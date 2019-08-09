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 Политика Украины, Общество
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 ФСБ РФ расследует факты хищения российской гуманитарной помощи в оккупированном Донецке, - правозащитники

Представители ФСБ пытаются выяснить, кто из высших чиновников незаконных вооруженных формирований "ДНР" стоит за хищением гуманитарной помощи РФ, которая поступала на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в 2018 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает "Восточная правозащитная группа".

Ранее мы сообщали о задержанной женщине на КПВВ со стороны ОРДЛО. Выяснилось, что женщина также работает в КП "Вода Донбасса". Нам удалось выяснить, что ряд арестов прошёл в городе Донецк под руководством ФСБ РФ, представители российских спецслужб расследуют факты хищений гуманитарной помощи, которая поступала от РФ в 2018 году. Поэтому, тех людей, которых задерживали, к ним не допускали адвокатов, в течении 15 дней системно оказывалось психологическое давление и допрашивали в ночное время", - говорится в сообщении.

По данным правозащитников, в Донецке прошел ряд арестов.

Также сообщается, что среди задержанных директор департамента КП "Вода Донбасса" Ольга Красная. Через некоторое время к ней пустили адвоката.

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ФСБ РФ расследует факты хищения российской гуманитарной помощи в оккупированном Донецке, - правозащитники 01
ФСБ РФ расследует факты хищения российской гуманитарной помощи в оккупированном Донецке, - правозащитники 02

Источник: https://censor.net.ua/n3142102
 
 
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Цікаво. цікаво, що ж там такого розкрадали? Невже заряди БУК 2.
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Не прошло и 5 лет - до фсб дошло и это хорошо, бо когда и параша развалится фсб лет через 7 раздуплится.
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Єдина гуманітарка, що доходила до людей безкоштовно- це від Червоного хреста та від Ахмєтова. Все інше продавалось у маркетах (лінувались навіть знищувати напис " Нє для продажи").
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