 САП просит суд арестовать фигуранта дела "Роттердам+" Евдокимова с альтернативой 50 млн грн залога, - Холодницкий. ВИДЕО

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сказал на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
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"Один подозреваемый вчера был задержан. В данный момент продолжается судемное заседание в Соломенском суде по избранию меры пресечения. Это член НКРЭКУ. Мы просим сождержание под стражей с альтернативой 50 млн грн", - рассказал он.
Позже Холодницкий уточнил, что речь идет о директоре государственного предприятия "Оператор рынка" был назначен Владимире Евдокимове.
"Всем 6 подозреваемым по делу "Роттердам+" прокуроры будут ходатайствовать о содержании под стражей с альтернативой внесения тех или иных сумм залога в зависимости от роли каждого из участников", - заявил Холодницкий.
"Остальные подозреваемых не задержали, поскольку они находятся за границей. Относительно их начат нормальный уголовный процесс, то есть им объявлены подозрения, их вызвали к детективам на вторник-среду. В случае неявки будем принимать меры для их розыска", - добавил Холодницкий.
"Отдельные подозреваемые, как это уже традиционно в Украине, начали свою активность в Фейсбуке, активизировались эксперты о том, что это политический заказ. Хочу обратится ко всем подозреваемым и напомнить, что кроме Фейсбука есть еще процедура защиты предусмотренная Криминально-процессуальным кодексом. Некоторые фигуранту уже 7 месяцев находятся за границей, но при этом активно пишут в Фейсбуке. Мы их приглашаем к сотрудничеству", - добавил глава НАБУ Сытник.
Ранее стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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Найсмішніше цо НКРЄ незалежний реулюючий орган, спеціально так законодавство прописали, що президент не мав права признасати його керівників, але у діяльності цього незалежного органі винен президент.
Лох не мамонт, він не вимре. Євреї виявилися найкращими учнями Йозефа Геббельса. Правило: "брехня повторена 10000 разів стає правдою" вони перевірили на дурних хахлах.
>А в тому, що з того "ротердаму" зробили жупел, лякали ним народ і на тому переляку у владу заїхали. І що, тепер про все забути?
Згоден.
Например: http://www.nerc.gov.ua/?news=7597
Но я думаю, педронавтам на это наплевать. им ссы в глаза, а они божья роса...
1) либо ты действительно такой наивный и непроходимый дурак
2) либо ты тупо защищаешь свою полит.силу, при этом цинично понимая, что это ложь и манипуляция.
За этот подарок ДТЭК может благодарить государство в лице Нацкомиссии по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) - последняя и ввела формулу Роттердам+.
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер менше платиш? Ні.
А заводи Коломойського платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?
А ти УЖЕ платиш Коломойському 9 грн. на місяць. І кожен член твоєї родини теж. За рік буде 110 грн. на рило.
В тебе зебіла на це відпровідь буде?
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Выдай носки спецуре на 2 недели и пусть ловят.
Майдан тут не допоможе, вони кацапів закличуть його розганяти. Спершу висмокчуть Україну як павук муху, а потім продадуть кацапам оболонку.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ВИНЫ у него, правда нет, но это не главное, правда ведь?
Главное - желание!
Пороха нет,Роттердама+нет,война продолжается,цены на электричество не упали.
Значит,либо Порох не воровал,либо красть стал кто-то другой.
Но цена угля на ТЭС снизилась с 250 дол в 2014г. до 130 дол
Пороха садить, но и садить всю очередь до Пороха.
Раз власть с претензиями на справедливость.
А так это заказная возня. В стиле луценковских вертолетов.
У него ж нет таких миллиардов для откупа, как у порошенко и ахмета - главных виновников
Подконтрольный порошенке человек