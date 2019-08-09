 Япония обозначила Южные Курилы на сайте Олимпиады-2020 как свою территорию

Карта, на которые острова обозначены как принадлежащие Японии, а не России, опубликована на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года, сообщает Цензор.НЕТ.
Интерактивная карта показывает путь олимпийского огня по Японии. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи на ней отнесены к префектуре Хоккайдо, однако сам олимпийский маршрут по ним не проходит.
Скриншот с сайта https://tokyo2020.org
Эти четыре острова Курильской гряды Япония считает своими северными территориями, постоянно указывает их в своем составе на картах, а также выражает протесты из-за деятельности России на них.
Москва считает острова территорией РФ, ссылаясь на акт о капитуляции, подписанный после окончания Второй мировой войны. Из-за разногласий по данному вопросу соседние страны до сих пор не подписали мирный договор.
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Из-за карты на сайте Олимпиады в России звучат призывы блокировать Олимпийские игры, сообщает российское издание Newsru.com. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК), скорее всего, сделает замечание в связи с изображением Южных Курил как японской территории на сайте Олимпиады 2020 года
"Но вообще в дальнейшем Россия может обратиться даже в МОК, потому что МОКу точно не нужны такие скандалы. Есть официальное признание... что это все-таки российская территория. В этом смысле, несомненно, МОКу такие, скажем, неприятные ситуации не нужны. Поэтому, я думаю, что они, скорее всего, выскажутся на этот счет. Я думаю, сделают замечание", - сказала Журова.
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Так ведь названия островов японские.... - о чем вообще может идти речь?
Ванюшки отжатое даже перекрашивать поленились...
1) признание своей неправоты,
2) обещание в дальнейшем этого не делать.
Ни первого, ни второго не наблюдается. Это как извиниться перед коровой перед тем, как зарезать (по-моему, мусульмане как-то так и поступают).
Настолько беспощадный лысый дедок, что лучше держаться подальше от его гнева)
Это мы везде лезем а не парашники? Позорище, иди лучше нажрись "бояры".
Хотя - им "некогда": там горит, тут взрывается, здесь - тонет..
ну например в Рашу
чтобы было, как у всех
А Украине вернуть историческое название Киевская Русь
и будет ладушки
У вас же є імпартозамєщєніє !
у русских Россия в своих границах, в остального Мира - в совсем других границах..... при чем есть еще китайские, японские и другие особенности этих границ России....
правильно сделали японцы
нужно японцам у раши забрать все курилы и весь сахалин
а заодно и камчатку)
КСТАТИ, ЗАМЕТИЛИ, ЧТО КОНЯКИ-ЛАВРОВА ДАВНО НЕ СЛЫШНО И НЕ ВИДНО?
Спалил контору по всем фронтам.
https://www.youtube.com/watch?v=38MkWBaAjEE