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Все про:Олимпиада (759) Россия (73569) Япония (959) Курилы (67)

 Япония обозначила Южные Курилы на сайте Олимпиады-2020 как свою территорию

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи показаны на сайте Олимпийских игр 2020 года как принадлежащие Японии. Между Москвой и Токио более полувека продолжается спор о принадлежности этих островов.

Карта, на которые острова обозначены как принадлежащие Японии, а не России, опубликована на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Интерактивная карта показывает путь олимпийского огня по Японии. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи на ней отнесены к префектуре Хоккайдо, однако сам олимпийский маршрут по ним не проходит.

Япония обозначила Южные Курилы на сайте Олимпиады-2020 как свою территорию 01

Скриншот с сайта https://tokyo2020.org

Эти четыре острова Курильской гряды Япония считает своими северными территориями, постоянно указывает их в своем составе на картах, а также выражает протесты из-за деятельности России на них.

Москва считает острова территорией РФ, ссылаясь на акт о капитуляции, подписанный после окончания Второй мировой войны. Из-за разногласий по данному вопросу соседние страны до сих пор не подписали мирный договор.

Читайте на Цензор.НЕТ: Когда Курилы отойдут Японии, россияне смогут остаться там жить, - премьер Абэ

Из-за карты на сайте Олимпиады в России звучат призывы блокировать Олимпийские игры, сообщает российское издание Newsru.com. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК), скорее всего, сделает замечание в связи с изображением Южных Курил как японской территории на сайте Олимпиады 2020 года

"Но вообще в дальнейшем Россия может обратиться даже в МОК, потому что МОКу точно не нужны такие скандалы. Есть официальное признание... что это все-таки российская территория. В этом смысле, несомненно, МОКу такие, скажем, неприятные ситуации не нужны. Поэтому, я думаю, что они, скорее всего, выскажутся на этот счет. Я думаю, сделают замечание", - сказала Журова.

Также на Цензор.НЕТ: "Банзай!" - активисты Нацкорпуса пикетировали МИД с требованием признать Россию оккупантом японской территории Курил. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3142109
 
   
 Топ комментарии
 
Они не только Курилы, но и свой Сахалин и наш Крым правильно рисуют. Япония обозначила Южные Курилы на сайте Олимпиады-2020 как свою территорию - Цензор.НЕТ 9999
Япония обозначила Южные Курилы на сайте Олимпиады-2020 как свою территорию - Цензор.НЕТ 6765
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Зря, ох зря это они.... Путин теперь может собрать по России бытовой японской техники на миллиард-другой и раздавить бульдозером Япония обозначила Южные Курилы на сайте Олимпиады-2020 как свою территорию - Цензор.НЕТ 1556
Настолько беспощадный лысый дедок, что лучше держаться подальше от его гнева)
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Ці чотири острова і є японськими. В 1945 році Японія погодилась віддати СРСР всі території, які відійшли до Японії після війни 1904-1905 років, але Сталін хотів прихопити більше, тому з цих островів війська виведені не були. Натомість Японія відмовилась підписувати мирний договір з СРСР. Немає жодного юридичного документу, який би закріплював право СРСР-РФ на ці острови.
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Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи Источник: https://censor.net.ua/n3142109

Так ведь названия островов японские.... - о чем вообще может идти речь?
Ванюшки отжатое даже перекрашивать поленились...
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там находятся станции ДВО территориальной бригады связи
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Пара 120-ток и острова готовы для заселения людьми.
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Слово Страсбург тоже не совсем французкое, тем не менее это часть Франции.
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Они не только Курилы, но и свой Сахалин и наш Крым правильно рисуют. Япония обозначила Южные Курилы на сайте Олимпиады-2020 как свою территорию - Цензор.НЕТ 9999
Япония обозначила Южные Курилы на сайте Олимпиады-2020 как свою территорию - Цензор.НЕТ 6765
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А смысл этих извинений? Извинения предполагают:

