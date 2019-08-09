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 Политика Украины
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 Замглавы ОП Тимошенко об "отставке" Богдана: "Я всем сбрасывал заявление, которое сам скачал из интернета"

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отрицает свою причастность к организации распространения фейка о том, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан подал в отставку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кирилл Тимошенко рассказал в интервью "LIGA.net".

По словам замглавы ОП, информация об увольнении Богдана начала появляться еще после обеда 1 августа.

"Где-то ближе к вечеру у меня просто начал обрываться телефон, появилось заявление в Facebook, на некоторых сайтах. Мне начали наяривать журналисты практически всех изданий. Сначала я брал трубку, спрашивая, что происходит. Все говорили, что по заявлению Богдана. Я зашёл и увидел эту историю на одном из новостных сайтов. Не на Интерфаксе, кстати, который все обвиняли. Я оттуда взял это заявление. Видимо они звонили в пресс-службу, но им там не отвечали. Я просто всем сбрасывал и кидал в ответ это заявление, которое я сам скачал из интернета", - рассказал Тимошенко.

В ответ на вопрос, что это был за сайт, Кирилл Тимошенко сказал: Я скачал это с сайта 24 канала" (по состоянию на момент выхода интервью в новости 24 канала на заявлении Богдана четко виден водяной знак 24 канала. - Ред.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине создадут всемирный русскоязычный канал для "борьбы за умы", - замглавы ОП Тимошенко

Замглавы ОП утверждает, что документ "слили".

"Ну, слили. Это что проблема?! Я думаю, это не первый и не последний документ, который сливается. Если вы хотите узнать сливал ли я, то я уже отвечал на этот вопрос... Я в ответ кидал всем эту историю, которая была везде уже в интернете и на этом все. Некоторые журналисты, несмотря новостную ленту, думали, что это какой-то эксклюзив и дальше это репостили. Потом все видели, что это вышло и на Facebook Кристины Бердинских (журналистки НВ. - Ред.), 24 канале, потом на TheBabel, Интерфаксе. До этого все это появилось на NewsOne", - заявил он.

Тимошенко заявил, что есть круг лиц из 12-14 человек, которые могли это сделать, но никак доказать этого он не может, потому что камер в том месте где лежало заявление Богдана нет.

Напомним, 1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.

2 августа информацию об отставке Богдана опровергли глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и замглавы Офиса Президента Руслан Рябошапка.

Богдан в свою очередь подтвердил, что писал заявление также, как и все.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142091
 
   
 Топ комментарии
 
Уровень серьезный, как самого действия, так и отмазки... Замглавы ОП Тимошенко об "отставке" Богдана: "Я всем сбрасывал заявление, которое сам скачал из интернета" - Цензор.НЕТ 5614
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Уровень серьезный, как самого действия, так и отмазки... Замглавы ОП Тимошенко об "отставке" Богдана: "Я всем сбрасывал заявление, которое сам скачал из интернета" - Цензор.НЕТ 5614
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Порохобтских мух мёдом не корми - дай вокруг г*вна пожужжать.
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Один сразу жырным набросил! Кто следующий, порохоботы? Метать!
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... Іван Баканов та «старший економічний радник"Олег Дубина відвідували столицю США з 15 по 17 квітня,провівши низку зустрічей, серед яких була і коштовна вечеря за участі Коена та «близько десяти інших невідомих людей» у ресторані BLT Prime всередині Trump International Hotel"....

Не, Зеля не врет. Он лобистов Коэна не нанимал, Они сами. Правда, зебилы?
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Напевно у кожному селі повинен бути свій сільський дурачок. Це він?
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лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»тобто русскій - це буквально дєрєвєнскій дебіл...у кожному селі має бути свій дєрєвєнскій...
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Суть ви вловили.☺ В даному випадку "дєрєвнв" називається ОПа. 😊
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а в офисах-оно всегда так...проходной двор.была б администрация-никакого слива бы не было.просто уволили бы богдана по люстрации Замглавы ОП Тимошенко об "отставке" Богдана: "Я всем сбрасывал заявление, которое сам скачал из интернета" - Цензор.НЕТ 8637
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Всі представники Слуги Народа, Зеленський та нові депутати, говорять про ворога - друга сторона конфлікту.
Це спланована стратегія. Вони говорять словами Путіна. Така інформаційна підготовка говорить про те, що монобільшість прийшла принести "мир" на умовах Кремля.
Нас, очевидно, чекають прямі перемовини з окупаційними адміністраціями і легалізація ДНР і ЛНР під виглядом автономії.
І от це "другая сторона" - підготовка суспільства.
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та ладно, по версии твоей лаптефабрики рошен сегодня доллар 150 )))) кто ж вам поверит , если вы всегда врете как порошенко ?)
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І хто ж це у команді Зєлєнскава такий видатний економіст? Коломойський?
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Хрюкобот сказочный потому что госбюджет перечислил 200 млн грн сыну бизнес-партнера порошенко на "засекреченные закупки" такого факта в любой ЦИВИЛИЗОВАННОЙ стране было бы достаточно для ОТСТАВКИ президента. Воры Украине не нужны !!!
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и шоб ты громко не хрюкотел тут ща, источник-генпрокурор Украины Луценко
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у тебя очень странное представление о цивилизации ))))
даже не детское, скорее слабоумное..)))
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Мотив.Поделился радостью, что начальник уволился,или шо?
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Це як гроші з тумбочки...звідки гроші - з тумбочки...а в тумбочці звідки? - я кладу...а звідки береш - з тумбочки...звідки заява Богдана - з інтернету...і т.д. і т.п...
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Воем ботофермы 8% доволен Замглавы ОП Тимошенко об "отставке" Богдана: "Я всем сбрасывал заявление, которое сам скачал из интернета" - Цензор.НЕТ 3956 Давай отрабатывай свои 15000₴ в месяц
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Зєлі вчителям вже почали виплачувати вчителям ₴4000 щомісячно ?
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₴ это знак гривны, а на счет $ можно хоть одно видео где именно Зеленский, а не какой-то другой человек говорил что будет зарплата учителям 4000$ ?
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Зєлєнскій сам практично нічого не говорить...він або щось читає кимось написане, або кажуть, що у Зєлєнскава сказали...
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Срузгие фрики с чудовищным антирейтингом "поддерживают" Зеленского , чем самый опускают ему рейтинг, стабильный и понятный вор порошенко куда ближе и приемлимее для куйлостана...
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" До этого все это появилось на NewsOne" Замглавы ОП Тимошенко об "отставке" Богдана: "Я всем сбрасывал заявление, которое сам скачал из интернета" - Цензор.НЕТ 9779 Узеленські лохи, ви ще перепостіть про мальчіка в трусіках.
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кажинный раз на эфтом самом месте.Враги Вальцмана проклинали его за кадровую политику. Сейчас враги Зальцмана проклинают его за кадровую политику.
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Замглавы ОП Тимошенко об "отставке" Богдана: "Я всем сбрасывал заявление, которое сам скачал из интернета" - Цензор.НЕТ 7805 tZE inform

