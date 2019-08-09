 Подразделения Объединенных сил не причастны к обстрелам в Горловке вечером 5 августа, - украинская сторона СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.

В отчете СММ ОБСЕ от 8 августа была обнародована информация о повреждении жилых объектов и здания школы в оккупированной Горловке. В частности, вечером, 5 августа, было повреждено здание школы, в этот же день наблюдатели зафиксировали незначительные повреждения трех жилых домов. По оценке наблюдателей повреждения образовались в результате огня из крупнокалиберного пулемета с якобы северо-западного направления.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что подразделения Объединенных сил к данным обстрелам не причастны. Подробно изучив расстояния, профиль, тактико-технические характеристики указанного вооружения, утверждаем, что характеристика формы рельефа данной местности представляет собой закрытый профиль и исключает любую возможность поражения указанных объектов", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным УС СЦКК, в указанный день и указанном направлении, обстрел подразделений Объединенных сил не осуществлялся, так же огонь украинские армейцы не открывали. "Стоит также заметить, что запрос на введение режима "тишина" от СММ ОБСЕ не поступал", - заявили в СЦКК.

В пресс-службе также отметили, что украинские защитники и дальше продолжают придерживаться установившегося режима прекращения огня и выполнять боевые задачи в рамках действующего законодательства.

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