1) признание своей неправоты,
2) обещание в дальнейшем этого не делать.
Ни первого, ни второго не наблюдается. Это как извиниться перед коровой перед тем, как зарезать (по-моему, мусульмане как-то так и поступают).
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Зря, ох зря это они.... Путин теперь может собрать по России бытовой японской техники на миллиард-другой и раздавить бульдозером
Настолько беспощадный лысый дедок, что лучше держаться подальше от его гнева)
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Да нет. Не думаю что в России на это кто то отреагирует. Это у украинцев всегда истерика происходит если кто то крым обозначит как РФ.
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Тебе во Фрязино видней Японія позначила Південні Курили на сайті Олімпіади-2020 як свою територію - Цензор.НЕТ 7529
Это мы везде лезем а не парашники? Позорище, иди лучше нажрись "бояры".
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Речь не про то кто куда лезет, а про то что в россии не будет истерик подобных тому как это происходит с украинском МИД если кто то обазночал Крым как часть РФ. И у нас в Германии нет боярышника. А вот у вас есть. Ты и тут все перепутал
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Истерика как раз у мид рф обычная реакция, а мы относимся к Крыму как к своей территории на законных основаниях.
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А где ты увидел что МИД россии хоть что то сказал по этому поводу??? Сам придумал себе, сам посмеялся. Вот так и рождаются большие перемоги. А вот заявлений Климкина по поводу того что кто то не правльно обозначал Крым валом. ФАКТ
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Ждем кацапскую истерику. Япония обозначила Южные Курилы на сайте Олимпиады-2020 как свою территорию - Цензор.НЕТ 7187
Хотя - им "некогда": там горит, тут взрывается, здесь - тонет..
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Скорее всего даже не ответят. Вернее ответ уже был пару недель назад. Послали японцев в известном напоавлении.
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***** опять введет санкции против своего населения?
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чекаємо, як позначить скоро свої території Китай...
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чинайцы как позначат...- аж до урала нах....- там тыхенько ждуть- а потим ховайтеся, маскалыкы куды хочете, а будэ никуды = одни ворогы навкруг)))
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Кого ето ********* призывает, если сама же отказалась признавать международные законы?
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по чем ща рошен за такой высер платит ?
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товарищи самураи,помните ,концентрация русни в одном месте после освобождения островов недопустима. японские семьи должны брать на воспитание хотя бы по одному рюскому домашнему животному.
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Лучше по два. И чтоб трудотерапией. Будет как в Украине - по два раба.
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Кстати, а какая позиция нашего МИДа по этой проблемме? И есть ли согласования с японской стороной каких-то совместных действий ?
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***** уже выслал японцам счет за новые трусы и очистку брюк от говна.
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наш МУД, як завжды, в роздумах думу думаить на таки темы...(((
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А Украине нужно выпустить новую карту с Крымом , Кубанью Ростовской , Белгородской и Орлвской областями , как на картах 1918 года
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Ребячеством и рисованием кацапню не победить. Они тоже могут карты 1913 года рисовать.
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Нужно просто переименовать Россию
ну например в Рашу
чтобы было, как у всех
А Украине вернуть историческое название Киевская Русь
и будет ладушки
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Московити ! Давіть японські авто бульдозером!

У вас же є імпартозамєщєніє !
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сруские призывает бойкотировать ОИ, михалыч а разве им уже разрешили участвовать под своей аквафрешкой, или бойкот будет под олимпийским флагом. нарики сруские, идёт стройными шеренгами и бойкотирует, знает что бойкотирует, но серавно идёт.
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.....у МОКШ сейчас СОРВЕТ дах !!!!)))))) УКРАИНА -рулит !!!
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..а операция уже перезрела...- снабдить ху..рурга мачете, катаной, гильотиной- и без анестезиии шинковать по чуть-чуть)))
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Убогие рассуждения кацапской мокрощелки про "...Есть официальное признание... что это все-таки российская территория" умиляют. Думаю она очень бы удивилась, если бы взглянула, скажем, на карту Google. Там все эти острова дублированы японском названием. А про "официальное признание" это она от Киселова слышала. В школу-тол она явно не ходила, выступая "любительницей коньков" в спорте.
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Да нет. В Германии тоже Курильские острова признают за Россией.
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Эффект Крыма..... Незаконно пририсовав к своей карте полустров, русские только одного добились.... что теперь живут в стране, без официально признанных границ....

у русских Россия в своих границах, в остального Мира - в совсем других границах..... при чем есть еще китайские, японские и другие особенности этих границ России....
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Япония обозначила Южные Курилы на сайте Олимпиады-2020 как свою территорию
правильно сделали японцы
нужно японцам у раши забрать все курилы и весь сахалин
а заодно и камчатку)
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ЖДЁМ ВОЙ МАШКИ.
КСТАТИ, ЗАМЕТИЛИ, ЧТО КОНЯКИ-ЛАВРОВА ДАВНО НЕ СЛЫШНО И НЕ ВИДНО?
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Теперь Путин может напасть на Японию, у них же Порошенко нет.
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Ну, блин, дали бы японцам на каких-нибудь приемлемых условиях хотя бы не все острова. У тех реально народу тьма, а территории мало, неужели там настолько стратегически важное расположение или ресурсы какие или японцы вообще без условий хотят?
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О какая ПЕРЕМОГА подвалила. Только вот перемога эта нарисованая. Вон на картах Украины, крым тоже обозначен как часть Украины. А на самом деле тот же результат
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Мах, дал маху. Лучше бы Маху дал.
Спалил контору по всем фронтам.
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Факт то, что Журова права полностью. И можно со 100% уверенностью сказать ,что прийдется японцам на сайти исправить ошибку. МОК по любому не допустит. Так же как фифа не разрешила россии обозночать Крым как часть РФ.
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по логике Журовой Крым не будут изображать на карте России если там олимпиада пройдет. Спасибо
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Япония правовое государство и действует исключительно в рамках закона!
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а кацапята ще щось там про Аляску скиглять )))
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Якудзы лютуют! Так приятно, когда в мире есть единомышленники!
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