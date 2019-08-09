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 Политика Украины
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Все про:Холодницкий (635) САП (1123) НКРЭКУ (292) Роттердам+ (24)

 САП просит суд арестовать фигуранта дела "Роттердам+" Евдокимова с альтернативой 50 млн грн залога, - Холодницкий. ВИДЕО

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 50 млн грн залога для одного из фигурантов дела о введении формулы "Роттердам +".

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сказал на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

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"Один подозреваемый вчера был задержан. В данный момент продолжается судемное заседание в Соломенском суде по избранию меры пресечения. Это член НКРЭКУ. Мы просим сождержание под стражей с альтернативой 50 млн грн", - рассказал он.

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Позже Холодницкий уточнил, что речь идет о директоре государственного предприятия "Оператор рынка" был назначен Владимире Евдокимове.

"Всем 6 подозреваемым по делу "Роттердам+" прокуроры будут ходатайствовать о содержании под стражей с альтернативой внесения тех или иных сумм залога в зависимости от роли каждого из участников", - заявил Холодницкий.

"Остальные подозреваемых не задержали, поскольку они находятся за границей. Относительно их начат нормальный уголовный процесс, то есть им объявлены подозрения, их вызвали к детективам на вторник-среду. В случае неявки будем принимать меры для их розыска", - добавил Холодницкий.

"Отдельные подозреваемые, как это уже традиционно в Украине, начали свою активность в Фейсбуке, активизировались эксперты о том, что это политический заказ. Хочу обратится ко всем подозреваемым и напомнить, что кроме Фейсбука есть еще процедура защиты предусмотренная Криминально-процессуальным кодексом. Некоторые фигуранту уже 7 месяцев находятся за границей, но при этом активно пишут в Фейсбуке. Мы их приглашаем к сотрудничеству", - добавил глава НАБУ Сытник.

Ранее стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Источник: https://censor.net.ua/n3142101
 
 
 Топ комментарии
 
Яка влада придумала ці застави? Підозрюю що дамбасяцька.
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Так, згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню твоєї безсмертонї душі!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер менше платиш? Ні.
А заводи Коломойського платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?
А ти УЖЕ платиш Коломойському 9 грн. на місяць. І кожен член твоєї родини теж. За рік буде 110 грн. на рило.
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Президент назначает члено НКРЕКП своим указом.
Например: http://www.nerc.gov.ua/?news=7597
Но я думаю, педронавтам на это наплевать. им ссы в глаза, а они божья роса...
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Яка влада придумала ці застави? Підозрюю що дамбасяцька.
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Думаю, за Вовка отвалят и 50 лямов, чтоб только не гавкал лишнего.
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Интересно на зелю тоже будут заводить после того как . Кучма сказал что газ это бизнес президентов и всех других будут просто давить
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А в чём проблема с формулой "Роттердам-плюс" ? Пока не было рынка энергии - нужно было воспользоваться какой-то формулой. Воспользовались международной.
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Проблема у тому, що Росії не вдалось диктувати свої умови...
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Тут ринку ніколи не було і не буде, тільки монополія.
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Гройсман сказал что рынок начал работать.
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рынок работай раз-два ? нет рынка, ибо конкуренции НОЛЬ
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А в тому, що з того "ротердаму" зробили жупел, лякали ним народ і на тому переляку у владу заїхали. І що, тепер про все забути?
Найсмішніше цо НКРЄ незалежний реулюючий орган, спеціально так законодавство прописали, що президент не мав права признасати його керівників, але у діяльності цього незалежного органі винен президент.
Лох не мамонт, він не вимре. Євреї виявилися найкращими учнями Йозефа Геббельса. Правило: "брехня повторена 10000 разів стає правдою" вони перевірили на дурних хахлах. САП просить суд про обрання для затриманого фігуранта справи про "Роттердам+" запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою 50 млн грн застави, - Холодницький - Цензор.НЕТ 9036
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Да при чём тут евреи ? Весь этот бардак с монополиями на энергию - результат системы, которую создал Кучма.

>А в тому, що з того "ротердаму" зробили жупел, лякали ним народ і на тому переляку у владу заїхали. І що, тепер про все забути?


Згоден.
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Бо євреї брехали, євреї створили той жупел євреї захопили владу.
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Президент назначает члено НКРЕКП своим указом.
Например: http://www.nerc.gov.ua/?news=7597
Но я думаю, педронавтам на это наплевать. им ссы в глаза, а они божья роса...
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Призначає, але хто подає кандидатури і чи передбачена можливість не призначити? САП просить суд заарештувати фігуранта справи "Роттердам+" Євдокимова з альтернативою 50 млн грн застави, - Холодницький - Цензор.НЕТ 9324
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Тут два варианта:
1) либо ты действительно такой наивный и непроходимый дурак
2) либо ты тупо защищаешь свою полит.силу, при этом цинично понимая, что это ложь и манипуляция.
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Хто подає кандидатури і чи передбачена можливість не підписати указ?
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Шикарно,соевый своим указом,своего менеджера по конфетам,Вовка,назначил в качестве великого профффесионала, с канхвэтного бизнеса, на энергетический бизнес,такое впечатление,что у нас нет специалистов в стране,один ВОВК. Каськив,сотрудничая с порошенком ,заплатил сотню тысяч откупного а с миллионами смотался на панаму,туда же и вовк подтянется.
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Ключевым выгодополучателем от Роттердам+ стала принадлежащая миллиардеру Ринату Ахметову компания ДТЭК. Формула позволила ДТЭК устанавливать более высокие цены за электро-энергию, проданную Энергорынку, что в свою очередь привело к росту цен на нее для конечных потребителей. Ведь на деле ДТЭК использует собственный уголь, себестоимость добычи которого существенно ниже, чем цена энергоносителя по роттердамской формуле. Образующаяся маржа дала возможность структуре Ахметова увеличить доходы на 20%.
За этот подарок ДТЭК может благодарить государство в лице Нацкомиссии по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) - последняя и ввела формулу Роттердам+.
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тут ошибка-конечная цена была скомпенсирована за счет АЭС, вротердамм это схема воровства денег ГОСУДАРСТВЕННЫХ АЭС к карман порошенко-ахметову
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Так, згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню твоєї безсмертонї душі!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер менше платиш? Ні.
А заводи Коломойського платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?
А ти УЖЕ платиш Коломойському 9 грн. на місяць. І кожен член твоєї родини теж. За рік буде 110 грн. на рило.
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Так хто тобі , зебіл, зробив, щт ти, зебіл під ніком Андрій Жагун, платиш "90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60"?

