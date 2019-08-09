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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (17796) Слуга народа (217)

 Депутаты от "Слуги народа" подписали декларацию о развитии Киева

Народные избранники задекларировали свою цель - создать для каждого киевлянина условия жизни в настоящей европейской столице.


Избранные депутаты от политической партии "Слуга народа" подписали декларацию о развитии столицы Украины, передает УНИАН.

"Осознавая ответственность перед избирателями Киева, которые признали необходимость изменений старой системы, избрав на всех округах столицы представителей новой политической партии "Слуга народа", стремимся к решительным действиям, чтобы безотлагательно претворять в жизнь волю киевлян. Учитывая основы народовластия, местного самоуправления и децентрализации, мы, представители политической партии "Слуга народа", подписали эту Декларацию о принципах, на которых будут основываться новые правила функционирования столицы", - говорится в документе, который имеется в распоряжении УНИАН.

Как отмечают подписанты декларации, их цель - создать для каждого киевлянина условия жизни в настоящей европейской столице, доступ к качественному медицинскому обслуживанию и коммунальным услугам. Для достижения этой цели планируется принятие новой редакции "Закона о столице Украины – городе Киеве", в которой основным принципом будут предусмотрены все необходимые инструменты для реального влияния на развитие города с учетом интересов людей. Кроме того, депутаты планируют способствовать полному обновлению власти в Киеве, возврату самоуправления городом и созданию прозрачных принципов принятия решений, где нет места коррупции. Также планируется сокращение количества депутатов Киевсовета и создание эффективных районных советов на основе нового избирательного законодательства. Также депутаты обещают предоставить районам полномочия принимать существенные решения, которые влияют на жизнь людей, за счет районных бюджетов, урегулировать ситуацию со скандальными застройками и предоставить людям право контролировать строительства через районные советы. "Решения в столице будут приниматься на основе реальных потребностей киевлян, а не в интересах бизнес-групп.

Жители получат доступ к качественным медицинским услугам. Будут решены проблемы с нехваткой школ и детских садов. Киевляне заслуживают качественную питьевую воду в каждом доме. Горячее водоснабжение будет бесперебойным, а дома, которые годами не имели горячей воды, получат ее вновь", - говорится в документе. Как отмечают депутаты, на всей территории города будет создана сеть зеленых общественных пространств с инфраструктурой для жильцов любого возраста.

Кроме того, социальная политика Киева будет направлена на поддержку слабозащищенных жителей столицы. "Последние 5 лет были периодом упущенных возможностей, тотального непрофессионализма и коррупции. Наша задача: в течение следующих нескольких лет сделать Киев настоящей европейской столицей. Мы вернем гордость за Киев!", - отмечают депутаты. Документ подписали Максим Перебейнос, Сергей Швец, Богдан Яременко, Леся Забуранная, Дмитрий Гурин, Анна Бондарь, Роман Грищук, Людмила Буймистер, Александр Ткаченко, Артем Ковалев, Вадим Струневич, Михаил Радуцкий, Гео Лерос, Виталий Безгин, Ольга Василевская, Александр Дубинский, Иван Юнаков, Давид Арахамия. Указывается, что декларация является открытой для присоединения всех неравнодушных.


