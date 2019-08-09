 Замглавы ОП Тимошенко об "отставке" Богдана: "Я всем сбрасывал заявление, которое сам скачал из интернета"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кирилл Тимошенко рассказал в интервью "LIGA.net".

По словам замглавы ОП, информация об увольнении Богдана начала появляться еще после обеда 1 августа.

"Где-то ближе к вечеру у меня просто начал обрываться телефон, появилось заявление в Facebook, на некоторых сайтах. Мне начали наяривать журналисты практически всех изданий. Сначала я брал трубку, спрашивая, что происходит. Все говорили, что по заявлению Богдана. Я зашёл и увидел эту историю на одном из новостных сайтов. Не на Интерфаксе, кстати, который все обвиняли. Я оттуда взял это заявление. Видимо они звонили в пресс-службу, но им там не отвечали. Я просто всем сбрасывал и кидал в ответ это заявление, которое я сам скачал из интернета", - рассказал Тимошенко.

В ответ на вопрос, что это был за сайт, Кирилл Тимошенко сказал: Я скачал это с сайта 24 канала" (по состоянию на момент выхода интервью в новости 24 канала на заявлении Богдана четко виден водяной знак 24 канала. - Ред.).

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Замглавы ОП утверждает, что документ "слили".

"Ну, слили. Это что проблема?! Я думаю, это не первый и не последний документ, который сливается. Если вы хотите узнать сливал ли я, то я уже отвечал на этот вопрос... Я в ответ кидал всем эту историю, которая была везде уже в интернете и на этом все. Некоторые журналисты, несмотря новостную ленту, думали, что это какой-то эксклюзив и дальше это репостили. Потом все видели, что это вышло и на Facebook Кристины Бердинских (журналистки НВ. - Ред.), 24 канале, потом на TheBabel, Интерфаксе. До этого все это появилось на NewsOne", - заявил он.

Тимошенко заявил, что есть круг лиц из 12-14 человек, которые могли это сделать, но никак доказать этого он не может, потому что камер в том месте где лежало заявление Богдана нет.

Напомним, 1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.

2 августа информацию об отставке Богдана опровергли глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и замглавы Офиса Президента Руслан Рябошапка.

Богдан в свою очередь подтвердил, что писал заявление также, как и все.

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