 Депутаты от "Слуги народа" подписали декларацию о развитии Киева

Избранные депутаты от политической партии "Слуга народа" подписали декларацию о развитии столицы Украины, передает УНИАН.
"Осознавая ответственность перед избирателями Киева, которые признали необходимость изменений старой системы, избрав на всех округах столицы представителей новой политической партии "Слуга народа", стремимся к решительным действиям, чтобы безотлагательно претворять в жизнь волю киевлян. Учитывая основы народовластия, местного самоуправления и децентрализации, мы, представители политической партии "Слуга народа", подписали эту Декларацию о принципах, на которых будут основываться новые правила функционирования столицы", - говорится в документе, который имеется в распоряжении УНИАН.
Как отмечают подписанты декларации, их цель - создать для каждого киевлянина условия жизни в настоящей европейской столице, доступ к качественному медицинскому обслуживанию и коммунальным услугам. Для достижения этой цели планируется принятие новой редакции "Закона о столице Украины – городе Киеве", в которой основным принципом будут предусмотрены все необходимые инструменты для реального влияния на развитие города с учетом интересов людей. Кроме того, депутаты планируют способствовать полному обновлению власти в Киеве, возврату самоуправления городом и созданию прозрачных принципов принятия решений, где нет места коррупции. Также планируется сокращение количества депутатов Киевсовета и создание эффективных районных советов на основе нового избирательного законодательства. Также депутаты обещают предоставить районам полномочия принимать существенные решения, которые влияют на жизнь людей, за счет районных бюджетов, урегулировать ситуацию со скандальными застройками и предоставить людям право контролировать строительства через районные советы. "Решения в столице будут приниматься на основе реальных потребностей киевлян, а не в интересах бизнес-групп.
Жители получат доступ к качественным медицинским услугам. Будут решены проблемы с нехваткой школ и детских садов. Киевляне заслуживают качественную питьевую воду в каждом доме. Горячее водоснабжение будет бесперебойным, а дома, которые годами не имели горячей воды, получат ее вновь", - говорится в документе. Как отмечают депутаты, на всей территории города будет создана сеть зеленых общественных пространств с инфраструктурой для жильцов любого возраста.
Кроме того, социальная политика Киева будет направлена на поддержку слабозащищенных жителей столицы. "Последние 5 лет были периодом упущенных возможностей, тотального непрофессионализма и коррупции. Наша задача: в течение следующих нескольких лет сделать Киев настоящей европейской столицей. Мы вернем гордость за Киев!", - отмечают депутаты. Документ подписали Максим Перебейнос, Сергей Швец, Богдан Яременко, Леся Забуранная, Дмитрий Гурин, Анна Бондарь, Роман Грищук, Людмила Буймистер, Александр Ткаченко, Артем Ковалев, Вадим Струневич, Михаил Радуцкий, Гео Лерос, Виталий Безгин, Ольга Василевская, Александр Дубинский, Иван Юнаков, Давид Арахамия. Указывается, что декларация является открытой для присоединения всех неравнодушных.
То, что их выбрали в ВР означает только то что они получили право на Законодательную деятельности ни больше ни меньше. Городом должен управлять избранный Мэр. Таким образом пытаются узурпировать власть в Киеве.
--Глаза боятся, руки делают. но при этом не должен отключаться мозг ---
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Уявляю розвиток Києва, де будуть порушувати права людини
Давай замахнемся на 200!
Можливо спочатку зробіть хоч щось, а вже потім .....
Оруелл, 1984: "Норма видачі шоколаду збільшилась до 20 г на добу"
Міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook розкритикував заяви Зеленського.
"Президентом обіцяно "збільшити» кількість реально діючих аеропортів до 15. Але зараз їх вже 16, Транспортною стратегією до 2030 передбачено 50. Тобто, ми скоротимо їх кількість?", - каже Омелян.
Він вказує, що найбільшою проблемою цієї галузі зараз є не кількість аеропортів, а відсутність достатньої кількості літаків в українських авіакомпаній для здійснення внутрішніх авіаперевезень.
Також Омеляна здивувала заява президента про морські порти України:
"Я не знаю, що таке президентське "забезпечити розвиток п'яти морських портів", але хотів би нагадати: в Україні 13 морських портів. І ще 5 в анексованому Криму. І ще один у В'єтнамі. П`ять розвиваємо, а решта: закриваємо, забуваємо, продаємо?", - пише міністр.
Крім того, Омелян робить зауваження щодо витрат на інфраструктуру:
"Впродовж п'яти років ми витратимо 20 млрд доларів на інфраструктуру", - стверджує президент. Ок, але тією ж Транспортною стратегією передбачено витратити мін 60 млрд дол на інфраструктуру до 2030 року. 60 ділимо на 2 = 30! Ми хочемо витратити на інфраструктуру на 10 млрд дол менше, аніж планували?", - дивується міністр.
Також в Омеляна є запитання до заяви Зеленського про "Ми приведемо до ладу 24 тисячі км доріг".
"Всього в Україні 179 000 км доріг. І ще близько 200 000 км комунальних. 24 000 км - ок, а решта що за 5 років?", - каже Омелян.
"У 2019 році, маючи Дорожній Фонд у грубо 50 млрд грн, ми відремонтуємо близько 4000 км. З наступного року Дорожній Фонд має бути близько 70 млрд грн і ще 10 млрд грн на територіальні дороги. Себто, в рік можна робити мін 10 000 км. 24 000 ділимо на 5 = 4 800 км доріг на рік. Тобто, вдвічі менше від запланованого?", - питає міністр.