В тебе зебіла на це відпровідь буде?
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При Юльке какие цены на газ были для народа? Чи тебе олигархов жалко?
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Юлька-вароффка вкрала всьо, навіть чого і не було, теж вкрала. Логіка пересічних тих років.
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Так бы сразу и сказал - вароффка, а то я подумал, шо честная.
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Некоторые фигуранту уже 7 месяцев находятся за границей, но при этом активно пишут в Фейсбуке. Мы их приглашаем к сотрудничеству", - добавил глава НАБУ Сытник. Источник: https://censor.net.ua/n3142101
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Выдай носки спецуре на 2 недели и пусть ловят.
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Среда влияет на поведения человека Ничего личного только выживание.Холодницкий хочет выживать на должности прокурора. Посмотрим на судей.И не забывайте эту среду создаем мы панове перисични,своим выбором. Так шо не раслабляемось в вопросах выбора начальства и их поведения. Или они это сделают за нас.И тогда обижайтесь только на себя.
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Вафсьом винуватий хтось, тільки не ми.
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Так вони уже всіх зробили! Ви що дуваєте цю єврейську мішпуху вдасться віддерти від корита?
Майдан тут не допоможе, вони кацапів закличуть його розганяти. Спершу висмокчуть Україну як павук муху, а потім продадуть кацапам оболонку.
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одних же свинорылых оторвали от корыта, если Зе продолжат воровские традиции рошенолаптя окажутся на то же самой свалке истории, шо тебя заставляет думать иначе нипанятна
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Холодницкий такой смешной как клоун - просит суд. А суд государственного преступника-роттердам отпустит за 500 тыс. гр. под домашний арест на ночь и без браслета, и загранпаспорт не отберёт. Это ж уже многолетняя схема - холодницкий-суд, все уже выучили.
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Чим формула Роттердам по вугіллю відрізняється від формули німецького хабу (NPG) по газу? Затримуйте Коболєва, проводьте обшуки в київському представництві МВФ.
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Ой, розовощёкинький так хочет вскачить в поезд к Зеле, аж пищит!
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ВИНЫ у него, правда нет, но это не главное, правда ведь?
Главное - желание!
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Так конфіскувати ж більше можна з рахунків тих шахраїв і з їх нерухомості. Для чого ці застави? Вони нічому не вчились в житті крім красти. Випустищ - тим самим і займуться. Їм камеру треба і шлях в життя - кого асфальт класти, кому уніформу шити. Дурна країна з дурними керівниками, хворими на клептоманію.
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Потихесеньку начинают поджимать Петрушку . Лолиботы , а вы за Роттердам+ топите , да ? Насралик же на видео признал , шо это коррупционная схема . Шо не смотрели САП просить суд заарештувати фігуранта справи "Роттердам+" Євдокимова з альтернативою 50 млн грн застави, - Холодницький - Цензор.НЕТ 164
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Світоуява в тебе ідеалізована. Не знаю жодного мільярдера, якого б засунули за грати. Ще б можна було повірити, що як президента посадять, якщо б то було не в Україні. Сидять звичайно небагаті, а бідних сидить дуже багато. Спустися на землю.
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Порох наживался на войне,на Роттердам+ и прочая...
Пороха нет,Роттердама+нет,война продолжается,цены на электричество не упали.
Значит,либо Порох не воровал,либо красть стал кто-то другой.
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Так его ученики остались, Плокулол и прочая шваль. Хотя потихоньку копают, правда надо альтернативу убрать.
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У Змія голів багато, а шлунок один. Хоч 10 голів відрубай - апетит не зміниться.
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А почему не Ахметова? ведь эта вся тема под него строилась, он главный выгодополучатель, а арестовывают, каких то пешок.... идите на хер с такой работой гнилые НАБУ и САП...
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Порох не мой герой
Но цена угля на ТЭС снизилась с 250 дол в 2014г. до 130 дол
Пороха садить, но и садить всю очередь до Пороха.
Раз власть с претензиями на справедливость.
А так это заказная возня. В стиле луценковских вертолетов.
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Ахметов и Пепа типа не знали .что за их спиной накосили с народа 19 млрд гривен ?
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Виноват в таких случаях кто? Правильно, зиц-председатель Фунт! На документах подписей єтра и Ринатушки нет.
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Козел отпущения.
У него ж нет таких миллиардов для откупа, как у порошенко и ахмета - главных виновников
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Что можно ждать от холодницкого?
Подконтрольный порошенке человек
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дайте угадаю. а потом с ним побеседует зеленский и скажет, что евдокимов согласился построить приют для сирот?
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Нет никаких сомнений шо за 50 млн рыжий сепар выкупит подельника и выбросит в окошко...залог нужно тогда возвращать ?
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