@tZEinform

·52 мин

Начинаю поступать интересные подробности "встречи" Варфоломея и Зеленского. Короче говоря, Варфоломей его просто выгнал... Последнее его слово которое он произнес махнув на Вову рукой - "экселеунсон".
Как нам объяснили, вообще то это с греческого означает "пошел вон", более мягкий перевод - "изыди" ! Вова, мы снимаем кипы перед твоим дипломатическим талантом...
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Насколько можно доверять твиттеру который создан просто 24/7 постить посты против Зеленского и команды?
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не знаю.... - читаю его недавно...
Но информация по Зе (которая в последствии подтверждается) там появляется первой....
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- Он меня назвал каким-то "божественным" именем... Что-то н "Б"... М-м-м-м... А! Вспомнил!!! "Олух царя небесного..."!!!
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"Я просто всем сбрасывал и кидал в ответ это заявление, которое я сам скачал из интернета" Уровень профессионализма зе-команды просто потрясает воображение..
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Или уровень тупости отмазки, ничего умнее не придумали
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"Блазенята", вам ПРИВЕТ с урока математики, для ЧЕТВЁРТОГО класса:
"Министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook раскритиковал заявления Зеленского.
«Президентом обещано» увеличить «количество реально действующих аэропортов до 15. Но сейчас их уже 16 Транспортной стратегией до 2030 предусмотрено 50. То есть, мы сократим их количество?», - говорит Омелян.
Он указывает, что самой большой проблемой этой отрасли сейчас является не количество аэропортов, а отсутствие достаточного количества самолетов в украинских авиакомпаний для осуществления внутренних авиаперевозок.
Также Омеляна удивило заявление президента о морских портах Украины:
«Я не знаю, что такое президентское» обеспечить развитие пяти морских портов «, но хотел бы напомнить в Украине 13 морских портов. И еще 5 в аннексирована Крыму. И еще один во Вьетнаме. Пять развиваем, а остальные: закрываем, забываем, продаем? «, - пишет министр.
Кроме того, Омелян делает замечания относительно расходов на инфраструктуру:
«На протяжении пяти лет мы потратим 20 млрд долларов в инфраструктуру», - утверждает президент. Ок, но той же Транспортной стратегией предусмотрено потратить мин 60 млрд долл на инфраструктуру до 2030 года. 60 делим на 2 = 30! Мы хотим потратить на инфраструктуру на 10 млрд долл меньше, чем планировали? «, - недоумевает министр.
Также в Омеляна есть вопросы к заявлению Зеленского о «Мы приведем в порядок 24 000 км дорог».
«Всего в Украине 179 000 км дорог. И еще около 200 000 км коммунальных. 24000 км - ок, а остальные что за 5 лет? «, - говорит Омелян.
«В 2019 году, имея Дорожный Фонд в грубо 50 млрд грн, мы отремонтируем около 4000 км. Со следующего года Дорожный Фонд должен быть около 70 млрд грн и еще 10 млрд грн на территориальные дороги. То есть, в год можно делать мин 10000 км. 24000 делим на 5 = 4800 км дорог в год. То есть, вдвое меньше запланированного? «, - спрашивает министр."
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Брр! Ужас!! ... То есть это просто означает, что один аэропорт закроют. Зебры увеличат число наших аэропортов на минус один. Числа бывают и отрицательными.
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критиканство в твоем стиле крючкотворства.
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Какая, нахрен, ЗЕ-стая? Даже не ЗЕ-стадо. ЗЕ-сброд ЗЕбонутых.
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