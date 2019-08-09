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Все про:НАБУ (2825) растрата (162) Укрзализныця (1668)

 Почти 20 тыс. тонн щебня просто отдали России: экс-директора карьера подозревают в причинении ущерба на 1,2 млн гривен

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему директору Трудовского карьероуправления "Укрзализныци". Они считают чиновника виновным в растрате государственного имущества в особо крупных размерах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следователей, в конце 2013 - начале 2014 года тогдашний директор карьероуправления оформил договор на поставку щебня в Донецк.

"В дальнейшем госпредприятие отгрузило 19 тыс. 765 тонн щебня, который по железной дороге экспортировали в Российскую Федерацию. Однако никаких бухгалтерских документов в подтверждение указанных правоотношений с госпредприятием составлено не было и соответствующих расчетов не проведено", - сказано в сообщении НАБУ.

По выводам экспертов, государству такими действиями нанесены убытки в 1,2 млн гривен.

Также на Цензор.НЕТ: Бывшего чиновника из Кропивницкого подозревают в растрате 8,6 млн госсредств, - САП

Чиновника подозревают в совершении преступления по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). Если его вина будет доказана, мужчине грозит от 7 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3142094
 
 
 Топ комментарии
 
Та ні... Це гуманітарка у Крим, народ вимагає .
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Так все знают, что крымский мост полностью построен на украинском щебне, не знают этого только потрохососы, бо потрох не такой и с оккупантом не торгует.
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Надо в лапотной паРаше разбитые дороги подправить, Чтобы без задержек свои " гумконвои " гонять на оккупированный Донбасс.. Да и без задержек свою дохлую кацапскую падаль ( груз 200" ) уничиженных ВСУ, для того чтобы меньше заванивалась экстренно вывозить в свою проклятую педерацию..
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в рашке видимо дороги строят, щебень нужен.
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а какая область отличилась не сказали. Может и Херсонская, а может и нет Почти 20 тыс. тонн щебня просто отдали России: экс-директора карьера подозревают в причинении ущерба на 1,2 млн гривен - Цензор.НЕТ 3507
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Із могили Більмака возять щебінь до совка.Бо вДніпрі біля ставка волосатая рука.
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Надо в лапотной паРаше разбитые дороги подправить, Чтобы без задержек свои " гумконвои " гонять на оккупированный Донбасс.. Да и без задержек свою дохлую кацапскую падаль ( груз 200" ) уничиженных ВСУ, для того чтобы меньше заванивалась экстренно вывозить в свою проклятую *********..
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да, видимо проплатили рублями хорошо и наши сразу скисли - из патриотов в зрадников превратились.
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..."оформил договор"..."никаких бухгалтерских документов в подтверждение указанных правоотношений с госпредприятием составлено не было и соответствующих расчетов не проведено"___________как то мутно все...
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доки может и есть, но липовые. Рублями проплатили и всех делов.
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Так все знают, что крымский мост полностью построен на украинском щебне, не знают этого только потрохососы, бо потрох не такой и с оккупантом не торгует.
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Первый раз слышу, на чем построен мост. И таких, как я, много.
А почему не сидят те, кто туда щебень отгружал - непонятно...
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А кто их посадит если всё это делалось под крышей потроха?
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Бухгалтерских документов нет ? А кто выпустил 19 тыс. 765 тонн щебня в рашу без документов?
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Как и положено - таможня. У них и декларации есть. Кто декларировал - тот пусть и отвечает
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.Директора Ахмадулина грохнули а отвечает начальник ж\д цеха
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42383,17 Евро- неплохо для начальника каррьера. Хотя если на 10 лет посадят, 4200 Евро в год - это несерьезно. Начальник дурень...
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Где щебень такой дешовый. Хочу тоже такой купить по такой цене. Ато прикинул что в Украине щебень продают раз в 5 дороже. Ето типа как Петя окупантам електроенергию в крым поставлял по цене в 2 раза дешевле чем украинцам продавал Майже 20 тис. тонн щебеню просто віддали Росії: ексдиректора кар'єру підозрюють у завданні збитків на 1,2 млн гривень - Цензор.НЕТ 7120
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куму в варониж отправил состав щебня))))
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Почти 20 тыс. тонн щебня просто отдали России: экс-директора карьера подозревают в причинении ущерба

какой такой ущерб??

на крымский мост пошел щебень

ахахаха
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