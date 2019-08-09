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 Политика Украины
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 Подразделения Объединенных сил не причастны к обстрелам в Горловке вечером 5 августа, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон (СЦКК) опровергает информацию Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ об обстрелах 5 августа якобы со стороны позиций Объединенных сил, приведшим к повреждению жилых объектов и здания школы в оккупированной Горловке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.

В отчете СММ ОБСЕ от 8 августа была обнародована информация о повреждении жилых объектов и здания школы в оккупированной Горловке. В частности, вечером, 5 августа, было повреждено здание школы, в этот же день наблюдатели зафиксировали незначительные повреждения трех жилых домов. По оценке наблюдателей повреждения образовались в результате огня из крупнокалиберного пулемета с якобы северо-западного направления.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что подразделения Объединенных сил к данным обстрелам не причастны. Подробно изучив расстояния, профиль, тактико-технические характеристики указанного вооружения, утверждаем, что характеристика формы рельефа данной местности представляет собой закрытый профиль и исключает любую возможность поражения указанных объектов", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным УС СЦКК, в указанный день и указанном направлении, обстрел подразделений Объединенных сил не осуществлялся, так же огонь украинские армейцы не открывали. "Стоит также заметить, что запрос на введение режима "тишина" от СММ ОБСЕ не поступал", - заявили в СЦКК.

В пресс-службе также отметили, что украинские защитники и дальше продолжают придерживаться установившегося режима прекращения огня и выполнять боевые задачи в рамках действующего законодательства.

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Подразделения Объединенных сил не причастны к обстрелам в Горловке вечером 5 августа, - украинская сторона СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142095
 
 
 Топ комментарии
 
Це для кого ця заява? Для пуцина? Починаємо виправдовуватись? Потім настане черга вибачатись? Терористи і так знають, що ми не обстрілювали. Наші й поготів знають. А от зарубіжна публіка ці виправдання сприйме, як спробу відмазки.
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Я заметил один момонт, как только зелепуп стал инциндентом Украины вся мрязь ватная тут как тут.
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Цікавить що скаже Юлія Мендель.
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Це для кого ця заява? Для пуцина? Починаємо виправдовуватись? Потім настане черга вибачатись? Терористи і так знають, що ми не обстрілювали. Наші й поготів знають. А от зарубіжна публіка ці виправдання сприйме, як спробу відмазки.
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Я заметил один момонт, как только зелепуп стал инциндентом Украины вся мрязь ватная тут как тут.
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Це якась дискримінація. Щоб працювати у молодій команді, прізвище повинно закінчуватись на -ман, --ель, -сон... Куди дивиться антимонопольний комітет?
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Ну звичайно, як завжди - "самі себе".............. Підрозділи Об'єднаних сил не причетні до обстрілу в Горлівці ввечері 5 серпня, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 5645
Пора вже припиняти цю безглузду кроваву і нікому не потрібну ьійню.
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Вона потрібна твоєму президенту, щоб тиснути на Україну. А українцям вона дійсно не потрібна.
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