас на пуй с вашей модеонизацией? Может пусть остается как было? А то намодернезируете на пару дач себе в Ницце.
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Да их покрасят и все. А стоить будет как позолотили.
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Может лучше ну вас на пуй с вашей модеонизацией? Может пусть остается как было? А то намодернезируете на пару дач себе в Ницце.
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Модернізовувати потрібно крейсер Україна і повертати його в склад ВМСУ! А катери Ісланд не мають перспективи для використання в ВМСУ, бо на них не вийде поставити потужну ракетну та зенітну зброю, а без цих систем в морі нема чого робити! Концепція побудови ВМСУ має бути наступна - кожен корабель має бути самодостатній в плані ППО та протикорабельного та протичовнового озброєння, бо кількість підводних човнів та кораблів ворога в Чорному морі величезна і корабель має мати можливість самостійно організовувати хоча би свою оборону, а вже потім виконувати бойові завдання! Виходячі з цього ми можемо сказати що мінімальний розмір кораблів ВМСУ має дорівнювати корветам, які будують з 2007 року, які започаткував ще міністр Гриценко! Якби корвети були добудовані як планував Гриценко, цієї війни просто не було б, бо у путіна не було б можливості захопити Крим!
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О, ТД є. Так що думайте, як примотати туди модуль з «Вільхою», і сім футів під кільом.
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Модернизация - коррупции кастрация?)))

А ну ЗЕбобы побухтите нам о Свинарчуках ЗЕльонкина!
Ведь 100% затеяли шо б списать себе на карман...

США передали полностью нормальные катера....
Шо вы б.. там будете модернизировать мудили лампасные?)))
Маячки касабские ставить шо ле?
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Следующий раз вам мудакам не катера дадут...а ч..м по лбу!!!
Дебилы ЗЕленые...
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Ты ЗЕльонобоба получишь откат с модернизации?
Если нет то ЗЕ тебе уже постучал по лбу!))))
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До слез!)))
Катера после модернизации УкрВорПрома))))
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Да их покрасят и все. А стоить будет как позолотили.
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Наверное очень быстроходные катера. Обшивка от ветра прогнулась так, что можно шпангоуты посчитать.
"Укроборонпром" модернізує передані Україні американські патрульні катери Island - Цензор.НЕТ 4293
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Скорее всего толщина 8 мм, вот сварку и видно.
А так катера как катера. Самое ценное движки "Caterpillar", ну и новое оборудование, которое ставили пол года.
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Навесят броню на эти быстроходные катера ? Ну и кто их назовет быстроходными после этого ? Что вы там еще придумаете , чтобы деньги выдурить? Не чипайте , бо по рукам отримаєте !
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Це відкритий саботаж. Щоб катери не були в морі на бойовому посту, а довго і дорого "модернізувались" в доках.
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