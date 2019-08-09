 Замглавы ОП Тимошенко об "отставке" Богдана: "Я всем сбрасывал заявление, которое сам скачал из интернета"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кирилл Тимошенко рассказал в интервью "LIGA.net".
По словам замглавы ОП, информация об увольнении Богдана начала появляться еще после обеда 1 августа.
"Где-то ближе к вечеру у меня просто начал обрываться телефон, появилось заявление в Facebook, на некоторых сайтах. Мне начали наяривать журналисты практически всех изданий. Сначала я брал трубку, спрашивая, что происходит. Все говорили, что по заявлению Богдана. Я зашёл и увидел эту историю на одном из новостных сайтов. Не на Интерфаксе, кстати, который все обвиняли. Я оттуда взял это заявление. Видимо они звонили в пресс-службу, но им там не отвечали. Я просто всем сбрасывал и кидал в ответ это заявление, которое я сам скачал из интернета", - рассказал Тимошенко.
В ответ на вопрос, что это был за сайт, Кирилл Тимошенко сказал: Я скачал это с сайта 24 канала" (по состоянию на момент выхода интервью в новости 24 канала на заявлении Богдана четко виден водяной знак 24 канала. - Ред.).
Замглавы ОП утверждает, что документ "слили".
"Ну, слили. Это что проблема?! Я думаю, это не первый и не последний документ, который сливается. Если вы хотите узнать сливал ли я, то я уже отвечал на этот вопрос... Я в ответ кидал всем эту историю, которая была везде уже в интернете и на этом все. Некоторые журналисты, несмотря новостную ленту, думали, что это какой-то эксклюзив и дальше это репостили. Потом все видели, что это вышло и на Facebook Кристины Бердинских (журналистки НВ. - Ред.), 24 канале, потом на TheBabel, Интерфаксе. До этого все это появилось на NewsOne", - заявил он.
Тимошенко заявил, что есть круг лиц из 12-14 человек, которые могли это сделать, но никак доказать этого он не может, потому что камер в том месте где лежало заявление Богдана нет.
Напомним, 1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.
2 августа информацию об отставке Богдана опровергли глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и замглавы Офиса Президента Руслан Рябошапка.
Богдан в свою очередь подтвердил, что писал заявление также, как и все.
Не, Зеля не врет. Он лобистов Коэна не нанимал, Они сами. Правда, зебилы?
Це спланована стратегія. Вони говорять словами Путіна. Така інформаційна підготовка говорить про те, що монобільшість прийшла принести "мир" на умовах Кремля.
Нас, очевидно, чекають прямі перемовини з окупаційними адміністраціями і легалізація ДНР і ЛНР під виглядом автономії.
І от це "другая сторона" - підготовка суспільства.
даже не детское, скорее слабоумное..)))
tZE inform
@tZEinform
·52 мин
Начинаю поступать интересные подробности "встречи" Варфоломея и Зеленского. Короче говоря, Варфоломей его просто выгнал... Последнее его слово которое он произнес махнув на Вову рукой - "экселеунсон".
Как нам объяснили, вообще то это с греческого означает "пошел вон", более мягкий перевод - "изыди" ! Вова, мы снимаем кипы перед твоим дипломатическим талантом...
Но информация по Зе (которая в последствии подтверждается) там появляется первой....
"Министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook раскритиковал заявления Зеленского.
«Президентом обещано» увеличить «количество реально действующих аэропортов до 15. Но сейчас их уже 16 Транспортной стратегией до 2030 предусмотрено 50. То есть, мы сократим их количество?», - говорит Омелян.
Он указывает, что самой большой проблемой этой отрасли сейчас является не количество аэропортов, а отсутствие достаточного количества самолетов в украинских авиакомпаний для осуществления внутренних авиаперевозок.
Также Омеляна удивило заявление президента о морских портах Украины:
«Я не знаю, что такое президентское» обеспечить развитие пяти морских портов «, но хотел бы напомнить в Украине 13 морских портов. И еще 5 в аннексирована Крыму. И еще один во Вьетнаме. Пять развиваем, а остальные: закрываем, забываем, продаем? «, - пишет министр.
Кроме того, Омелян делает замечания относительно расходов на инфраструктуру:
«На протяжении пяти лет мы потратим 20 млрд долларов в инфраструктуру», - утверждает президент. Ок, но той же Транспортной стратегией предусмотрено потратить мин 60 млрд долл на инфраструктуру до 2030 года. 60 делим на 2 = 30! Мы хотим потратить на инфраструктуру на 10 млрд долл меньше, чем планировали? «, - недоумевает министр.
Также в Омеляна есть вопросы к заявлению Зеленского о «Мы приведем в порядок 24 000 км дорог».
«Всего в Украине 179 000 км дорог. И еще около 200 000 км коммунальных. 24000 км - ок, а остальные что за 5 лет? «, - говорит Омелян.
«В 2019 году, имея Дорожный Фонд в грубо 50 млрд грн, мы отремонтируем около 4000 км. Со следующего года Дорожный Фонд должен быть около 70 млрд грн и еще 10 млрд грн на территориальные дороги. То есть, в год можно делать мин 10000 км. 24000 делим на 5 = 4800 км дорог в год. То есть, вдвое меньше запланированного? «, - спрашивает министр."
https://www.youtube.com/watch?v=3pjCWWWU0kM