Источник: https://censor.net.ua/n3142110
 
   
 Топ комментарии
 
Нет. никто им не давал этого права. Это право может быть дано только на выборах в мэрию.
То, что их выбрали в ВР означает только то что они получили право на Законодательную деятельности ни больше ни меньше. Городом должен управлять избранный Мэр. Таким образом пытаются узурпировать власть в Киеве.
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От, блін. Декларації, заяви, прожекти... і все пук в калюжу. А поміж то шаурма, червоні трюселя, фонтани... Пілять, зЕбілиЮ, то ви їх для того вибрали? В калюжу пердіти?
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О нет. Зебилы, лучше просто ничего не трогайте)))
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С чегойта? Киев - это печерские холмы. Меня не заденет, я на левом берегу - тут только резервация для обслуги Депутати від "Слуги народу" підписали декларацію про розвиток Києва - Цензор.НЕТ 3224
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Кавказский хребет был настолько высок и виден, что брать за его показ деньги не представлялось возможным, размышлял великий комбинатор (с)
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Какого лешего они лезут в Киев. В Киеве есть орган который должен этим заниматься - Мэрия, во главе с мэром. Опять желание заниматься не своим делом
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Они выиграли ВСЕ округи в Киеве , мне кажется что им дали право что-то решать в Киеве , разве нет?
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Нет. никто им не давал этого права. Это право может быть дано только на выборах в мэрию.
То, что их выбрали в ВР означает только то что они получили право на Законодательную деятельности ни больше ни меньше. Городом должен управлять избранный Мэр. Таким образом пытаются узурпировать власть в Киеве.
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А если городом никто не управляет, тогда, что делать? Кличко не контролирует Киев, все в дерибане. Где должны быть дороги и развязки строят торговые центры и высотки. Набережная почти вся частная, и т.д.
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Голосовать на следующих выборах Мэра. И да, Кличко может и не самый лучший Мэр, но однозначно лучше предыдущих. И сделано в городе не так уж и мало, особенно в части ухода за парковыми зонами. И мост который связал две парковые зоны тоже лишним не будет. Замена старых окон в подъездах хрущевок, вынужденный ремонт мостов по всему Киеву. Конечно, застройка правого берега и дороги оставляет желать немного другого подхода, как и вопрос общественного транспорта.
--Глаза боятся, руки делают. но при этом не должен отключаться мозг ---
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Депутати від округів не є депутатами Київради. Мера і місцевих депутатів обирали, тому не закликайте до порушення законів та Конституції України.
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Важнейшее, что сделал Кличко для киевлян - это отнял всё ЖКХ у дерибанщиков и передал городу. Теперь хоть резких телодвижений от всей этой своры не приходится ожидать.
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И затем переименуем Киев в Нью-Васюки
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Короче, Беня официально провозгласил что Киев принадлежит ему.
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Данєцкіє вже развівалі, тепер візьмуться криворізкі. Співчуваю киянам.
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Пустыми лозунгами и вешанием лапши на уши - Кличко не одолеть.
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Як кажуть расеяне ,ну держись деревня,они решили сделать Киев,значит они решили сделать всех нас,киевлян.Теперь актуальным станет лозунг "Сделаем их еще раз".
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Підозрюю, що вони взагалі не знають, що має бути в європейській столиці. Наприклад, у європейських столицях повсюдно велосипедні доріжки й лінії метро, чи то трамваю, як вони звуть. На думку пересічного українського чиновника, в європейській столиці жителі мають їздити в собачій будці під назвою маршрутка, і їсти мацу біля генделиків.
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От, блін. Декларації, заяви, прожекти... і все пук в калюжу. А поміж то шаурма, червоні трюселя, фонтани... Пілять, зЕбілиЮ, то ви їх для того вибрали? В калюжу пердіти?
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О нет. Зебилы, лучше просто ничего не трогайте)))
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Избранные депутаты от политической партии "Слуга народа" подписали декларацию о развитии столицы Украины, передает УНИАН.
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Уявляю розвиток Києва, де будуть порушувати права людини
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Вспомни Жирика,где он говорил,что каждой бабе по мужику,мужикам по ящику водки,сапоги мывть в Индийском океане.Похоже и у зеленутых.
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Потрібно здійснити демонтаж усіх забудов побудованих за останні 10 років. Збитки жильцям та вартість демонтажних робіт компенсувати за рахунок майна депутатів київради останніх трьох скликань.
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Не, 10 лет не канает!
Давай замахнемся на 200!
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А ще висунемо майнові претензії Хазарії Депутати від "Слуги народу" підписали декларацію про розвиток Києва - Цензор.НЕТ 6128
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Такого обсягу демонтажні роботи можна провести лише артилерією.
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Спочатку дай зарплату 4000 євро вчителям.
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А твої зебіли обіцяли. Виконувати повинні раби зебілів, а не самі зебіли Депутати від "Слуги народу" підписали декларацію про розвиток Києва - Цензор.НЕТ 962
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Щось це мені нагадує програму КПРС (Даєш п'ятирічку за 4 роки, в 3 зміни без 2 вихідних на 1 зарплату)
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Кроме Киева в Украине нормальных городов не будет?
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Киев. это не только Печерск, приедь на Позняки - уфуеешь
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Когда к тебе лезут не понятно кто и хотят что то развивать значит хотят что то украсть. Покажите что вы уже развили на примере своего города, села, улицы в конце концов? Почему даже у проститутки или строителя которого вы вызываете сделать у себя ремонт вы требуете портфолио и фотографии уже сделаных работ, а еще лучше едете сами проверяете обьект на качество? А здесь просто ставите незнакомого человека управлять городом и страной который ничего в своей жизни не сделал.
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А ще обрали президента, який не мав свою команду.
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А будапештский меморандум 2 они там ещё не подписали?
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Який Меморандум, якщо нам загрожує капітуляція Депутати від "Слуги народу" підписали декларацію про розвиток Києва - Цензор.НЕТ 7065
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Главное что-то подписать и можно забыть. Оно само сделается... Это даже круче чем ленточки перерезать!
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Всем проституткам Киева - социальные гарантии и выход на пенсию в 30 лет!
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Элитным прости-господи на десять лет раньше... Депутати від "Слуги народу" підписали декларацію про розвиток Києва - Цензор.НЕТ 7060
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Народные избранники не в курсе, какая дорога вымощена благими намерениями? Депутати від "Слуги народу" підписали декларацію про розвиток Києва - Цензор.НЕТ 411
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Щось схоже вже декларувала молода команда Черновецкого.
Можливо спочатку зробіть хоч щось, а вже потім .....
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Депутати від "Слуги народу" підписали декларацію про розвиток Києва - Цензор.НЕТ 8099

Міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook розкритикував заяви Зеленського.

"Президентом обіцяно "збільшити» кількість реально діючих аеропортів до 15. Але зараз їх вже 16, Транспортною стратегією до 2030 передбачено 50. Тобто, ми скоротимо їх кількість?", - каже Омелян.

Він вказує, що найбільшою проблемою цієї галузі зараз є не кількість аеропортів, а відсутність достатньої кількості літаків в українських авіакомпаній для здійснення внутрішніх авіаперевезень.

Також Омеляна здивувала заява президента про морські порти України:

"Я не знаю, що таке президентське "забезпечити розвиток п'яти морських портів", але хотів би нагадати: в Україні 13 морських портів. І ще 5 в анексованому Криму. І ще один у В'єтнамі. П`ять розвиваємо, а решта: закриваємо, забуваємо, продаємо?", - пише міністр.

Крім того, Омелян робить зауваження щодо витрат на інфраструктуру:

"Впродовж п'яти років ми витратимо 20 млрд доларів на інфраструктуру", - стверджує президент. Ок, але тією ж Транспортною стратегією передбачено витратити мін 60 млрд дол на інфраструктуру до 2030 року. 60 ділимо на 2 = 30! Ми хочемо витратити на інфраструктуру на 10 млрд дол менше, аніж планували?", - дивується міністр.

Також в Омеляна є запитання до заяви Зеленського про "Ми приведемо до ладу 24 тисячі км доріг".

"Всього в Україні 179 000 км доріг. І ще близько 200 000 км комунальних. 24 000 км - ок, а решта що за 5 років?", - каже Омелян.

"У 2019 році, маючи Дорожній Фонд у грубо 50 млрд грн, ми відремонтуємо близько 4000 км. З наступного року Дорожній Фонд має бути близько 70 млрд грн і ще 10 млрд грн на територіальні дороги. Себто, в рік можна робити мін 10 000 км. 24 000 ділимо на 5 = 4 800 км доріг на рік. Тобто, вдвічі менше від запланованого?", - питає міністр.
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