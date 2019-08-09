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 Общество
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Все про:ГПУ (9262) Военная прокуратура (765) штраф (847)

 Житомирский бронетанковый завод оштрафовали на 8,5 млн гривен за невыполнение госзаказа, - прокуратура

Военная прокуратура Центрального региона добилась в суде взыскания с ГП "Житомирский бронетанковый завод" штрафа в размере 8,5 млн гривен за невыполнение государственного заказа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"В июле 2019 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск военной прокуратуры Центрального региона Украины в интересах Министерства обороны Украины в ГП "Житомирский бронетанковый завод". За невыполнение своевременно государственного контракта по оборонному заказу об изготовлении и поставке продукции с этого предприятия в пользу оборонного ведомства взыскано штрафные санкции на сумму 8,5 млн грн", - сказано в сообщении.

Еще один штраф суд наложил на дочернее предприятие ГК "Укрспецэкспорт" - Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт".

Также на Цензор.НЕТ: "Война не всех вылечила", - военная прокуратура ответила на предложение Рябошапки о ее роспуске

"За срыв поставок для Минобороны парашютных систем предприятие заплатит в бюджет 354 тыс грн", - сообщили в Генпрокуратуре.

Решение о взыскании второго штрафа также принял Хозяйственный суд Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3142092
 
 
 Топ комментарии
 
Тому що Укроборонпром зірвав оборонне замовлення 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 і вже 2019 років, а судові вироки по цим злочинам досі поодинокі, що говорить про повну неефективність та бездіяльність військової прокуратури!
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Державна прокуратура добилась взьіскания с державного завода штрафа за невіполнение державного замовлення.
В результате деньги с госбюджета переместятся в госбюджет, прокурорчику дадут медальку и напишут в статистику, шо он вернул в бюджет мильони, а на Житомирском Бронетанковом заводе сделают выговор и лишат премии в размере 1650 грн седого полного мужчину с зарплатой 6700 грн.
Он вздохнёт, улыбнётся, сядет в свой 470-й Лексус и поедет обедать в ресторан, где средний чек примерно равен вот этой премии, которой его лишили.
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Це факти, по результатам виконання оборонного замовлення 2014-2018 років Укроборонпром коже рік має борги перед МО і ці борги кожного року збільшуються, техніка направлена в війська повертається по рекламаціям назад на заводи, для усування жахливих недоліків та недпрацювань, які унеможливлюють бойове використання цієї техніки та зброї! За такі роботи Сталін просто розстріляв би весь Укроборонпром разом з родичами! Укроборонпром це катастрофа і військова прокуратура це катастрофа, тому Укроборонпром та військова прокуратура мають бути ліквідовані як ідіотські та кримінальні структури!
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Совет форумчанПравила форума
 
Так зелепупы хотят убрать военную прокуратуру. Зачем?
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Тому що Укроборонпром зірвав оборонне замовлення 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 і вже 2019 років, а судові вироки по цим злочинам досі поодинокі, що говорить про повну неефективність та бездіяльність військової прокуратури!
 показать весь комментарий
 
 
Це факти, по результатам виконання оборонного замовлення 2014-2018 років Укроборонпром коже рік має борги перед МО і ці борги кожного року збільшуються, техніка направлена в війська повертається по рекламаціям назад на заводи, для усування жахливих недоліків та недпрацювань, які унеможливлюють бойове використання цієї техніки та зброї! За такі роботи Сталін просто розстріляв би весь Укроборонпром разом з родичами! Укроборонпром це катастрофа і військова прокуратура це катастрофа, тому Укроборонпром та військова прокуратура мають бути ліквідовані як ідіотські та кримінальні структури!
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Судити військових будуть військові колегії цивільних судів. Назарова чудово судив цивільний суддя і прийняв правильне рішення - Назаров винний в бездіяльності та саботажі і має відбувати покарання в місцях позбавлення волі! Не потрібні Україні генерали-ідіоти та кретини!
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Тоесть в печерском суде будет военная коллегия? Интересно. Всп знаете что это такое?
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бо від матіоса стільки ж
користі, як і від санепідемслужби ..

прибрали і майже нічого не змінилось
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Державна прокуратура добилась взьіскания с державного завода штрафа за невіполнение державного замовлення.
В результате деньги с госбюджета переместятся в госбюджет, прокурорчику дадут медальку и напишут в статистику, шо он вернул в бюджет мильони, а на Житомирском Бронетанковом заводе сделают выговор и лишат премии в размере 1650 грн седого полного мужчину с зарплатой 6700 грн.
Он вздохнёт, улыбнётся, сядет в свой 470-й Лексус и поедет обедать в ресторан, где средний чек примерно равен вот этой премии, которой его лишили.
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Они остановят производство и объявят себя банкротами .
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Нема кому работать, все слесаря в Польше.
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Прямо все слесари Житомира и области? Или все слесари Украины? Что вы имеете в виду?
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Машина пламенем объята,
Вот-вот рванёт боекомплект,
А жить так хочется, ребята,
И вылезать уж мочи нет
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о дела чудные творятся гос. структура хлопает гос. структуру, а платят граждане Украины!!!
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дурня..
для чого забирати гроші у державного підприємства,
як що у діях винні окремі особи ?
у них треба і забирати
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